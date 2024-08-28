Los 10 villanos más poderosos de la saga de 'Harry Potter' (ni Dumbledore podría detenerlos a todos)

Video “Ya supérenlo”: Actriz de ‘Harry Potter’ se lanza contra los fans adultos de las películas

El Mundo Mágico tiene miles de años de historia que todavía no conocemos, pero gracias a lo poco que se nos ha mostrado sabemos todo el poder que la magia oscura le puede dar a un mago o a una bruja.

A continuación te presentamos a los 10 mejores villanos de la saga, a los cuales Harry Potter o Newt Scamander se enfrentaron en algún momento de sus aventuras.

#10 Vinda Rosier

Vinda Rosier es la mano derecha de Gellert Grindelwald. Es una bruja despiadada, pero le tiene una intensa lealtad al mago tenebroso.

Si bien no hemos visto mucho de ella, sabemos por su posición entre los seguidores de Grindelwald que es una bruja poderosa, y que está dispuesta a todo por su amo.

#9 Barty Crouch Jr.

Barty Crouch es un villano bastante subestimado, ya que él solo logró secuestrar a Moody y engañar a todo el profesorado de Hogwarts —con Dumbledore incluido— durante un año.

Planificó todo para que Harry pudiera vencer en el Torneo de los Tres Magos y preparó el traslador para llevar al "niño que vivió" delante de Voldemort, todo frente a las narices del Ministro de Magia y del mago más poderoso del siglo.

#8 Dementores

Los dementores no son magos, son criaturas mágicas, pero tienen lo necesario para ser considerados como villanos. Durante años fueron los vigilantes de Azkaban, la prisión de los magos, en donde succionaban la felicidad y la esperanza de todos los reos.

Cuando no fue suficiente se unieron a Voldemort, en donde sirvieron como un temible ejército capaz de robar el alma a quienes les hicieran frente.

#7 Snape

Hay muchos argumentos a favor y en contra de considerar a Severus Snape como un villano, pero siendo sinceros la mayoría de sus acciones no fueron muy rectas.

Snape le hizo la vida imposible a Harry Potter durante toda su vida escolar, debido al rencor que le tenía a su padre, pero a la vez lo protegía por la obsesión que tenía con su madre. Sin importar su bando, Snape era brillante y era un poderoso aliado o un temible enemigo.

#6 Credence Barebone

Credence es un villano involuntario de la saga, ya que el maltrato de Mary Barebone lo convierten en un obscurial, fenómeno que ocurre cuando a un mago se le obliga a suprimir su magia.

Como obscurial. Credence se convirtió en un mago peligroso, y todo parece indicar que se unió a Grindelwald para acabar con Albus Dumbledore.

#5 Dolores Umbridge

Es quizás la bruja más débil de la lista, pero su fuerza no proviene de sus habilidades mágicas. Gracias a sus conexiones en el Ministerio de Magia, logra prácticamente cualquier cosa que se proponga, desde despedir profesores hasta convertirse en directora de Hogwarts.

La crueldad y el hambre de poder de Umbridge parece no tener límite, y no tiene problema alguno con usar maldiciones imperdonables o servir a Voldemort.

#4 Fenrir Greyback

La mayoría de los hombres lobo se mantienen ocultos por miedo a iniciar una cacería de los aurores en su contra. Pero este no era el caso de Fenrir Greyback, quien parecía que siempre quería maximizar lo más posible su número de víctimas.

Fue el responsable de convertir en hombre lobo a Remus Lupin, y cuando estaba al acecho, todos los magos se escondían para no caer en sus garras. Sus víctimas favoritas eran las mujeres y los niños, por lo que este villano era casi tan despreciado y temido como Voldemort.

#3 Bellatrix Lestrange

Es la más fiel y poderosa seguidora de Voldemort, es una bruja loca que ama las artes oscuras y disfruta torturando a otros magos y muggles.

Su maldición favorita es Cruciatus, con la que infringe un horrible dolor a sus víctimas. Cuando se aburre las remata con un Avada Kedavra.

Es una duelista muy competente, por lo que durante mucho tiempo se pensó que solo el mismísimo Voldemort podría derrotarla, aunque después supimos que era una exageración.

#2 Gellert Grindelwald

Durante décadas fue considerado el mago oscuro más poderoso de todos los tiempos. Es un mago tenebroso con un carisma electrificante y la usa para ganarse la confianza de sus adeptos y manipularlos para que luchen a su favor.

Fue uno de los poseedores más poderosos de la varita de sauco, y si no hubiera sido por Dumbledore, quizás hubiera conquistado el mundo entero.

#1 Voldemort

Fue el mago oscuro que superó por mucho lo hecho por Grindelwald, e incluso tuvo un duelo muy parejo contra Dumbledore.

Voldemort fue el único mago que logró regresar de la muerte, además de que poseé otros poderes, como la creación de inferis, el vuelo y otras maldiciones poderosas.

El único punto débil que tenía terminó siendo su perdición: una enorme confianza en su poder y un desdén hacia el poder del amor en la magia.