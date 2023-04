Internautas creen que J.K Rowling hará serie de 'Harry Potter' como "venganza" contra actores

Este 2023 se ha anunciado el lanzamiento de nuevas series que conocimos primero en formato de película tales como 'Crepúsculo' , 'Percy Jackson' y por supuesto 'Harry Potter'.

Si bien el anuncio entusiasmo a unos, a otros simplemente les molestó este proyecto que afectaría la saga original con la cual millones se enamoraron del mundo mágico.

Poco después de esta noticia, usuarios de redes sociales comenzaron a pensar en el por qué de esta decisión y algunos llegaron a una conclusión bastante impactante que está relacionada con la autora de la saga.

Teoría TikTok: J.K Rowling hará la serie de Harry Potter por venganza

Por ejemplo, en TikTok la usuaria @nenamounstro creó una teoría conspirativa bastante convincente que publicó el pasado 12 de abril, donde explicó que J.K Rowling decidió hacer la serie de sus libros con el único propósito de "vengarse" y dejar en el olvido a los actores que le dieron vida a los personajes principales, es decir Harry, Ron y Hermione.

Todo esto basándose en que desde hace años atrás J.K Rowling ha hecho diversos comentarios en contra de la comunidad transgénero y quienes no dudaron en mostrarse en desacuerdo fueron Daniel Radcliffe , Emma Watson y Ruper Grint, quienes a su manera expresaron que ellos apoyaban a este sector de la población y que no mantenían la misma opinión que la escritora, por lo tanto no querían volver a trabajar o convivir con ella.

Una prueba de ello es que cuando se estrenó el especial de Harry Potter en HBO Max por el veinte aniversario de las películas, los tres actores accedieron a participar únicamente porque Rowling no estuvo involucrada.

Entonces fue cuando la tiktoker analizó la situación a fondo y llegó a la conclusión que ahora que ella está a cargo de la mayoría de las decisiones de la serie, hará que la imagen de los protagonistas sea borrada con el reboot, con el fin de que dejen de ser "la cara de Harry Potter".

"Durante más de 20 años solamente reconocemos a Harry Potter si están estas caras (la de los actores principales) y entonces a modo de venganza sutil, esta señora dice los voy a eliminar de 'Harry Potter', de aquí en adelante ustedes nunca más van a volver a ser la cara de mis libros porque con la serie que va a durar 10 años voy a agarrar una nueva generación, los voy a borrar a ustedes y me voy a traer a caras nuevas, no van a recordar al cast original".



Esto significa que las personas más jóvenes recordarán al cast de la serie de 'Harry Potter' y no al original porque no participarán en ellas.

Usuarios de Internet acordaron que la teoría de J.K Rwoling es cierta

El video se hizo viral en pocos días y en la sección de comentarios, muchos usuarios apoyan el pensamiento de la creadora de contenido.

"Me asombras y no dudes ni un momento de tu teoría...", "Me has convencido y estoy en shock", "Madre que buena teoría, así como es esa señora no lo dudo ni un poquito", "Creo que tiene todo el siendo del mundo cuando piensas en eso, les tiene mucho rencor por cancelarla con sus comentarios transfóbicos", y "Si es esa la intención, además de sacarle más dinero a la franquicia", fueron algunos de ellos.



Otros expresaron que sin importar estos cambios estarán felices de ver la nueva propuesta de Rowling, la cual estará enfocada a las nuevas generaciones y no tanto a las antiguas, que jamás olvidarán al trio de Daniel Emma y Rupert.

¿Tú que piensas acerca de esta teoría? Dinos en los comentarios.

