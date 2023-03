Daniel Radcliffe será papá por primera vez: lo que se sabe del embarazo de su novia

Daniel Radcliffe es mucho más que Harry Potter, así lo ha demostrado en las múltiples películas que ha estelarizado tras el final de la saga del mago más famoso del cine.

En su más reciente filme, por ejemplo, se transformó en Weird Al Yankovic para contar la vida del músico.

Más allá de los sets, la vida del actor también ha cambiado drásticamente.

Daniel Radcliffe será papá por primera vez

El pasado 24 de marzo, el actor y su pareja, Erin Darke, fueron captados en un paseo casual por las calles de Nueva York. Lo que llamó la atención de los medios fue que la novia de Daniel Radcliffe parecía lucir una pancita de embarazo.

Ante las dudas de que si la también actriz está en cinta, múltiples medios estadounidenses contactaron al representante del intérprete, quien confirmó que esperan a su primer hijo.

No obstante, hasta el momento, no hay detalles sobre el sexo o fecha estimada de nacimiento del bebé de Daniel Radcliffe.



Vale la pena recordar que el histrión de ‘Los ilusionistas 2’ (película disponible en ViX+, el servicio de streaming premium de ViX) ha optado por mantener su vida privada relativamente alejada de los medios, por lo que es probable que mantenga el mismo hermetismo en esta nueva faceta de su vida.

Curiosamente, en octubre del 2022, Daniel Radcliffe se refirió a la posibilidad de convertirse en padre y cómo qué camino le gustaría que tomaran sus hijos.

En entrevista con ‘Newsweek’ aseguró:

“Quiero que mis hijos, si tengo y cuando existan… Me encantaría que estuvieran en los sets de grabación. Sería un sueño que vinieran y me dijeran ‘¿Sabes? Me gustaría estar en el departamento de arte, me gustaría ser algo en el equipo’ Algo de esto (las películas), pero no de eso (la actuación). No me gustaría que fueran famosos”.

La historia de amor de Daniel Radcliffe y su novia, Erin Darke

El histrión de 33 años mantiene una relación de 10 años con una actriz menos conocida y 5 años más grande que él.

De acuerdo con ‘People’, se conocieron en las grabaciones de la película ‘Kill Your Darlings’ y el flechazo se dio de inmediato.

A lo largo de sus 10 años juntos, Daniel Radcliffe y Erin Darke han mantenido su relación fuera del ojo público y solo de vez en cuando dan declaraciones sobre lo enamorados que están.

En marzo del 2022, el actor dijo a la mencionada revista:

“Llevo alrededor de una década con mi novia. Somos muy felices”.



Sobre la posibilidad de hacer más proyectos profesionales en conjunto, añadió:

“Definitivamente nos gusta trabajar juntos, pero no es algo que queramos hacer todo el tiempo. (...) Con suerte, podremos hacer más (proyectos) en el futuro, ambos también escribimos, así que tal vez escribamos algo juntos en algún momento, eso sería genial”.



Erin Darke también es actriz, aunque su carrera no ha despegado al mismo nivel que la de Daniel Radcliffe. Algunos de los títulos en los que ha trabajo son ‘Good Girls Revolt’, ‘Dietland’ o ‘Love & Mercy’.

También te puede interesar: