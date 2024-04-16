¿Perro traicionó a su amigo Robot en 'Robot Dreams'? El debate en las redes es intenso

Video ‘Cancelan’ al perrito de ‘Robot Dreams’ y llueven los memes en su contra por esta razón

La cinta 'Robot Dreams' de 2023 llamó la atención después de quedar nominada a los Premios Oscar en la categoría Mejor Película Animada y desde entonces, millones de personas han asegurado que la historia los hizo llorar de manera desconsolada.

Debate en redes: ¿Se rindió fácil Perro de 'Robot Dreams' al no ayudar a su amigo?

La trama se centra en Perro, quien cansado de estar solo, se compra un robot al cual bautiza con el mismo nombre para que sea su amigo. En un giro dramático, Robot se ve en peligro después de quedar inmóvil en la playa y Perro se enfrenta a la difícil decisión de cómo actuar para salvar a su amigo. Él trata de sacarlo de ahí, pero sus intentos resultan inútiles al punto que el destino de Robot lo lleva a otra parte, lejos de su antiguo colega.

Esta situación hizo que las personas comenzaran a mostrar su molestia en redes sociales, ya que, en su opinión, Perro no agotó sus recursos para volver a reunirse con Robot, pues de haberse esforzado un poco más quizá lo hubiera encontrado.

"Nunca había odiado tanto a un ser como al perro de 'Robot Dreams'.No se merecía a Robot que siempre fue bueno", "Perro hizo dos intentos burdos para ir por Robot, realmente no se esforzó y prefirió seguir con su vida", "Se rindió desde antes. Al hacer solo dos intentos para entrar a la playa", "Perro hizo el mínimo esfuerzo para salvar a Robot qué coraje", "Okay pero el perro de Robot Dreams no se esforzó lo suficiente por ayudar a Robot", "Odio que Perro no hizo mil intentos más para ayudar a Robot', fueron algunos de ellos.



Inmediatamente, miles de personas más comenzaron a confrontar la idea y, de hecho, remarcaron que Perro hizo todo lo que estuvo a su alcance, lo cual demostró al ser arrestado por abrir la cerca de la playa cuando estaba prohibido, y regresar al lugar donde dejó a Robot cuando abrieron el lugar. Esto dejó claro que no le importaba meterse en problemas con la ley con tal de recuperar a Robot.

"Hizo lo que pudo con los recursos que tenía y a veces así es la vida", "Lo arrestaron por querer rescatarlo, no había un sólo día que él no pensara en su robot", "Culpar a perro por "no haberlo intentado lo suficiente" es como culpar a Robot por haberse descompuesto en primer lugar. Ninguno tenía el poder o control de las circunstancias, simplemente no estaban destinados a estar juntos", "Los que andan funando a Perro de 'Robot Dreams', ni se hagan, nadie ha hecho ni la mitad de lo que el hizo por Robot, dejen de proyectar inseguridades en una película".



Por último, hubo un grupo que aseguró que la situación de Perro y Robot es una metáfora de las relaciones amorosas donde cada persona hace lo que puede por mantener el lazo, pero, a pesar de esto, puede que las cosas no funcionen y no es culpa de nadie. Simplemente, lo mejor es tomar caminos diferentes.

El debate llegó a tal nivel que en Twitter las palabras "Perro" y 'Robot Dreams' se volvieron tendencia de manera inmediata, lo cual hizo que los usuarios incluso hicieran memes sobre ello.

Imagen Arcadia Motion Pictures