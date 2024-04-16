Películas animadas

¿Perro traicionó a su amigo Robot en 'Robot Dreams'? El debate en las redes es intenso

La película de 'Robot Dreams' dio mucho de qué hablar y recientemente Internet parece estar furioso con Perro por el "poco esfuerzo" que hizo para salvar a su amigo en la trama.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video ‘Cancelan’ al perrito de ‘Robot Dreams’ y llueven los memes en su contra por esta razón 

La cinta 'Robot Dreams' de 2023 llamó la atención después de quedar nominada a los Premios Oscar en la categoría Mejor Película Animada y desde entonces, millones de personas han asegurado que la historia los hizo llorar de manera desconsolada.

Debate en redes: ¿Se rindió fácil Perro de 'Robot Dreams' al no ayudar a su amigo?

PUBLICIDAD

La trama se centra en Perro, quien cansado de estar solo, se compra un robot al cual bautiza con el mismo nombre para que sea su amigo. En un giro dramático, Robot se ve en peligro después de quedar inmóvil en la playa y Perro se enfrenta a la difícil decisión de cómo actuar para salvar a su amigo. Él trata de sacarlo de ahí, pero sus intentos resultan inútiles al punto que el destino de Robot lo lleva a otra parte, lejos de su antiguo colega.

Esta situación hizo que las personas comenzaran a mostrar su molestia en redes sociales, ya que, en su opinión, Perro no agotó sus recursos para volver a reunirse con Robot, pues de haberse esforzado un poco más quizá lo hubiera encontrado.

"Nunca había odiado tanto a un ser como al perro de 'Robot Dreams'.No se merecía a Robot que siempre fue bueno", "Perro hizo dos intentos burdos para ir por Robot, realmente no se esforzó y prefirió seguir con su vida", "Se rindió desde antes. Al hacer solo dos intentos para entrar a la playa", "Perro hizo el mínimo esfuerzo para salvar a Robot qué coraje", "Okay pero el perro de Robot Dreams no se esforzó lo suficiente por ayudar a Robot", "Odio que Perro no hizo mil intentos más para ayudar a Robot', fueron algunos de ellos.

Más sobre Películas animadas

El rediseño de los personajes en ‘Shrek 5’ hizo enojar a los fans: ¿La película perdió su esencia?
1:02

El rediseño de los personajes en ‘Shrek 5’ hizo enojar a los fans: ¿La película perdió su esencia?

Cine y Series
El final explicado de ‘Flow’: ¿Qué pasó con el ave?
0:53

El final explicado de ‘Flow’: ¿Qué pasó con el ave?

Cine y Series
'El extraño mundo de Jack', 'El cadáver de la novia' y 'Frankenweenie' son la misma historia: teoría
2 mins

'El extraño mundo de Jack', 'El cadáver de la novia' y 'Frankenweenie' son la misma historia: teoría

Cine y Series
¿Jack Skellington era el Grinch antes de morir? Loca teoría señala las pruebas que lo confirmarían
2 mins

¿Jack Skellington era el Grinch antes de morir? Loca teoría señala las pruebas que lo confirmarían

Cine y Series
Esta escena de 'Shrek 2' tiene un mensaje oculto para los latinos, ¿lo notaste?
3 mins

Esta escena de 'Shrek 2' tiene un mensaje oculto para los latinos, ¿lo notaste?

Cine y Series
‘Beetlejuice 2’: Todas las películas de terror a las que hace referencia, ¿las reconociste?
0:58

‘Beetlejuice 2’: Todas las películas de terror a las que hace referencia, ¿las reconociste?

Cine y Series
Los diálogos más divertidos de las películas animadas que todos nos sabemos
4 mins

Los diálogos más divertidos de las películas animadas que todos nos sabemos

Cine y Series
Nueva película de 'Barbie' en camino, pero sin Margot Robbie ni Greta Gerwig: esto es lo que sabemos
2 mins

Nueva película de 'Barbie' en camino, pero sin Margot Robbie ni Greta Gerwig: esto es lo que sabemos

Cine y Series
¿Pixar ya prepara 'Intensamente 3'? Lo que se sabe del futuro de Riley y sus emociones de adulta
2 mins

¿Pixar ya prepara 'Intensamente 3'? Lo que se sabe del futuro de Riley y sus emociones de adulta

Cine y Series
¿‘Mi villano favorito 4’ tiene escenas postcréditos? Detalles que debes saber de la nueva película
2 mins

¿‘Mi villano favorito 4’ tiene escenas postcréditos? Detalles que debes saber de la nueva película

Cine y Series


Inmediatamente, miles de personas más comenzaron a confrontar la idea y, de hecho, remarcaron que Perro hizo todo lo que estuvo a su alcance, lo cual demostró al ser arrestado por abrir la cerca de la playa cuando estaba prohibido, y regresar al lugar donde dejó a Robot cuando abrieron el lugar. Esto dejó claro que no le importaba meterse en problemas con la ley con tal de recuperar a Robot.

@theangelgaray

Perro no se esforzó en Salvar a Robot? #robotdreams #pelicula #animacion #miamigorobot #animation #amor #parejas #relaciones

♬ sonido original - Angel Garay
"Hizo lo que pudo con los recursos que tenía y a veces así es la vida", "Lo arrestaron por querer rescatarlo, no había un sólo día que él no pensara en su robot", "Culpar a perro por "no haberlo intentado lo suficiente" es como culpar a Robot por haberse descompuesto en primer lugar. Ninguno tenía el poder o control de las circunstancias, simplemente no estaban destinados a estar juntos", "Los que andan funando a Perro de 'Robot Dreams', ni se hagan, nadie ha hecho ni la mitad de lo que el hizo por Robot, dejen de proyectar inseguridades en una película".


Por último, hubo un grupo que aseguró que la situación de Perro y Robot es una metáfora de las relaciones amorosas donde cada persona hace lo que puede por mantener el lazo, pero, a pesar de esto, puede que las cosas no funcionen y no es culpa de nadie. Simplemente, lo mejor es tomar caminos diferentes.

El debate llegó a tal nivel que en Twitter las palabras "Perro" y 'Robot Dreams' se volvieron tendencia de manera inmediata, lo cual hizo que los usuarios incluso hicieran memes sobre ello.

Imagen Arcadia Motion Pictures

Te puede gustar:

Relacionados:
Películas animadasLatin American Music AwardsAmorPolémicaRedes SocialesPelículas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD