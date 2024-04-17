J.K. Rowling

J.K. Rowling hará otra película de uno de sus libros (y no es 'Harry Potter'): ¿De qué trata ‘El cerdito de Navidad'?

El nombre de J.K. Rowling volverá a los cines con una obra infantil, pero su nuevo proyecto nada tiene que ver con ‘Harry Potter’: te contamos de qué se trata.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Oficina
Por:
Redacción.
Video JK Rowling era muy pobre antes de 'Harry Potter': la historia de cómo se volvió la primera billonaria

Además de la serie de televisión de ‘Harry Potter’, J.K. Rowling tiene otro proyecto entre manos: la adaptación de otro de sus libros infantiles a la pantalla grande.

J.K. Rowling hará película de otro de sus libros infantiles

PUBLICIDAD

De acuerdo con reportes de ‘Variety’ dio a conocer que la famosa escritora hará una adaptación cinematográfica de ‘El cerdito de Navidad’, uno de sus libros infantiles más populares.

Según la revista, el proyecto se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo interno y aún no se ha asociado una productora. En ese sentido, de momento no hay detalles del mismo, como quién dirigirá la cinta, los actores que formarán parte del elenco, qué enfoque se le dará a la historia y mucho menos una fecha tentativa de estreno.

El libro ‘The Christmas Pig’, su título en inglés, fue publicado por primera vez en 2021 con ilustraciones de Jim Field.

J.K. Rowling ‘El cerdito de Navidad’
J.K. Rowling ‘El cerdito de Navidad’
Imagen Getty Images

Más sobre J.K. Rowling

Los 10 villanos más poderosos de la saga de 'Harry Potter' (ni Dumbledore podría detenerlos a todos)
4 mins

Los 10 villanos más poderosos de la saga de 'Harry Potter' (ni Dumbledore podría detenerlos a todos)

Cine y Series
La serie de ‘Harry Potter’ ya tiene fecha de estreno: Todos los detalles de la versión para TV
3 mins

La serie de ‘Harry Potter’ ya tiene fecha de estreno: Todos los detalles de la versión para TV

Cine y Series
La cicatriz de Harry Potter no es un rayo como muchos creen: te explicamos por qué tiene esa forma
2 mins

La cicatriz de Harry Potter no es un rayo como muchos creen: te explicamos por qué tiene esa forma

Cine y Series
La escena eliminada de 'Harry Potter y el misterio del príncipe': fans opinan era la más hermosa
3 mins

La escena eliminada de 'Harry Potter y el misterio del príncipe': fans opinan era la más hermosa

Cine y Series
Internautas creen que J.K Rowling hará serie de 'Harry Potter' como "venganza" contra actores
3 mins

Internautas creen que J.K Rowling hará serie de 'Harry Potter' como "venganza" contra actores

Cine y Series
¿Quiénes serán los actores de la nueva serie de 'Harry Potter'? Ellos son los candidatos
2 mins

¿Quiénes serán los actores de la nueva serie de 'Harry Potter'? Ellos son los candidatos

Cine y Series
‘Harry Potter’: nueva serie durará 10 años (todo lo que sabemos del reboot de la saga)
3 mins

‘Harry Potter’: nueva serie durará 10 años (todo lo que sabemos del reboot de la saga)

Cine y Series
6 similitudes entre Merlina y Harry Potter: ambos deben cumplir una profecía
3 mins

6 similitudes entre Merlina y Harry Potter: ambos deben cumplir una profecía

Cine y Series
El detalle de ‘Harry Potter 3’ que se conecta con ‘Fantastic Beasts’ y nadie había notado
2 mins

El detalle de ‘Harry Potter 3’ que se conecta con ‘Fantastic Beasts’ y nadie había notado

Cine y Series
Las confesiones sobre 'Harry Potter' que hace Tom Felton en su libro: su amor secreto por Emma Watson
4 mins

Las confesiones sobre 'Harry Potter' que hace Tom Felton en su libro: su amor secreto por Emma Watson

Cine y Series

¿De qué trata el libro ‘El cerdito de Navidad’?

El libro infantil de J.K. Rowling cuenta la historia de un niño llamado Jack, que pierde su juguete favorito, Dito, en Nochebuena luego de que su hermanastra lo tira por la ventana del carro. Aunque a Jack se le ofrece un reemplazo llamado Cerdito de Navidad como consuelo, extraña a su viejo y fiel amigo. Para animar a Jack, Cerdito de Navidad propone un plan para rescatar a Dito. El dúo se encoge de tamaño y es enviado a la Tierra de los Perdidos, donde se embarcan en un peligroso viaje para volver a conectarse con Dito. En el camino se encuentran con un elenco de grandes personajes, incluido Santa Claus. Finalmente, Jack puede aceptar su pérdida y regresa a su cama con Cerdito de Navidad.

La historia se inspira en los cerditos gemelos de juguete de uno de los hijos de Rowling.

'The Christmas Pig', libro infantil de J.K. Rowling.
'The Christmas Pig', libro infantil de J.K. Rowling.
Imagen Getty Images

El trabajo de J.K. Rowling más allá de ‘Harry Potter’

Si bien la saga de ‘El niño que vivió’ es lo que le valió la fama internacional, no es lo único en su repertorio.

PUBLICIDAD

Bajo el seudónimo de Robert Galbraith, Rowling publicó la saga ‘Cormoran Strike’, que sigue a un expolicía de Londres convertido en detective y los difíciles casos que resuelve como parte de su trabajo. La trama se adaptó por primera vez para televisión en 2017 y actualmente se está produciendo una sexta temporada en el Reino Unido.

J.K.Rowling.
J.K.Rowling.
Imagen Getty Images


También hay que recordar que J.K. Rowling escribió y produjo la saga de ‘Fantastic Beasts’, que se desarrolla en el mismo universo mágico que ‘Harry Potter’ y que trabaja en la serie televisiva del niño mago.

¿Conocías el libro ‘El cerdito de Navidad’? Cuéntanos en los comentarios si te llama la atención la nueva película de J.K. Rowling.


Relacionados:
J.K. RowlingLatin American Music AwardsJ.K. RowlingHarry PotterPelículasPelículas basadas en librosCine

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD