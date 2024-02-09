Lanzan nuevos detalles de la serie de 'Harry Potter' de HBO y prometen que será la mejor adaptación de todos los tiempos

Video Así ha cambiado el elenco de 'Harry Potter': ¿Emma Watson regresará a las pantallas?

En 2023 se dio el impactante anuncio de que HBO Max traería pronto a la pantalla la saga de 'Harry Potter', pero ahora en un formato de televisión, y que al parecer estaría contemplada para tener una duración de 10 años y 7 temporadas.

HBO Max busca escritor para la serie de Harry Potter: será una adaptación fiel de los libros

Hasta ahora los detalles que se revelaron al público fueron pocos y en una actualización el portal 'Deadline', explicó que la empresa ya está trabajando en el proyecto. Uno de los primeros pasos que dio fue invitar a un grupo de escritores a crear propuestas para una serie que reflejara la visión de la propiedad intelectual de 'Harry Potter'.

Los nombres más sobresalientes que al parecer están compitiendo para escribir la historia del 'niño que vivió' son el de Francesca Gardiner, quien es conocida por ser productora consultora de las temporadas 3 y 4 de 'Succession'; Martha Hiller, persona que se destaca por su trabajó en la serie de Netflix 'The Last Kingdom'; Kathleen Jordan, la creadora de la serie 'Teenage Bounty Hunters'; Tom Moran, que llevó al streaming de Amazon Prime la serie 'The Devil's Hour' y por último Michael Lesslie, quien participó en 'Los juegos del hambre: la balada de pájaros cantores y serpientes'.

Se reportó que probablemente las propuestas que pasarán a la segunda ronda llegarían a Reino Unido para ser discutidas con la mismísima J.K Rowling, quien está activamente involucrada siendo la productora ejecutiva del programa, aunque a muchos esto no les parece de su agrado.

Sin una fecha de estreno anunciada hasta ahora, lo que mantiene al público atento es que HBO Max prometió que este nuevo proyecto de 'Harry Potter' será una adaptación cien por ciento fiel a las obras literarias.

Imagen Warner Bros Pictures.

"Max ha encargado la primera serie de televisión guionizada de #HarryPotter, una fiel adaptación de los icónicos libros".

Todo sobre el casting y el presupuesto que tendrá la serie de 'Harry Potter

Como era de esperarse la serie de 'Harry Potter' contará con un elenco totalmente renovado y no se ha confirmado si alguno de los antiguos actores volverá a aparecer en otro papel. De acuerdo a Channing Dungey, presidente de Warner Bros. TV Group, aún no se ha realizado un casting, pero planean hacerlo una vez que se encuentre a la persona indicada para dirigir los capítulos.

En cuanto al presupuesto, HBO Max tirará la casa por la ventana, debido a que en palabras de Casey Bloys presidente y director ejecutivo de HBO & Max Content, tendrá una inversión más grande de los que han tenido dos de sus series más populares.

"Sabes que hacemos espectáculos a esta escala con 'House of the Dragon' y 'Game of Thrones. Me imagino que será de esa escala o superior. La respuesta más corta es lo que sea necesario para hacer un programa de calidad".



Reportes de diversos medios estiman que 'House of Dragon' costó más de 100 millones de dólares por lo que 'Harry Potter' podría necesitar el doble o el triple de inversión.

