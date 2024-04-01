Harry Potter

La cicatriz de Harry Potter no es un rayo como muchos creen: te explicamos por qué tiene esa forma

Hace un par de años, un fanático de la franquicia de Harry Potter encontró un detalle que pocos habían notado sobre la cicatriz de uno de los más famosos del cine.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Liliana Carmona's profile picture
Por:Liliana Carmona
Video Los mayores escándalos en el set de 'Harry Potter': una actriz tuvo que trabajar con su ex y la amante

Fue en 2001 que se estrenó la película ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’, teniendo tal éxito que se convirtió en una de las franquicias más rentables del cine, cuyo universo también prosperó en la literatura, videojuegos y mercancía de todo tipo.

A pesar de los años transcurridos desde que el famoso mago hizo su debut en la pantalla grande, los fanáticos de la historia creada por J.K. Rowling siguen encontrando cosas nuevas, como un detalle con la cicatriz en forma de rayo de Harry Potter.

Harry Potter tiene dicha cicatriz en la frente desde que era un bebé.
Harry Potter tiene dicha cicatriz en la frente desde que era un bebé.
Imagen Warner Bros.

¿Qué significa la cicatriz de Harry Potter?

PUBLICIDAD

La cicatriz en la frente de Harry Potter ha sido un símbolo icónico desde el comienzo de la saga. Sin embargo, ¿qué representa realmente?

Más sobre Harry Potter

11 actores de ‘Harry Potter’ que ya fallecieron: dejaron un gran legado con sus películas
1:00

11 actores de ‘Harry Potter’ que ya fallecieron: dejaron un gran legado con sus películas

Cine y Series
Así era la profesora McGonagall: mira las impactantes fotos de Maggie Smith cuando era joven
2 mins

Así era la profesora McGonagall: mira las impactantes fotos de Maggie Smith cuando era joven

Cine y Series
Actores de 'Harry Potter' que ya fallecieron: sus personajes hicieron icónica la saga
5 mins

Actores de 'Harry Potter' que ya fallecieron: sus personajes hicieron icónica la saga

Cine y Series
Los 10 villanos más poderosos de la saga de 'Harry Potter' (ni Dumbledore podría detenerlos a todos)
4 mins

Los 10 villanos más poderosos de la saga de 'Harry Potter' (ni Dumbledore podría detenerlos a todos)

Cine y Series
Personajes de películas y series que aplicaron un "Fan de su relación": grandes triángulos amorosos
3 mins

Personajes de películas y series que aplicaron un "Fan de su relación": grandes triángulos amorosos

Cine y Series
Los 3 actores de 'Bridgerton' que también aparecieron en 'Harry Potter', ¿te diste cuenta?
2 mins

Los 3 actores de 'Bridgerton' que también aparecieron en 'Harry Potter', ¿te diste cuenta?

Cine y Series
J.K. Rowling hará otra película de uno de sus libros (y no es 'Harry Potter'): ¿De qué trata ‘El cerdito de Navidad'?
2 mins

J.K. Rowling hará otra película de uno de sus libros (y no es 'Harry Potter'): ¿De qué trata ‘El cerdito de Navidad'?

Cine y Series
¿Harry Potter y Snape de la vida real? Daniel Radcliffe creía que Alan Rickman lo odiaba
3 mins

¿Harry Potter y Snape de la vida real? Daniel Radcliffe creía que Alan Rickman lo odiaba

Cine y Series
La serie de ‘Harry Potter’ ya tiene fecha de estreno: Todos los detalles de la versión para TV
3 mins

La serie de ‘Harry Potter’ ya tiene fecha de estreno: Todos los detalles de la versión para TV

Cine y Series
¿George Weasley es Willy Wonka? La teoría que le 'voló la cabeza' a los fans de 'Harry Potter'
3 mins

¿George Weasley es Willy Wonka? La teoría que le 'voló la cabeza' a los fans de 'Harry Potter'

Cine y Series

En 2019, un usuario de X (anteriormente Twitter) llamado @todayearsold desencadenó todo un debate en redes sociales tras revelar un detalle que, al parecer, nadie más lo había notado: la forma de la cicatriz de Potter no es un rayo.

@bansheestonem

It's hurting again isn't it ? ac @sirentrilogy cc alessa belikov #harrypotter #harrypotteredit #hp #hpedit #harrypotterscar #harrypotteredits #cicatrice

♬ son original - 🦋 - Salomé


En su perfil compartió que tiene dicha forma porque representa el movimiento necesario para lanzar un hechizo particular: el Avada Kedavra, también conocido como la Maldición Asesina en el mundo mágico, el cual que tiene la capacidad de causar la muerte de manera instantánea.

Recordemos que el hechizo que Harry sufrió la noche que Lord Voldemort mató a sus padres le deja esa marca en la frente, quedando como un recordatorio de su destino, ya que al final de la franquicia nos revelan que es un horrocrux, un objeto (o persona) muy poderoso en el que un mago o bruja ha ocultado un fragmento de su alma con el propósito de alcanzar la inmortalidad.

¿Por qué J.K. Rowling eligió esa forma para la cicatriz de Harry Potter?

Fue en 2007, que la escritora J.K Rowling compartió en una entrevista que la cicatriz de Harry Potter no tenía ningún significado oculto, simplemente le pareció que el rayo era una buena figura.

“(La cicatriz es así) porque tiene una forma genial. No podría hacer que mi héroe luciera una cicatriz en forma de rosquilla”, dijo, según recopiló el portal ‘Sensacine’.


Además, la escritora explicó que la cicatriz le causa dolor porque “hay una parte de su alma que realmente quiere salir por donde entró”. Esto implica que la herida del mago actúa como una suerte de portal para el intercambio de esencia espiritual.


Así que, cada vez que Voldemort está cerca o el estado emocional de Harry se vuelve más extremo, el Horrocrux intenta liberarse de la cabeza de Harry Potter.

¿Habías notado ese detalle en la cicatriz de Harry Potter? No olvides dejar tu opinión en la sección de comentarios.

Relacionados:
Harry PotterJ.K. RowlingActores Hollywood

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Tráiler: Cómplices
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX