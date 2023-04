Todo lo que sabemos de la serie de 'Crepúsculo': Internet reaccionó con opiniones divididas

En 2005 Stephenie Meyer publicó el libro 'Twilight' , el cual sin saberlo se volvería uno de los más importantes tanto en la literatura como en el cine.





Hoy en día la saga de la autora es una de las más exitosas y todo apunta a que esta será contada nuevamente en un formato televisivo como pasó con Harry Potter la cual ya está en desarrollo.

‘Twilight’ regresará con una serie de televisión: esto se sabe

De acuerdo al portal The Hollywood Reporter la compañía Lionsgate estaría detrás de esta idea, pues actualmente tiene un equipo de escritores que se están encargando del guión, el cual aún está en debate si seguirá fielmente la versión de Meyer o tendrá ligeros cambios.

El proyecto aún no tiene confirmado en cuál plataforma sería transmitida, ya que se rumora que el estudio,el cual tiene los derechos de la franquicia, planea liderar el desarrollo del proyecto antes de comprar los derechos de autor.

Por otro lado, se contempla que Meyer la creadora original de la trama, participe de manera activa en la serie de 'Twilight', pero hasta el momento no está confirmado de manera segura.



Respecto a los actores que podrían participar, aún no hay fechas de casting o si en algún momento se le pedirá a los actores originales que participen en sus antiguos roles, lo cual sería una grata sorpresa para los seguidores.

La idea es que esta nueva versión de 'Crepúsculo' atraiga a los antiguos fans y a los nuevos que quedaron fascinados con las cintas que recaudaron más de 3.4 mil millones de dólares.

Como era de esperarse tras el anuncio muchos internautas quisieron saber qué pensaban los actores sobre la serie, pero hasta ahora ninguno se ha pronunciado al respecto.

Así reaccionaron los interneutas al reboot de 'Crepúsculo'

La noticia se hizo viral en redes sociales donde se manifestaron distintas reacciones. Primero, estuvieron aquellos que están más que encantados con ver de nuevo el romance entre Edward y Bella.

¿Cómo que habrá una serie de 'Crepúsculo'? mi adolescente interno está llorando", "Qué bien que vuelve la saga esperaré con ansias verla", "No puedo esperar a que salga la serie por fin después de tanto tiempo sale algo nuevo estoy tan feliz", "Nadie lo pidió, pero me encanta la idea", "Ya era hora, se cumple el deseo de muchos" o "¿Cómo que volveremos a ver a los Cullen? no es queja, resultaron ser algunos comentarios publicados en Twitter.



Luego estuvieron aquellos que no están de acuerdo con que se lleve a cabo porque en su opinión, el casting original es perfecto y no podría ser superado.

"No autorizo que vuelvan Twilight una serie, me niego a que puedan dañar una de las mejores sagas de todos los tiempos", "Tanto la serie de 'Harry Potter' como la de 'Twilight' me parecen super innecesarias, no están funcionando los reboots", "¿Para qué hacer una serie de 'Twilight' si nadie podrá tomar el lugar de Kristen stewart y Robert Pattinson?" y "¿Pero es que ya no tienen más ideas? dejen 'Crepúsculo' en paz.".



¿Tú que opinas acerca de la nueva serie de 'Crepúsculo? Dinos en los comentarios.

