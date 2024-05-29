La propuesta de matrimonio de Colin a Penélope en la serie vs los libros, ¿cuál es mejor?

En la serie de libros 'Bridgerton' escrita por Julia Quinn, la relación entre Colin Bridgerton y Penélope Featherington se desarrolla de manera diferente a la versión televisiva, y la escena de su compromiso difiere de lo visto en la tercera temporada.

¿Cómo le propone matrimonio Colin a Penélope en la serie de Netflix 'Bridgerton'?

PUBLICIDAD

En el cuarto capítulo de 'Bridgerton 3', Penélope y Colin pelean dentro de un carruaje porque él arruinó su compromiso con Lord Deblin, quien en realidad tenía un genuino interés en la joven.

Ante esta situación, Colin se sincera respecto a que no podía permitir que se casara con Lord Deblin, ya que él comenzó a sentir sentimientos por ella después de que compartieron un beso. Esto desencadena un momento pasional entre ambos mientras el carruaje se dirige a la mansión de los Bridgerton. Al llegar a la propiedad, el joven protagonista le pide a su amada que baje con él, y aunque ella se niega al principio, tras decir la frase "Por Dios, Penélope Featherington, ¿te vas a casar conmigo o no?", mantiene una mirada de sorpresa y la escena deja un fondo negro.

Así es como termina la primera parte de 'Bridgerton 3' según la serie, pero en los libros existen algunas diferencias pequeñas pero muy significativas. En primer lugar, Netflix adelantó la propuesta de matrimonio, ya que en el cuarto libro 'Seduciendo a Mr. Bridgerton', ocurre de una manera muy diferente.

Imagen Netflix

Colin le pide matrimonio a Penélope en los libros tras descubrir que es Lady Whistledown

De acuerdo al texto de Julia Quinn, todo comienza después de que Penélope le pide a Colin que la bese y después de hacerlo, él se avergüenza y se marcha enojado. Más tarde, va a la casa de Penélope para disculparse, pero se da cuenta de que ella está subiendo a un carruaje rumbo a la ciudad.

Decide seguirla y al detenerse en una iglesia, la chica pelirroja deja un sobre, momento en el que Colin descubre que ella es Lady Whistledown. Con furia en su mirada por haber mantenido en secreto su doble identidad, aborda a Penélope cuando ella arriba a su carruaje para regresar a casa.

PUBLICIDAD

Mientras el transporte está en marcha, discuten sobre el complot de Whistledown, pero las emociones intensificadas los afectan a ambos y terminan besándose en el carruaje, además de compartir un momento íntimo donde Colin toca los pechos de Penélope.

Tras llegar a la mansión Featherington, Colin baja primero y le pide a Penélope que haga lo mismo con la frase que se escuchó en la serie con el fin de pedirle matrimonio de manera formal a su madre, Lady Portia.

"Puedo asegurarte que no me comporto como lo hice con una mujer de tu origen sin presentarle una propuesta de matrimonio"¡No hay mejor momento que el presente!", es lo que muestra el libro.

Imagen Netflix



Lo que sucede a continuación en la novela de Quinn es que la joven se cae del carruaje por la confusión, lo cual le da un toque divertido a la escena. Ambos entran y, después de algunos problemas de comunicación con la madre de ella, se comprometen, dejando claro que su boda se celebrará en un mes exactamente.

Como pudiste notar, a pesar de que los escenarios del carruaje son similares, el contexto cambia por completo y la pregunta ahora es qué pasará en el quinto capítulo cuando Colin y Penélope entren a la mansión de los Bridgerton, ya que eso no ocurre en los libros.