Personajes de películas y series que aplicaron un "Fan de su relación": grandes triángulos amorosos

Video ¿Vampiros de la vida real? Así lucen los Cullen de ‘Crepúsculo’ a 15 años de la película

En las redes sociales nació una nueva tendencia conocida como “Fan de su relación”, frase que en su momento Ángela Aguilar utilizó para 'felicitar' a Cazzu y Christian Nodal (su actual novio) por su romance.

Esta frase se convirtió en un meme y es utilizado para expresar la “admiración” que una persona tiene por el amor de una pareja, pero supuestamente con una intención oculta, pues quien la dice podría estar enamorado de una de esas personas.

Así como en la vida real, los tríos románticos son muy comunes tanto en películas como en series, lo que le da un nivel extra de drama y suspenso a las historias románticas. A continuación, presentamos algunos ejemplos famosos de triángulos amorosos.

#1 'Crepúsculo'

Uno de los amoríos más extraños y emocionantes en la cultura pop de 2008 fue el de Bella Swan, Edward Cullen y Jacob Black. Ella es humana común y corriente y se encuentra en medio de un dilema amoroso entre Edward, un vampiro de más de un siglo de edad, y Jacob, su amigo de la infancia que resulta ser un hombre lobo.

La intensidad de estos amores sobrenaturales provocó euforia entre los fanáticos de la saga, generando debates apasionados sobre quién era mejor pareja para Bella.

'Crepúsculo'. Imagen Summit Entertainment.

#2 'Euphoria'

Al final de la temporada 1 de la serie, el caos emocional y los efectos del alcohol llevan a Cassie a un momento de vulnerabilidad. En su estado de embriaguez cae en los brazos de Jacob, el ex novio tóxico de su mejor amiga Maddie.

'Euphoria'. Imagen HBO

#3 'Dawson's Creek'

Dawson's Creek sigue la vida de un grupo de adolescentes en Capeside. En los primeros episodios, Dawson enfrenta un dilema amoroso entre Joey, su mejor amiga de la infancia, y Jen, la vecina recién llegada. Sin embargo, la ecuación se complica cuando Pacey también se enamora de Joey.

Dawson's Creek. Imagen Warner Bros.

#4 'How I Met Your Mother'

A lo largo de nueve temporadas, las dinámicas románticas entre Ted, Robin y Barney son una constante. Ted está profundamente enamorado de ella, mientras que su mejor amigo, Barney, también siente una fuerte atracción por la joven periodista, lo que genera tensiones en su amistad.

'How I Met Your Mother'. Imagen 20th Century Fox.

#5 'The Vampire Diaries'

Stefan Salvatore es un vampiro que se muda a Mystic Falls y conoce a Elena Gilbert, una chica que perdió a sus padres en un accidente. Stefan y Elena se enamoran, pero la llegada de Damon, el hermano de Stefan, complica las cosas.

'The Vampires Diaries'. Imagen Warner Bros.

#6 'Los juegos del hambre'

La relación entre Katniss Everdeen, Gale Hawthorne y Peeta Mellark es uno de los ejes centrales de la historia de la saga.

En medio de un entorno de muerte y rebelión, Katniss debe navegar entre sus sentimientos por Gale, su amigo de toda la vida, y Peeta, su compañero en los terribles juegos, con el que logra sobrevivir.

'Los Juegos del Hambre. Imagen Lionsgate

#7 'Riverdale'

Archie Andrews se encuentra dividido entre sus sentimientos por Betty Cooper, su mejor amiga, y Veronica Lodge, la nueva estudiante del instituto. Desde el momento en que Veronica llega a Riverdale capta la atención de Archie, lo que provoca tensión con Betty.

'Riverdale'. Imagen Warner Bros.

#8 La saga de 'Harry Potter'

La historia entre Harry y Cho Chang se desarrolla en la película ‘Harry Potter y el cáliz de fuego’. El joven mago desea invitar a Cho al Baile de Navidad, pero ve frustrados sus planes cuando Cedric Diggory se le adelanta. Sin embargo, en ‘Harry Potter y la orden del Fénix’, los sentimientos entre Harry y Cho florecen, resultando en un breve romance.

Harry Potter. Imagen Warner Bros.

#9 'The Big Bang Theory'

La situación amorosa entre Leonard y Priya, la hermana de Raj, se desarrolla durante varios episodios. Penny dice sentirse feliz por ellos, pero es obvio que no está del todo convencida con la ida de que su ex encontró a otra pareja.

Aunque la relación entre los dos primeros es intensa, la distancia se convierte en un obstáculo insuperable. Finalmente, Leonard y Penny, su verdadero amor, logran estar juntos.

The Big Bang Theoty. Imagen Warner Bros.

#10 'Gossip Girl'

Al inicio de la serie, Nate Archibald está saliendo con Blair Waldorf. Sin embargo, antes de los eventos del primer episodio, Nate tiene un encuentro con Serena van der Woodsen, la mejor amiga de su novia, lo que complica la relación entre los tres.