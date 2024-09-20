Esta escena de 'Shrek 2' tiene un mensaje oculto para los latinos, ¿lo notaste?

Video Shrek y burro nunca existieron y solo fueron imaginados por una Fiona “loca”: afirma teoría

La película 'Shrek 2', estrenada en 2004, es conocida por sus ingeniosas parodias y referencias a la cultura popular. U no de los momentos más recordados por los fans es la escena en la que los personajes principales son perseguidos y arrestados bajo la orden de la hada madrina.

Este momento es una clara parodia del reality show'Cops', un programa televisivo estadounidense de 1989 que muestra arrestos reales y patrullajes policiales, lo cual lo volvió sumamente popular. Aunque la escena es humorística a primera vista, algunos espectadores han señalado que podría estar enviando mensajes más profundos relacionados con la brutalidad policial y estereotipos raciales. Te explicamos.

PUBLICIDAD

¿Humor o crítica social? La parodia policial de 'Shrek 2' genera debate sobre racismo

En la secuencia,Shrek, Burro y el Gato con Botas son detenidos mientras intentan llegar al castillo de Muy Muy Lejano y hablar con Fiona. Aquí se presentan varios elementos que, al ser analizados desde una perspectiva crítica por la página de Facebook 'Cultura Total', sugieren que existe un trato diferenciado que las fuerzas policiales pueden aplicar según la identidad de las personas.

Primero, se observa que Shrek, representado como un hombre blanco, es sometido de manera relativamente leve por la policía del reino. Durante el arresto, los agentes le arrojan pimienta recién molida en los ojos, un gesto que, aunque incómodo y doloroso, no es tan violento como el trato que reciben los otros personajes. Esta escena podría ser una referencia a las denuncias sobre cómo las personas blancas, a menudo reciben un trato más indulgente cuando confrontan a a la policía.

Por otro lado, Burro, quien en la versión original de la película es interpretado por el actor Eddie Murphy, un hombre afroamericano, es sometido con una violencia mucho mayor. En la escena, los oficiales lo tiran al suelo y lo inmovilizan mientras él grita que está siendo víctima de brutalidad policial. Este momento fue interpretado por algunos como una crítica a la violencia policial que ha afectado de manera desproporcionada a las personas de color en la vida real.



Por último, el Gato con Botas, un personaje con un claro acento hispano, es arrinconado con fuerza a la pared y los policías lo que parece ser una sustancia ilícita. En este caso, lo que le decomisan es "hierba gatera o "catnip", una clara referencia al estereotipo de que las personas hispanas o latinas están relacionados con el tráfico de drogas.

PUBLICIDAD

A pesar de que la escena se presenta en un tono cómico, algunos internautas han argumentado que la película está haciendo un comentario satírico sobre temas serios que siguen siendo relevantes hoy en día, mostrando que incluso las películas animadas pueden esconder mensajes profundos bajo su superficie humorística.

Otros simplemente creen que esta idea es simplemente un sobreanálisis de la escena, ya que seguramente los creadores de 'Shrek 2' solo querían hacer la parodia al programa y mostrar a los tres personajes sometidos de diferentes maneras ante la policía, pero que realmente no tiene un significado en especial.

Imagen Dreamworks