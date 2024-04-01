La cicatriz de Harry Potter no es un rayo como muchos creen: te explicamos por qué tiene esa forma

Video Los mayores escándalos en el set de 'Harry Potter': una actriz tuvo que trabajar con su ex y la amante

Fue en 2001 que se estrenó la película ‘Harry Potter y la Piedra Filosofal’, teniendo tal éxito que se convirtió en una de las franquicias más rentables del cine, cuyo universo también prosperó en la literatura, videojuegos y mercancía de todo tipo.

A pesar de los años transcurridos desde que el famoso mago hizo su debut en la pantalla grande, los fanáticos de la historia creada por J.K. Rowling siguen encontrando cosas nuevas, como un detalle con la cicatriz en forma de rayo de Harry Potter.

Harry Potter tiene dicha cicatriz en la frente desde que era un bebé. Imagen Warner Bros.

¿Qué significa la cicatriz de Harry Potter?

La cicatriz en la frente de Harry Potter ha sido un símbolo icónico desde el comienzo de la saga. Sin embargo, ¿qué representa realmente?

En 2019, un usuario de X (anteriormente Twitter) llamado @todayearsold desencadenó todo un debate en redes sociales tras revelar un detalle que, al parecer, nadie más lo había notado: la forma de la cicatriz de Potter no es un rayo.



En su perfil compartió que tiene dicha forma porque representa el movimiento necesario para lanzar un hechizo particular: el Avada Kedavra, también conocido como la Maldición Asesina en el mundo mágico, el cual que tiene la capacidad de causar la muerte de manera instantánea.

Recordemos que el hechizo que Harry sufrió la noche que Lord Voldemort mató a sus padres le deja esa marca en la frente, quedando como un recordatorio de su destino, ya que al final de la franquicia nos revelan que es un horrocrux, un objeto (o persona) muy poderoso en el que un mago o bruja ha ocultado un fragmento de su alma con el propósito de alcanzar la inmortalidad.

¿Por qué J.K. Rowling eligió esa forma para la cicatriz de Harry Potter?

Fue en 2007, que la escritora J.K Rowling compartió en una entrevista que la cicatriz de Harry Potter no tenía ningún significado oculto, simplemente le pareció que el rayo era una buena figura.

“(La cicatriz es así) porque tiene una forma genial. No podría hacer que mi héroe luciera una cicatriz en forma de rosquilla”, dijo, según recopiló el portal ‘Sensacine’.



Además, la escritora explicó que la cicatriz le causa dolor porque “hay una parte de su alma que realmente quiere salir por donde entró”. Esto implica que la herida del mago actúa como una suerte de portal para el intercambio de esencia espiritual.



Así que, cada vez que Voldemort está cerca o el estado emocional de Harry se vuelve más extremo, el Horrocrux intenta liberarse de la cabeza de Harry Potter.