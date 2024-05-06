Películas para ver con tu mamá: tienen mensajes profundos que las harán sentirse más unidas

Video "¡El perrhijo salió volando!": Mamá se emociona en fiesta de revelación y avienta a su mascota

El Día de las madres es una de las fechas más importantes alrededor del mundo, donde se reúnen las familias para festejar a las mujeres del hogar.

Ya sea que estés en México y ya tengas listos todos preparativos para el 10 de mayo, o en Estados Unidos el domingo 12 de mayo, a continuación te presentamos una lista de películas que puedes ver en ese día especial y forjar un mejor vínculo con tu progenitora.

‘Mujercitas’ (2019)

Cuatro hermanas que luchan por alcanzar sus sueños en la sociedad de la época. Esta adaptación clásica de la novela de Louisa May Alcott es una historia inspiradora sobre el amor, la familia y la búsqueda de la independencia.

Emma Watson, Florence Pugh, Saoirse Ronan y Eliza Scanlen protagonizan 'Mujercitas' (2019) Imagen Columbia Pictures



Esta cinta cuenta con un gran elenco formado por Emma Watson, Saoirse Ronan, Florence Pugh, Timothée Chalamet, Meryl Streep y Laura Dern.

‘Valiente’ (2012)

Una princesa rebelde que desafía las tradiciones de su reino para seguir su propio camino, pero todo se sale de control cuando una hechicera convierte a su madre en un oso gigante y tiene poco tiempo para arreglar todo.

‘Valiente’ se estrenó en 2012 Imagen Pixar/Disney



Esta película animada de Disney Pixar es una historia inspiradora sobre el empoderamiento femenino, la importancia de seguir tu corazón y el vínculo entre madre e hija.

‘Historias cruzadas’ (‘The Help’) (2011)

Esta película narra la vida de varias mujeres afroamericanas en la década de 1960 y cómo sus vidas se entrelazan a través de la escritura.

Viola Davis y Octavia Spencer son las protagonistas de 'The Help' Imagen Reliance Entertainment <br>



Es una historia poderosa sobre la amistad, la valentía y la superación de las adversidades protagonizada por Viola Davis, Octavia Spencer, Emma Stone y Bryce Dallas Howard.

‘Joy’ (2015)

Inspirada en la vida de Joy Mangano, esta película cuenta la historia de una mujer emprendedora que lucha por alcanzar sus sueños a pesar de los desafíos.

Jennifer Lawrence protagoniza la película 'Joy' Imagen 20th Century Studios <br>



Es una historia motivadora que puede inspirar a trabajar duro y perseguir metas personales protagonizada por Jennifer Lawrence.

‘Extraordinario’ (‘Wonder’) (2017)

August es un niño con deformidad facial que nunca asistió a la escuela pública para evitar burlas y malos tratos. Decidido a no perder esa experiencia, August decide ir a la escuela, pero integrarse no será nada fácil.

Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay protagonizan 'Wonder' Imagen Lionsgate



Julia Roberts, Owen Wilson y Jacob Tremblay protagonizan esta conmovedora historia que destaca la importancia del respeto, la compasión y la aceptación.

‘Mamma Mia!’ (2008)

Si lo tuyo son los musicales, esta es la opción indicada. En esta versión cinematográfica del famoso musical de Broadway con música de Abba, Donna es una hotelera independiente de las islas griegas que está en los últimos preparativos de la boda de su hija.

Meryl Streep protagoniza 'Mamma Mia!' Imagen Universal Pictures

Sophie, la alegre hija de Donna, invita a la boda a tres hombres del pasado de su madre con la esperanza de conocer a su padre biológico para que la acompañe al altar, desencadenando una gran historia llena de amor y comprensión.

‘Un viernes de locos’ (‘Freaky Friday’) (2003)

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis están listas para la secuela, pero mientras eso ocurre, lo mejor es ver una vez este clásico de los años 2000.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis protagonizan 'Un viernes de locos' Imagen Walt Disney Pictures



En esta película, madre e hija tienen muchas diferencias, pero ahora tendrán que estar más unidas que nunca cuando dos galletas de la suerte provoca que intercambien mágicamente sus cuerpos.

‘La vida es bella’ (1997)

Pero si te gustan las películas dramáticas, este clásico no debe faltar.

'La vida es bella' se estrenó en 1997 Imagen Miramax



Esta conmovedora historia combina la comedia y el drama para mostrar el poder del amor y la esperanza incluso en los momentos más oscuros.

No te sorprenda si al final de la película comienzan a hablar de otras historias sobre resiliencia y valorar a la familia, incluso en los tiempos más difíciles.