10 películas que muestran que el amor de nuestras mascotas es incondicional (prepárate para llorar)

Video Perrito esperó el regreso de su dueña desaparecida por meses: así fue el reencuentro en el funeral

El cine nos ha contado grandes historias, pero aquellas que tratan sobre animales sin duda nos estremecen y se quedan en nuestra memoria.

Tras el estreno de ‘Perro y Gata’ en Netflix, te contamos de otras películas que nos muestran el amor incondicional de las mascotas.

'Perro y Gata' y 'Up: Una aventura de altura' son dos cintas divertidas sobre mascotas Imagen Netflix/Disney/Pixar

Películas sobre perros que nos muestran que son el mejor amigo del ser humano

PUBLICIDAD

‘Siempre a tu lado’ (‘Hachiko: A Dog's Story’) de 2009

Basada en la historia real, esta película narra el vínculo que desarrollan un perro llamado Hachiko con su dueño, a quien espera todos los días en la estación de tren, incluso después de su muerte.

Richard Gere, Joan Allen y Cary-Hiroyuki Tagawa protagonizan esta película que se ha vuelto un clásico dentro de su género.

‘Marley y yo’ (‘Marley & Me’) de 2008

En esta comedia dramática, una pareja adopta un perro labrador al que llaman Marley. A pesar de su constante desobediencia, se quedan con él y narran su historia desde que lo adoptaron de cachorro hasta sus últimos días de vida.

Owen Wilson y Jennifer Aniston nos dan una actuación entrañable, mostrando que los perros son familia y que no deben ser desechados.

‘La razón de estar contigo’ (‘A Dog's Purpose’) de 2017

Esta cinta narra la vida de un perro a través de varias reencarnaciones y la búsqueda de su propósito de vida. Josh Gad, Dennis Quaid y Peggy Lipton forman parte del elenco.

‘Isla de perros’ (‘Isle of Dogs’) de 2018

De la mente del aclamado director Wes Anderson llega esta película animada con la técnica stop-motion que narra un mundo en el que los perros son considerados el peor enemigo del hombre por transmitir una extraña enfermedad, por ello son condenados a ser desterrados y morir en una isla.

Mientras esto sucede, un grupo de científicos y activistas intentan demostrar que no hay ninguna enfermedad, a la vez que un niño viaja a la isla para encontrar su perro.

Comedias de gatos y perros que no te puedes perder

‘Gato con botas: el último deseo’ (‘Puss in Boots: The Last Wish’) de 2022

A 11 años del primer spin-off de ‘Shrek’, la secuela de Gato con Botas fue todo un éxito al incluir en la historia a Perrito, un ‘lomito’ que a pesar de todo el maltrato que sufrió, tiene una actitud positiva ante todo, la cual contagia a Gato con Botas y Kitty Patitas Suaves.

‘Up: Una aventura de altura’ (‘Up’) de 2009

Esta película de Disney y Pixar cuenta la historia de Carl Fredricksen, quien se embarca en una nueva aventura junto a su vecino Russell, un niño explorador que espera juntar todas sus medallas.

PUBLICIDAD

Tras poner múltiples globos a su casa, ambos se embarcan en una aventura donde conocen al explorador Charles Muntz y su manada de perros, donde se encuentran a Doug, quien fue tan entrañable que hasta tiene su propia serie en Disney+.

‘Beethoven’ de 1992

Esta comedia familiar trata sobre un San Bernardo travieso que trae caos y alegría a una familia, quien elige su nombre después de tocar el piano. La película fue tan exitosa que se estrenó una secuela un año después.

‘La vida secreta de tus mascotas’ (‘The Secret Life of Pets’) de 2016

Esta comedia animada muestra las aventuras de nuestras mascotas cuando no estamos en casa. La historia se centra en Max, quien tras intentar deshacerse de Duke, el nuevo perro de su familia, terminan en la calle buscando regresar a su hogar.

Si te gustó esta película, recuerda que también hay una secuela igual de divertida de 2019.

‘Clifford, el Gran Perro Rojo' (‘Clifford the Big Red Dog´) de 2021

Esta película narra la historia de Emily, una niña que adopta a un cachorro rojo que crece de un tamaño descomunal por el gran amor que tiene por él. Al notar que podría ser una amenaza, un grupo de científicos amenazan con quitárselo, por lo que emprende una aventura para salvar a su perro.

‘Perro y Gata’ de 2024

La nueva película de Netflix , que es todo un éxito en México, narra la historia de Chichi, un perro callejero, y Diva, una gata estrella de las redes sociales, que se escapan de sus jaulas en el aeropuerto tras un evento desafortunado.

PUBLICIDAD

Ahora sus dueños, de personalidades muy distintas, deberán hacer a un lado sus diferencias para trabajar juntos y localizar a sus mascotas.