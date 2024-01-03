Abuelos

Nietos hacen pijamada sorpresa con sus abuelitos y la reacción de ella conmueve: “¡Hay casa llena!”

Una reunión familiar de nietos y abuelos tiene en lágrimas miles de usuarios en TikTok.

Un grupo de jóvenes se hizo viral por el regalo tan especial que le hicieron a sus abuelos en Navidad. No era algo material, sino una reunión familiar, justo como las que hacían cuando eran niños. Este es el video que está conmoviendo en TikTok.

Jóvenes sorprenden a sus abuelos con una pijamada familiar: video viral

Nat es una usuaria de TikTok que suele usar su cuenta para compartir videos de sus looks del día a día. El pasado 27 de diciembre, colgó en dicha plataforma un clip de la sorpresa que sus primos y ella le dieron a sus abuelos: una ‘pijamada’ familiar tal y como cuando eran pequeños.

“Vamos a dormir con ustedes porque van a trabajar los papás y nos mandaron [...], como cuando éramos chiquitos”, se les escucha decir.


La encargada de recibirlos en la puerta fue su abuela, quien no pudo esconder su asombro al ver a todos sus nietos reunidos de nueva cuenta en su hogar, incluso a quienes la visitan con menor frecuencia.

De inmediato, la mujer llama a su esposo para avisarle que “¡hay casa llena!”.

Posteriormente, uno de los jóvenes le explica que la reunión es “parte de su regalo de su Navidad”. Entonces, la abuela responde, con una amplia sonrisa, que le hubiera gustado recibirlo en su cumpleaños.

@naattttt_

🥹 #foryou #grandparents #family

♬ scott street outro - slowed & reverb + rain - softsync


Vale la pena señalar que esta dinámica es una tendencia en TikTok, en la que los nietos llegan de sorpresa a la casa de sus abuelos para tener una pijamada. En muchos casos, esto les recuerda a dinámicas de su infancia.

El video de menos de 2 minutos compartido por Nat rápidamente se volvió viral, acumulando 19.8 millones de vistas, 2.9 millones de ‘likes’ y miles de comentarios.

Ante la reacción tan positiva de ese primer video, la joven se animó a compartir también el recibimiento que les dio su abuelo Salvador. Él estaba a punto de ir a dormir cuando sus nietos llegaron, por lo que su sorpresa fue aún mayor: “Desocupa las camas”, le dijo a su esposa cuando se enteró del plan familiar.

@naattttt_

Replying to @Lucia Hernandez7068 Salvador was happy too 🥰

♬ original sound - nat ꕥ


En un último video, la internauta mostró que su pijamada constó de juegos y largas pláticas. Incluso, recrearon una foto antigua de cuando eran niños.

@naattttt_

Replying to @m-r@648 how our night at grandmas went 🫶🏼

♬ original sound - nat ꕥ

TikTok se conmueve con video de la pijamada de nietos en casa de sus abuelos

Esta reunión familiar estrujó más de un corazón en la red. Así lo demostraron múltiples internautas con comentarios como:

“La casa de la abuela siempre será el lugar más cálido para dormir”, “Y de seguro [la abuela] se despertó bien temprano para hacerles de desayunar a todos”, “Dichosos ellos que todavía tienen a sus abuelos”, “Entro a TikTok para distraerme y termino llorando”, “Ese ‘hay casa llena’ me dolió en el alma”, “Atesoren esos momentos con sus abuelos”, “Quiero hacer lo mismo con mis padres, me inspiraron”, “¡Creo que es la mejor tendencia!”, “Se le ve que no puede de la emoción”, “Los mejores recuerdos”, “El regalo de Navidad es para ustedes, que aún tienen a su abuela” o “Se me salieron las lágrimas… qué hermoso video”.


Deja tu opinión sobre la pijamada de nietos en casa de sus abuelos en los comentarios.

