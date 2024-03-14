¿George Weasley es Willy Wonka? La teoría que le 'voló la cabeza' a los fans de 'Harry Potter'

Video 'Charlie y la fábrica de chocolate': las ardillas que atacaron a Veruca eran reales y otras curiosidades

El éxito de la saga de libros y películas de 'Harry Potter' ha llevado a los fans a crear teorías sobre ella, como por ejemplo que el Sombrero Seleccionador puede ver el futuro. Una que se ha hecho viral y tiene sentido para muchas personas, es que George Weasley se convirtió en el famoso Willy Wonka, específicamente la versión que vimos en la cinta 'Willy Wonka y la fábrica de chocolate' de 1971.

La teoría que vincula a George Weasley con Willy Wonka: del mundo mágico al de los dulces

La teoría plantea que tras la guerra mágica de 'Harry Potter y las Reliquias de la Muerte', a pesar de que derrotaron a los mortífagos, ocurrieron distintas muertes en el bando de los 'buenos' y una de las más dolorosas fue la de Fred Weasley.

Su gemelo George Weasley quedó devastado por este hecho, lo cual hizo que se mudara al mundo muggle y adoptaar una nueva identidad, es decir, la de Willy Wonka. De hecho, llevó consigo los populares productos de la tienda mágica Weasleys' Wizarding Wheezes, la cual había abierto junto a Fred en el callejón Diagon.

Entonces fue así que decidió hacer su fábrica para continuar creando dulces con ayuda de la magia, lo cual explicaría por qué los dulces de Willy Wonka serían tan especiales.

Lo que también resalta de la teoría es que las posibilidades de que sean la misma persona es que tienen rasgos físicos muy parecidos, son inventores creativos y aman las bromas. Wonka bien podría ser una futura versión pelirroja de Weasley simplemente con un sombrero de copa y un traje morado.

George Weasley y Willy Wonka Imagen Warner Bros. Pictures y Wolper Pictures



Algo interesante es que en la cinta de los setenta el chocolatero menciona que está un poco sordo de un oído, lo cual se conecta con el hecho de que George Weasley perdió una oreja en la batalla contra Voldemort y por ende la capacidad de escuchar. Incluso se agregó que seguramente para disimular que no tiene una oreja él mismo fue capaz de crear una especie de prótesis, lo cual de hecho tiene lógica.

Otro dato que podría afirmar el planteamiento es que los Oompa Loompas no tienen sentido de existir en la fábrica de Wonka y sus orígenes son cuestionables, pero en el mundo mágico no lo son, ya que habitan dentro seres como hipogrifos, duendes y otras criaturas "raras", por lo cual George también las habría escogido para que le ayudaran.

Por último, se remarca que en la cinta de Willy Wonka se muestra cada objeto en la oficina del chocolatero prácticamente cortado a la mitad lo cual no tiene una explicación alguna hasta que se liga con el hecho de que quizá sea porque George sólo se considera medio hombre sin su gemelo.

¿Qué piensan los usuarios de la teoría sobre George Weasley y Willy Wonka?

Con la llegada de esta idea a TikTok, muchos usuarios expresaron su asombro dado a que todo encaja entre George y Willy de manera perfecta, por lo cual no dudaron en comentar al respecto.

"Mi mente explotó", "OMG jamás lo hubiera pensando así", "Mi perspectiva de George Weasley ha cambiado por completo", "Lo peor es que todo tiene sentido y encaja re bien", "Muy loco todo esto, pero me encanta", "Una de las teorías más convincentes que he conocido en años" o "Qué triste y cierto es a la vez", fueron algunos de ellos.



¿Tú qué piensas al respecto?