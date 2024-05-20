Bridgerton

Los 3 actores de 'Bridgerton' que también aparecieron en 'Harry Potter', ¿te diste cuenta?

Existen actores que aparecen en 'Bridgerton', pero en su pasado formaron parte de la saga 'Harry Potter' de una manera única, te contamos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Esta es la edad real de los actores de ‘Bridgerton’: seguro pensabas que eran más jóvenes 

'Bridgerton' ha cautivado a audiencias de todo el mundo con su intrigante trama de época y su elenco talentoso. Sorprendentemente, algunos de los actores de esta exitosa serie de Netflix comparten una conexión con otra franquicia icónica: "Harry Potter", y las razones te dejarán más que sorprendido.

A pesar de que ahora los participantes del programa de televisión son estrellas mundiales, quizás no sabías que algunos actuaron en la saga mágica y pasaron desapercibidos por sus papeles secundarios o de extras, lo cual ahora hace más interesantes sus carreras.

PUBLICIDAD

Actores de 'Bridgerton' que tienen vínculos con 'Harry Potter'

Freddie Stroma

Más sobre Bridgerton

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!
0:51

‘Bridgerton’, T4: Netflix lanza un adelanto y ¡sí se apegará al libro ‘Te doy mi corazón'!

Cine y Series
‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia
0:58

‘Emily en París 4’ hizo una broma sobre ‘Bridgerton’ y los fans se enamoraron de la referencia

Cine y Series
¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict
2 mins

¿Quién protagonizará 'Bridgerton 4'? Ella es la actriz que encarnará al romance de Benedict

Cine y Series
¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla
3 mins

¿Quién es Sophie, la futura esposa de Benedict Bridgerton? Estas actrices podrían interpretarla

Cine y Series
'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más
3 mins

'Bridgerton' temporada 4 ya tiene protagonista: su historia en los libros, fecha de estreno y más

Cine y Series
'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)
2 mins

'Eloise' tiene un enorme tatuaje y así se lo cubren en 'Bridgerton' (fotos)

Cine y Series
Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz
3 mins

Los accidentes que marcaron el rodaje de 'Bridgerton': Nicola Coughlan 'apuñaló' a otra actriz

Cine y Series
¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans
2 mins

¿La esposa de Benedict en 'Bridgerton 4' no será como en los libros? La 'pista' que alborotó a los fans

Cine y Series
'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital
3:29

'Bridgerton' estuvo llena de accidentes en el set: Eloise terminó en el hospital

Cine y Series
¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans
3 mins

¿Reynolds (‘Queen Charlotte’) aparece en ‘Bridgerton 3’? La escena que enloqueció a los fans

Cine y Series

Al estrenarse la primera temporada del show en 2020, que mostraba el romance de Daphne Bridgerton y Simon Basset, el duque de Hastings, el público quedó maravillado por la adaptación del libro de Julia Quinn, 'El duque y yo'.

A pesar de que Basset conquista el corazón de la joven, durante la trama ella tiene otros pretendientes que desean desposarla por su belleza y el renombre de su familia. Uno de ellos es el príncipe Friedrich, interpretado por el actor Freddie Stroma. Stroma tuvo la oportunidad de interpretar a Cormac McLaggen en la película 'Harry Potter y el misterio del príncipe', un mago de la casa Gryffindor que corteja a Hermione Granger y busca ser el guardián del equipo de quidditch.

Imagen Warner Bros. y Netflix

Regé-Jean Page

El encantador duque de Hastings, interpretado por el actor Regé-Jean Page, enamoró a millones por su galanura. Aunque Page no volvió a aparecer en las siguientes temporadas de 'Bridgerton', muchos televidentes observadores lo reconocieron por su breve aparición en 'Harry Potter y las reliquias de la muerte parte 1'. En la película, aparece como un invitado en la boda de Fleur y Bill Weasley, y se le puede ver detrás de Hermione cuando la fiesta es interrumpida por la llegada de los mortífagos.

Imagen Warner Bros. y Netflix

Bessie Carter

Bessie Carter interpreta a Prudence Featherington, una de las hermanas mayores de Penélope, en 'Bridgerton'. Aunque su personaje no es sumamente relevante en la trama, Carter tiene una conexión con 'Harry Potter' a través de su madre, Imelda Staunton, quien interpretó a Dolores Umbridge, la villana que se convierte en directora del Colegio Hogwarts en la película 'Harry Potter y la orden del fénix'.

PUBLICIDAD

En varias alfombras rojas ambas han posado juntas, demostrando que el talento actoral sí se hereda, pues ambas mantienen una carrera existosa y bien establecida por sus participaciones en cintas y series británicas.

Imagen Getty Images y Netflix


¿Ya conocías estas curiosas conexiones actorales con 'Harry Potter'? Cuéntanos en los comentarios.

Relacionados:
BridgertonHarry PotterActores HollywoodSeries basadas en librosNetflix

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD