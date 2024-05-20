Los 3 actores de 'Bridgerton' que también aparecieron en 'Harry Potter', ¿te diste cuenta?

Video Esta es la edad real de los actores de ‘Bridgerton’: seguro pensabas que eran más jóvenes

'Bridgerton' ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su intrigante trama de época y su elenco talentoso. Sorprendentemente, algunos de los actores de esta exitosa serie de Netflix comparten una conexión con otra franquicia icónica: "Harry Potter", y las razones te dejarán más que sorprendido.

A pesar de que ahora los participantes del programa de televisión son estrellas mundiales, quizás no sabías que algunos actuaron en la saga mágica y pasaron desapercibidos por sus papeles secundarios o de extras, lo cual ahora hace más interesantes sus carreras.

Actores de 'Bridgerton' que tienen vínculos con 'Harry Potter'

Freddie Stroma

Al estrenarse la primera temporada del show en 2020, que mostraba el romance de Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings, el público quedó maravillado por la adaptación del libro de Julia Quinn, 'El duque y yo'.

A pesar de que Basset conquista el corazón de la joven, durante la trama ella tiene otros pretendientes que desean desposarla por su belleza y el renombre de su familia. Uno de ellos es el príncipe Friedrich, interpretado por el actor Freddie Stroma. Stroma tuvo la oportunidad de interpretar a Cormac McLaggen en la película 'Harry Potter y el misterio del príncipe', un mago de la casa Gryffindor que corteja a Hermione Granger y busca ser el guardián del equipo de quidditch.

Imagen Warner Bros. y Netflix

Regé-Jean Page

El encantador duque de Hastings, interpretado por el actor Regé-Jean Page, enamoró a millones por su galanura. Aunque Page no volvió a aparecer en las siguientes temporadas de 'Bridgerton', muchos televidentes observadores lo reconocieron por su breve aparición en 'Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1'. En la película, aparece como un invitado en la boda de Fleur y Bill Weasley, y se le puede ver detrás de Hermione cuando la fiesta es interrumpida por la llegada de los mortífagos.

Imagen Warner Bros. y Netflix

Bessie Carter

Bessie Carter interpreta a Prudence Featherington, una de las hermanas mayores de Penélope, en 'Bridgerton'. Aunque su personaje no es sumamente relevante en la trama, Carter tiene una conexión con 'Harry Potter' a través de su madre, Imelda Staunton, quien interpretó a Dolores Umbridge, la villana que se convierte en directora del Colegio Hogwarts en la película 'Harry Potter y la orden del fénix'.

En varias alfombras rojas ambas han posado juntas, demostrando que el talento actoral sí se hereda, pues ambas mantienen una carrera existosa y bien establecida por sus participaciones en cintas y series británicas.

Imagen Getty Images y Netflix