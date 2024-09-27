Así era la profesora McGonagall: mira las impactantes fotos de Maggie Smith cuando era joven
Tristemente, la actriz Maggie Smith falleció el 27 de septiembre de 2024. No obstante, dejó un importante legado en el cine, especialmente con su papel como la profesora Minerva McGonagall en las películas de 'Harry Potter'. Mira cómo lucía la hermosa y talentosa artista cuando era joven.
Maggie Smith es recordada por interpretar a una de las brujas más famosas del cine: Minerva McGonagall, en las películas 'Harry Potter'. Sin duda, un personaje fuerte e independiente, capaz de sacar adelante a Hogwarts por su cuenta.
También la vimos en otros papeles Violet, la Condesa viuda de Grantham, en 'Downton Abbey', donde dio algunas de las mejores frases que existen. Pero su carrera fue realmente larga y hay mucho para destacar.
La reina Isabel II le dio el título de 'Dame' y la Orden de los Compañeros de Honor por su aporte al séptimo arte. Ganó dos Premios Oscar por su desempeño como actriz: por 'California Suite' y 'The Prime of Miss Jean Brodie'.
Sin dudas, Maggie Smith es digna de tomarse en cuenta como una de las mejores actrices que existen en el mundo. Pero a veces nos olvidamos cómo se veía cuando era joven, quizás porque muchas de sus películas no pertenecen necesariamente a esta generación. ¿Quieres recordar lo hermosa que siempre fue? Aquí tienes algunas fotos.
Maggie Smith en 'Nowhere to go'
La película 'Nowhere to go' se estrenó en diciembre de 1958 en Reino Unido y Maggie Smith interpretó el personaje de Bridget Howard.
Premios Evening Standard Theatre
En1962 la actriz asistió a los Premios Evening Standard Theatre en Londres, Inglaterra, y deslumbró con su belleza.
Maggie Smith en la película 'The Prime of Miss Jean Brodie'
La película 'The Prime of Miss Jean Brodie' ('Los mejores años de Miss Brodie' o 'La primavera de Miss Brodie') de 1969 le valió un Premio Oscar como Mejor Actriz.
Maggie Smith en 1963
En esta foto la actriz aparece leyendo un guion, poco tiempo después de que fue nombrada Actriz de Teatro del año por el Variety Club de Gran Bretaña.
Maggie Smith en 1967
Así lucía Maggie Smith con el cabello rubio. La foto fue tomada en el camerino de The Old Vic, Londres, Inglaterra.