Nueva película de 'Barbie' en camino, pero sin Margot Robbie ni Greta Gerwig: esto es lo que sabemos

Video 'Barbie': todos los easter eggs explicados y las referencias a otras películas que no notaste

La película de Barbie, dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, está a punto de tener un nuevo capítulo, aunque no será como muchos se podrían imaginar.

Mattel, la compañía detrás de la icónica muñeca, está en conversaciones con los estudios Illumination para producir una película animada de Barbie. Sin embargo, este proyecto no será una secuela del live action que arrasó en taquilla. En lugar de continuar la historia de la película de 2023, la nueva propuesta se adentrará en el mundo de la animación.

PUBLICIDAD

¿Habrá una nueva película de 'Barbie?

De acuerdo con el medio Puck, Mattel está trabajando con Illumination, conocido por ser los creadores de exitosos proyectos como 'Mi villano favorito', 'Sing' y 'Super Mario Bros. La película'.

La película recaudó a nivel mundial más de mil millones de dólares. Imagen Warner Bros.



Esta elección no es sorprendente, dado el sólido historial de Illumination en taquilla. La compañía ha demostrado su habilidad para catapultar proyectos al éxito y, por ello, Mattel ha decidido colaborar con ellos para esta nueva aventura animada.

A pesar de las expectativas, este proyecto no contará con la participación de Greta Gerwig ni Margot Robbie. La decisión de Mattel de no seguir con una secuela live action podría estar influenciada por las declaraciones recientes de la directora y la actriz. En diversas entrevistas, Gerwig expresó su agotamiento creativo, señalando que no se sentía capaz de participar en una secuela.

"En este momento, ya di todo lo que tenía. Al terminar cada película siento como si nunca fuese a tener otra idea. No me gustaría destruir el sueño de nadie, pero actualmente no tengo absolutamente nada", comentó Gerwig sobre la posibilidad de una continuación.



Por su parte, Margot Robbie aclaró que el proyecto original no fue diseñado para iniciar una saga más amplia.

"Creo que pusimos todo nuestro esfuerzo en esta película. No la hicimos para que se convirtiera en una trilogía ni nada por el estilo", reflexionó la actriz.



Robbie también tiene otros proyectos en el horizonte, lo que refuerza la idea de que el enfoque hacia el futuro de Barbie está tomando un nuevo rumbo.

'Barbie' está protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gossling. Imagen Warner Bros.



En cuanto a la futura película animada de Barbie, será interesante ver cómo se desarrolla y si logra resonar con el público de la misma manera que la versión live action.

El hecho de que Mattel haya decidido explorar una adaptación animada con un estudio exitoso como Illumination sugiere que la compañía sigue buscando maneras innovadoras de mantener viva la marca Barbie en la mente del público.