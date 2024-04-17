J.K. Rowling hará otra película de uno de sus libros (y no es 'Harry Potter'): ¿De qué trata ‘El cerdito de Navidad'?

Video JK Rowling era muy pobre antes de 'Harry Potter': la historia de cómo se volvió la primera billonaria

Además de la serie de televisión de ‘Harry Potter’, J.K. Rowling tiene otro proyecto entre manos: la adaptación de otro de sus libros infantiles a la pantalla grande.

J.K. Rowling hará película de otro de sus libros infantiles

De acuerdo con reportes de ‘Variety’ dio a conocer que la famosa escritora hará una adaptación cinematográfica de ‘El cerdito de Navidad’, uno de sus libros infantiles más populares.

Según la revista, el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo interno y aún no se ha asociado una productora. En ese sentido, de momento no hay detalles del mismo, como quién dirigirá la cinta, los actores que formarán parte del elenco, qué enfoque se le dará a la historia y mucho menos una fecha tentativa de estreno.

El libro ‘The Christmas Pig’, su título en inglés, fue publicado por primera vez en 2021 con ilustraciones de Jim Field.

J.K. Rowling ‘El cerdito de Navidad’ Imagen Getty Images

¿De qué trata el libro ‘El cerdito de Navidad’?

El libro infantil de J.K. Rowling cuenta la historia de un niño llamado Jack, que pierde su juguete favorito, Dito, en Nochebuena luego de que su hermanastra lo tira por la ventana del carro. Aunque a Jack se le ofrece un reemplazo llamado Cerdito de Navidad como consuelo, extraña a su viejo y fiel amigo. Para animar a Jack, Cerdito de Navidad propone un plan para rescatar a Dito. El dúo se encoge de tamaño y es enviado a la Tierra de los Perdidos, donde se embarcan en un peligroso viaje para volver a conectarse con Dito. En el camino se encuentran con un elenco de grandes personajes, incluido Santa Claus. Finalmente, Jack puede aceptar su pérdida y regresa a su cama con Cerdito de Navidad.

La historia se inspira en los cerditos gemelos de juguete de uno de los hijos de Rowling.

'The Christmas Pig', libro infantil de J.K. Rowling. Imagen Getty Images

El trabajo de J.K. Rowling más allá de ‘Harry Potter’

Si bien la saga de ‘El niño que vivió’ es lo que le valió la fama internacional, no es lo único en su repertorio.

Bajo el seudónimo de Robert Galbraith, Rowling publicó la saga ‘Cormoran Strike’, que sigue a un expolicía de Londres convertido en detective y los difíciles casos que resuelve como parte de su trabajo. La trama se adaptó por primera vez para televisión en 2017 y actualmente se está produciendo una sexta temporada en el Reino Unido.

J.K.Rowling. Imagen Getty Images



También hay que recordar que J.K. Rowling escribió y produjo la saga de ‘Fantastic Beasts’, que se desarrolla en el mismo universo mágico que ‘Harry Potter’ y que trabaja en la serie televisiva del niño mago.

¿Conocías el libro 'El cerdito de Navidad'?