¿‘Mi villano favorito 4’ tiene escenas postcréditos? Detalles que debes saber de la nueva película

Video Villanos que cambiaron de bando y consiguieron la redención: sus acciones te sorprenderán

Los minions, Gru y su familia regresan a la pantalla grande con ‘Mi villano favorito 4’. En la nueva película de la franquicia, los queridos personajes le dan la bienvenida a un nuevo miembro, Gru Jr, el hijo de Gru y Valentina. Sin embargo, la paz familiar se ve interrumpida cuando el malvado Maxime Le Mal escapa de prisión y jura vengarse de Gru por su pasado. La familia entonces tendrá que enfrentarlo de la manera más discreta posible y sin poner en riesgo a nadie.

Las películas de los minions se han convertido en una de las más queridas por la audiencia desde su lanzamiento en 2010, por lo que no es de extrañar que la nueva historia genere gran expectativa entre la audiencia. Si piensas verla en cines próximamente, estos son algunos datos que debes conocer.

'Mi villano favorito 4' Imagen Universal Pictures/Illumination Entertainment

‘Mi villano favorito 4’ presentará ‘nuevos’ minions

PUBLICIDAD

Tal como se mostró en el tráiler de la película, esta nueva entrega nos presentará a una nueva subespecie de minions: como parte de un experimento de Silas Ramsbottom, cinco de estos personajes amarillos obtienen superpoderes que, siguiendo el tono cómico de la franquicia, prometen meterlos más en problemas que ayudarlos.

'Mi villano favorito 4' Imagen Universal Pictures/Illumination Entertainment



En ‘Mi villano favorito 2’ ya habíamos conocido a otro tipo de minions, los malvados, que se caracterizan por ser de color morado.

¿Cuánto tiempo dura la película?

‘Mi villano favorito 4’ tiene una duración de 95 minutos, es decir, 1 hora con 35 minutos. Se ubica dentro del promedio de las películas infantiles.

¿‘Mi villano favorito 4’ tiene escenas postcréditos?

La nueva película de la franquicia no cuenta con metraje adicional tras su última escena. Si bien, mientras rodan los créditos, los minions hacen varias apariciones graciosas que quizás algunos deseen disfrutar. En cualquier caso, esas animaciones no adelantan detalles de lo que podemos esperar en las futuras películas de la franquicia ni se conectan con las anteriores.

'Mi villano favorito 4' Imagen Universal Pictures/Illumination Entertainment

¿Cuándo se estrena ‘Mi villano favorito 4’ en streaming?

La fecha de estreno de ‘Mi villano favorito 4’ en streaming aún no se ha anunciado, pero es probable que dependa de su éxito en taquilla: si tiene una buena recaudación, se quedará en carteleras lo más posible, retrasando así su estreno en plataformas en línea. De momento, no queda claro qué servicio de streaming la alojará.

PUBLICIDAD

Mientras llega ‘Mi villano favorito 4’, los fans pueden ver la 2 en Amazon Prime Video. Adicionalmente, Netflix tiene en su catálogo un par de películas centradas únicamente en los minions.