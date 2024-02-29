La nueva serie de 'Harry Potter' podría ser una pesadilla de por vida para los niños que la protagonicen: advierten fans

Video Así ha cambiado el elenco de 'Harry Potter': ¿Emma Watson regresará a las pantallas?

Con el emocionante anuncio de una nueva serie basada en el mundo mágico de 'Harry Potter0, los fanáticos de la aclamada saga literaria y cinematográfica están ansiosos por sumergirse una vez más en el universo creado por J.K. Rowling. Sin embargo, aunque su estreno llegará en 2026, ha dado de qué hablar en redes y de hecho, un tiktokero puso un tema controversial sobre la mesa respecto a sus futuros actores.

Niños actores de la nueva serie de HBO 'Harry Potter' podrían sufrir emocionalmente: tiktoker explica las razones

Todo comenzó el 27 de febrero cuando el usuario @pelidelasemana, quien se encarga de hablar sobre las últimas tendencias de cine y hacer reseñas que terminan enganchando al público, compartió puntualmente que tiene un "conflicto" respecto al ambicioso proyecto que tendrá como protagonistas a tres actores infantiles.

"Me puse a pensar qué tan ético es volver a castear a tres niñitos en el papel de Harry Potter, Hermione y Ron Weasley sobre todo sabiendo lo que sabemos ahora", fue la manera en que empezó su idea.



Mencionó que los futuros niños que encarnen a los famosos magos protagonistas recibirán por 7 años millones de dólares, lo cual implica que los padres harán lo posible porque sus hijos sean seleccionados con la "esperanza de poder vivir de sus hijos" y hacer el "negocio de su vida" al hacerlos trabajar en la saga.

Resaltó los polémicos casos de los anteriores protagonistas de 'Harry Potter'

Además, añadió que si bien muchos quisieran tener esta oportunidad, Daniel Radcliffe de hecho no lo deseaba, llegando a odiar el papel a causa del bullying que le hacían en su escuela y tener que ser obligado a estudiar con orientación de tutores en los sets de grabación de 'Harry Potter'.

Actores de 'Harry Potter' Imagen Warner Bros Pictures.



De hecho afirmó que Rupert Grint, quien encarnó a Ron Weasley, sufrió algo similar y decidió dejar de estudiar a los 16 años, casi llegando a abandonar la saga por la carga de presión que tenía a su corta edad.

"Lo mismo ocurrió con Emma Watson, que aunque consiguió un título universitario estvo a nada de abandonar las últimas 4 películas de la saga porque se sentía violentada por el nivel de fama que tenía y llevaba años haciendo el mismo trabajo que precisamente no había escogido".



Por último, explicó que el trabajo de los niños actores está regulado, pero quizá no impedirá que los próximos niños magos entren en un proceso "mental devastador" y se alejen de lo que es conocido como una infancia normal.

"A pesar de que todos vemos eso escogemos no pensar en ello porque en nuestra mentalidad occidental-capitalista pensamos que el dinero que van a ganar justifica cualquier pérdida emocional y por eso nuestra sociedad está mal".



Los usuarios que dieron con le video mostraron dos posturas. La primera donde apoyan el pensamiento del tiktoker y la otra, donde creen que lo mencionado entra en una "exageración", pues al final sus jornadas laborales no son tan duras como la de los actores adultos.



