Harry Potter

La serie de ‘Harry Potter’ ya tiene fecha de estreno: Todos los detalles de la versión para TV

La serie de televisión de ‘Harry Potter’ ha generado gran expectación por parte de los fans, que buscan saber cuándo se estrenará, qué actores estarán en la producción y más.

Oficina
Por:
Redacción.
Video “Ya supérenlo”: Actriz de ‘Harry Potter’ se lanza contra los fans adultos de las películas

Fue en abril de 2023 cuando Warner Bros. Discovery anunció la creación de una serie de televisión de ‘Harry Potter’. Desde entonces, se han revelado pocos detalles sobre la producción como el elenco, la trama, la dirección que se seguirá con respecto a los libros, etc. A continuación, hacemos un recuento de lo que se sabe del proyecto.

¿De qué tratará la serie de televisión de ‘Harry Potter’?

Aún no se ha revelado la trama específica de la serie, pero, cuando HBO anunció el proyecto, aseguró que seguirán la historia principal de los libros de J.K. Rowling, desde el primer año de Harry en Hogwarts hasta la batalla final contra Voldemort.

Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO & Max Content, afirmó que el proyecto se ejecutaría durante 10 años consecutivos, lo que podría indicar que lanzarán más de una temporada por libro.

¿Quiénes formarán parte del elenco de la serie de ‘Harry Potter’?

El casting aún no se ha anunciado, pero se ha confirmado que el elenco será completamente nuevo. Se espera que se anuncien nuevos actores jóvenes para interpretar a Harry, Ron, Hermione y demás personajes icónicos.

Actores de 'Harry Potter'
Imagen Warner Bros Pictures.
Imagen Warner Bros Pictures.

De momento, ni siquiera se ha anunciado un director o guionista para la adaptación televisa.

¿El reparto de las películas de ‘Harry Potter’ aparecerán en la serie?

Es poco probable que las estrellas de las películas, como Daniel Radcliffe, Emma Watson o Rupert Grint regresen a la franquicia. Sin embargo, no se descarta la posibilidad de cameos o apariciones especiales en algún momento.

El actor que le dio vida a Harry Potter en las películas comentó a ‘ComicBook’ en julio pasado: “Tengo entendido que están tratando de empezar de nuevo y estoy seguro de que quienquiera que lo esté haciendo querrá dejar su propia huella y probablemente no querrá tener que descubrir cómo hacer que el viejo Harry haga un cameo en la serie en algún momento”.

Daniel Radcliffe como Harry Potter
Imagen The Grosby Group
Imagen The Grosby Group


David Yates, director de las últimas cuatro películas de ‘Harry Potter’, también pareció descartar la posibilidad de trabajar en la nueva versión de la historia: “(Tengo) un gran afecto y un encantador grupo de personas con las que trabajé, pero no hemos tenido una conversación desde que lo terminamos [...] Nunca digas nunca, diría yo, pero estoy emocionado de seguir adelante”, dijo a ‘Deadline’ en septiembre de 2023.

¿J.K. Rowling será parte de la serie de televisión de ‘Harry Potter’?

La autora estará involucrada en la serie de televisión de 'Harry Potter' ya que tiene control creativo sobre cualquier explotación de sus obras literarias.

Se espera que participe en la toma de decisiones sobre la serie, ya que Brontë Film and TV, su productora, está coproduciendo la serie con Warner Bros. Television.

Teaser de la serie de TV de ‘Harry Potter’

Hasta ahora, no se ha lanzado ningún teaser de la serie de televisión de ‘Harry Potter’, si bien, en abril de 2023 salió un anuncio oficial del proyecto en formato de un video de 40 segundos. Este, mostraba las icónicas luces flotantes de Hogwarts formando las letras del título.

Así anunciaba HBO Max la serie de 'Harry Potter' en abril 2023.
Imagen Max
Imagen Max

Fecha de estreno de la serie de televisión de ‘Harry Potter’

Se espera que la serie salga al aire en 2026, según anunció el director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, en febrero de 2024, durante una reunión ejecutiva.

¿Te emociona la serie de televisión de 'Harry Potter'? Cuéntanos en los comentarios qué te gustaría ver en pantalla.

Relacionados:
Harry PotterSeriesTelevisiónHBO MAXHBOJ.K. Rowling