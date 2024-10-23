'El extraño mundo de Jack', 'El cadáver de la novia' y 'Frankenweenie' son la misma historia: teoría

Video ‘Beetlejuice 2’: Todas las películas de terror a las que hace referencia, ¿las reconociste?

El estilo visual de las películas de Tim Burton es inconfundible: mundos góticos y sombríos, personajes incomprendidos por la sociedad y con características físicas exageradas, tales como ojeras pronunciadas, grandes ojos y cuerpos muy delgados.

Sus obras han sido analizadas y elogiadas por la crítica, pero fue el público quien notó que 3 de sus películas están conectadas, pues forman una sola historia. Te explicamos la teoría.

Las cintas en cuestión son 'Frankenweenie', 'El cádaver de la novia' y 'El extraño mundo de Jack', las cuales se encuentran también entre las favoritas de la crítica y de los espectadores.

Todas poseen el sello personal del cineasta, pues fueron escritas por él mismo, y aunque se estrenaron con varios años de diferencia, los fans aseguran que es un mismo relato que sigue a un personaje en distintas etapas de su vida.

Según una teoría de Internet, todo comienza en Frankenweenie (2012), donde un niño llamado Victor revive a su perro Sparky luego de que éste muere.

Sin embargo, sus acciones "sobrenaturales" comenzarán a provocar consecuencias que no esperaba.

Luego, el niño crece y se convierte en un audaz científico que hace todo tipo de experimentos. Así crea una máquina del tiempo y decide viajar en compañía de su mascota.

Pero las cosas salen mal y aunque logra llegar a otra época, pierde la memoria.

De esta forma se convierte en el protagonista de El cadáver de la novia (2005), donde el joven (que tiene el mismo nombre) se casa por accidente con una mujer que ya ha fallecido, llamada Emily, lo que le impide estar con su verdadera novia, Victoria.

Su perro ya ha muerto y Victor se vuelve un hombre solitario y taciturno.

Sin embargo, cuando viaja al mundo de los muertos en compañía de su esposa, se encuentra con el fantasma de su can, que ahora se llama Scraps. El público encuentra una clara conexión en este personaje y el de Sparky.

Como vimos en el desenlace, Victor logra liberar a Emily para que ella encuentre el descanso eterno. Y después, vuelve a su hogar para llegar al altar con Victoria, de quien termina enamorándose.

Siguiendo la teoría, luego de llevar una vida feliz al lado del amor de su vida, el joven muere y llega al inframundo. Una vez ahí, se convierte en Jack Skellington, el rey del Halloween en El extraño mundo de Jack (1993), quien busca implementar la navidad en el lugar en el que vive tras quedar fascinado con todo lo que representa.

Incluso, los fans indican que Victoria llegó al inframundo como Sally, pero ni ella ni Victor son capaces de recordar lo que vivieron anteriormente. Aún así, el amor entre ellos sigue presente y por eso permanecen juntos después de la muerte.

En este filme también aparece un perro, llamado Zero, quien es muy importante para Jack. Al igual, se dice que es otra versión de la mascota de Victor.

En definitiva, las 3 películas tienen diversas similitudes que encajan con esta teoría, ¿crees que todas estén conectadas?