El significado del reloj que Colin le regala a su mamá en 'Bridgerton 3' y nadie notó: te hará llorar

Video De qué viven y por qué son ricos los Bridgerton, ¿la Reina les regaló su fortuna?

La primera parte de la tercera temporada de 'Bridgerton 3' nos dejó con ganas de ver más sobre el romance entre Colin Bridgerton y Penélope Featherington, también conocido como 'Polin'. Mientras esperamos, muchas personas han compartido datos curiosos sobre los personajes.

Violet tendrá un nuevo romance en los siguientes capítulos de 'Bridgerton 3'?

PUBLICIDAD

Uno de ellos tiene que ver con Violet, la matriarca de los Bridgerton, quien enviudó tras la muerte de su esposo Edmund debido a una reacción alérgica a la picadura de una abeja.

Aunque en los libros ella nunca vuelve a casarse, en los últimos capítulos de 'Bridgerton' se sugiere que podría tener un romance con Lord Anderson, el hermano de Lady Danbury.

Por el momento, se desconoce si ellos dos terminarán juntos. Sin embargo, una fan del show se percató de un detalle muy especial que tiene Colin con su madre y que se relaciona directamente con su vida amorosa.

Al inicio de la tercera temporada, se ve a Colin regresar de un largo viaje por Europa y regalar algo a cada miembro de los Bridgerton, como un libro a Eloise o un arco y flechas a Gregory. Pero, sin duda, el objeto más importante fue el que recibió Violet Bridgerton.

Imagen Netflix

El significado oculto del regalo de Colin: ¿Un nuevo comienzo para Violet en 'Bridgerton'?"

Al abrirlo, ella descubre que es un reloj y le agradece a su hijo con un beso por el gran detalle. A pesar de que podría parecer insignificante, la usuaria de Twitter @colinsluvr comentó que le parecía raro que nadie hubiera hablado sobre la escena, pues estaba relacionado con Edmund Bridgerton, la difunta pareja de Violet.

"¿Por qué nadie habla del regalo de Colin a Violet? Como Edmund también llevaba un reloj", fue el post.



Así, muchas personas expresaron en Internet que en temporadas anteriores se mencionó que el padre de los hermanos Bridgerton llevaba consigo a todas partes un reloj de bolsillo, lo que era un dulce recuerdo, pero también tenía otro significado relacionado con la posible aparición de Lord Anderson.

"He estado pensando en este regalo sin parar, y mi conclusión es: El tiempo se detuvo para Violet después de la muerte de Edmund. Que el hijo que más se le parece le regale un reloj también simboliza que el tiempo vuelve a empezar para ella y esta es la temporada en la que empieza a tener sentimientos románticos de nuevo", fue lo que externó la usuaria @swiftiemoth.



La teoría, que por el momento no ha sido confirmada por los creadores del show, de hecho, ganó popularidad entre los amantes de la serie, pues están de acuerdo en que el reloj representa el avance de Violet Bridgerton a una nueva etapa de su vida, pero sin olvidar el lazo que tuvo con su antiguo esposo.

Imagen Netflix



Al final muchos también terminaron encantados con Colin, pues al ser el hijo más sensible, se percató de que su madre no estaba del todo bien y con el regalo trató de animarla a seguir adelante.