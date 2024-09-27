Así era la profesora McGonagall: mira las impactantes fotos de Maggie Smith cuando era joven

Video “Ya supérenlo”: Actriz de ‘Harry Potter’ se lanza contra los fans adultos de las películas

Maggie Smith es recordada por interpretar a una de las brujas más famosas del cine: Minerva McGonagall, en las películas 'Harry Potter'. Sin duda, un personaje fuerte e independiente, capaz de sacar adelante a Hogwarts por su cuenta.

También la vimos en otros papeles Violet, la Condesa viuda de Grantham, en 'Downton Abbey', donde dio algunas de las mejores frases que existen. Pero su carrera fue realmente larga y hay mucho para destacar.

Imagen ITV



La reina Isabel II le dio el título de 'Dame' y la Orden de los Compañeros de Honor por su aporte al séptimo arte. Ganó dos Premios Oscar por su desempeño como actriz: por 'California Suite' y 'The Prime of Miss Jean Brodie'.

Sin dudas, Maggie Smith es digna de tomarse en cuenta como una de las mejores actrices que existen en el mundo. Pero a veces nos olvidamos cómo se veía cuando era joven, quizás porque muchas de sus películas no pertenecen necesariamente a esta generación. ¿Quieres recordar lo hermosa que siempre fue? Aquí tienes algunas fotos.

Imagen Getty Images

Maggie Smith en 'Nowhere to go'

La película 'Nowhere to go' se estrenó en diciembre de 1958 en Reino Unido y Maggie Smith interpretó el personaje de Bridget Howard.

Imagen Getty Images

Premios Evening Standard Theatre

En1962 la actriz asistió a los Premios Evening Standard Theatre en Londres, Inglaterra, y deslumbró con su belleza.

Imagen Getty Images

Maggie Smith en la película 'The Prime of Miss Jean Brodie'

La película 'The Prime of Miss Jean Brodie' ('Los mejores años de Miss Brodie' o 'La primavera de Miss Brodie') de 1969 le valió un Premio Oscar como Mejor Actriz.

Imagen Getty Images

Maggie Smith en 1963

En esta foto la actriz aparece leyendo un guion, poco tiempo después de que fue nombrada Actriz de Teatro del año por el Variety Club de Gran Bretaña.

Maggie Smith en 1963 Imagen Evening Standard/Getty Images

Maggie Smith en 1967

Así lucía Maggie Smith con el cabello rubio. La foto fue tomada en el camerino de The Old Vic, Londres, Inglaterra.