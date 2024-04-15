Daniel Radcliffe

¿Harry Potter y Snape de la vida real? Daniel Radcliffe creía que Alan Rickman lo odiaba

Tal como en las películas de ‘Harry Potter’, Daniel Radcliffe creía que Alan Rickman “lo odiaba” cuando empezaron a trabajar juntos: así lo reveló.

En ‘Harry Potter’, el profesor Snape es capaz de intimidar a prácticamente cualquier alumno de Hogwarts y ‘El niño que vivió’ hasta parecía tener un desprecio que rayaba en lo personal. No obstante, hacia el final de la saga, se revela que sus intenciones no eran más que nobles y motivadas por el amor. Algo un tanto parecido le pasó a los actores detrás de los personajes.

Daniel Radcliffe creyó que Alan Rickman “lo odiaba” en las primeras películas de ‘Harry Potter’

En una reciente entrevista con el podcast ‘Happy Sad Confused', Daniel Radcliffe, conocido por su papel de Harry Potter, compartió sus experiencias trabajando con el difunto actor Alan Rickman, quien interpretó al temible profesor Snape en la franquicia.

El actor de ahora 34 años admitió que durante las primeras películas se sintió intimidado por Rickman al punto tal de llegar creer que su compañero de reparto “lo odiaba”:

“Me sentí muy intimidado por Alan Rickman. ¿Cómo es posible que no lo estés escuchando esa voz? Incluso al escuchar esa voz, olvidas lo baja que era hasta que resuena a través de ti. Me sentí muy intimidado por él durante las primeras tres películas. Estaba aterrorizado por él y pensé: ‘Este tipo me odia’”.

Alan Rickman como el profesor Snape en 'Harry Potter'.
Alan Rickman como el profesor Snape en 'Harry Potter'.
Imagen Warner Bros.

La confesión llegó luego de que el presentador del podcast le mostrara un clip de una antigua entrevista en la que el fallecido intérprete elogiaba el trabajo y dedicación de su colega.

“Por mucho que yo lo hiciera durante siete semanas (filmar las películas de ‘Harry Potter’) ellos lo hicieron durante 52 semanas. Esta fue su vida desde los 12 a los 22 años” dijo Rickman sobre los actores infantiles de las películas de ‘Harry Potter’.

Radcliffe se mostró conmovido por las palabras de su compañero y agradeció haber visto la grabación.

Daniel Radcliffe
Daniel Radcliffe
Imagen Getty Images

Así cambió la relación de Daniel Radcliffe y Alan Rickman

Casi de la misma manera que sucede en la ficción, la relación entre los actores de Harry Potter y el profesor Snape pasó del terror a una camaradería sincera. Radcliffe recordó que, en el momento en el que Rickman vio su deseo de trabajar y mejorar en su oficio, se convirtió en un mentor para él y cambió la dinámica que tenían hasta ese entonces.

Su vínculo se mantuvo cercano incluso después del final de ‘Harry Potter’: “Acortó unas vacaciones en Canadá para venir a verme en ‘Equus’. Vio cada obra de teatro que hice cuando él estaba vivo. Él me invitaba a salir después y hablábamos de ello”, contó Radcliffe.

Tras verlo en escena, Rickman fue una de las primeras personas en sugerirle a Radcliffe que estudiara entrenamiento vocal y explorara diferentes aspectos de la actuación, reveló el joven actor.

Con el tiempo, Alan Rickman se convirtió en un mentor para Daniel Radcliffe.
Con el tiempo, Alan Rickman se convirtió en un mentor para Daniel Radcliffe.
Imagen Getty Images


Radcliffe también se dijo agradecido de haber contado con la experiencia y acompañamiento de Rickman en los primeros años de su carrera.

¿Imaginabas cómo fue la relación entre Daniel Radcliffe y Alan Rickman fuera del set de ‘Harry Potter’? Cuéntanos en los comentarios qué piensas de las declaraciones del joven actor.


