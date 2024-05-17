¿Por qué Colin lleva un look 'pirata' en 'Bridgerton 3'? Showrunner revela su significado

Video Actriz de ‘Bridgerton’ pidió que la próxima temporada no tenga escenas candentes

El vestuario en la serie 'Bridgerton' es un aspecto fundamental que transporta a los espectadores a la elegante época de la Regencia, con sus vestidos brillantes, prendas con olanes y joyería con piedras preciosas. Para esta tercera temporada, en particular, el estilo de Colin Bridgerton experimenta cambios significativos que tienen una explicación profunda.

El nuevo look de 'pirata' Colin Bridgerton: el significado de su cambio de estilo

PUBLICIDAD

En los primeros capítulos, Colin llevaba conjuntos de colores claros como el azul cielo, acompañados de blusas con olanes y accesorios como moños o pañuelos en el cuello. Sin embargo, como protagonista, se visualiza un cambio radical en su vestuario, ahora compuesto por colores oscuros, patrones de ropa masculinos y prendas elegantes sin pliegues.

En la trama, se explica que Colin estuvo viajando por Europa durante una larga temporada, lo que claramente lo cambió tanto interna como externamente. Este hechi se refleja en su nuevo vestuario, de acuerdo con el showrunner Jess Brownell, quien explicó la sensación que querían transmitir con su nueva forma de vestir.

"Realmente nos concentramos en la historia y el personaje, en cuanto a brillo. Definitivamente se trataba de que Colin regresara con una nueva sensación de confianza, una nueva sensación de arrogancia".



De acuerdo con Luke Newton, actor que intepreta al joven Bridgerton, le pidieron que para su protagónico en la tercera temporada se dejara crecer el pelo y las patillas. Además tuvo un aparticipación activa sobre lo que se pondría en el set cuando interpretara a Colin.

Imagen Netflix



Brownell añadió que el equipo de vestuario llegó con la idea de hacer al personaje un "pirata" con un estilo y una gama diferente de colores.

"No hubo ninguna petición específica. El equipo de vestuario masculino vino con una visión. Vinieron con una visión que era básicamente 'Pirata Colin', como lo ha apodado Internet. Se trataba principalmente de sacarlo de los pasteles y llevarlo a una paleta de colores más oscuros que simbolizara lo que como lo habían establecido los escritores ".

Colin mantiene una apariencia muy varonil en 'Bridgerton 3'

Por otro lado, John Glaser, diseñador de vestuario de 'Bridgerton', explicó al portal 'Popverse' que la intención para la tercera temporada era eliminar la apariencia de "niño bonito" del personaje para darle más independencia y masculinidad, inspirándose en una figura específica.

"Está basado en el Hombre Marlboro. El tipo que monta a caballo en las películas del Oeste, para darle esa arrogancia. Es porque él mismo es mayor y tiene más confianza. En la temporada 1, no podría haberlo logrado, pero ahora puede. Y queríamos darle un brillo que no fuera bonito. Es un resplandor masculino, 'he vuelto'".

Imagen Netflix



Es por ello que Colin aparece con colores que representan la masculinidad, como el azul rey, café, negro, beige y blanco.

PUBLICIDAD

Estos cambios en su vestuario y personalidad hicieron que el público se enamorara de Colin. Según algunas personas que trabajan en la serie, Colin pasó de ser "un niño" a "un hombre" que demuestra su fuerza y confianza.