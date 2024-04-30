Películas para ver con tus hijos este Día del niño y divertirse en casa (algunas son gratis)

Video Shrek y burro nunca existieron y solo fueron imaginados por una Fiona “loca”: afirma teoría

El 30 de abril se celebra el Día del niño en México, el cual fue reconocido como día oficial en 1924 para reafirmar los derechos de los menores y que tengan una infancia feliz, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH).

Con el paso del tiempo, este día se convirtió en el momento ideal para celebrar a los infantes con diversas actividades en la escuela, como los ‘sombreros y peinados locos’, o en casa, así que te compartimos una lista de películas animadas con poderosos mensajes para pasar esta festividad.

‘Toy Story’ (1995)

Cuando Andy, su dueño, recibe un nuevo juguete, Woody, el sheriff, se siente amenazado y trata de deshacerse de él. Sin embargo, Woody y Buzz Lightyear, el nuevo juguete, deben aprender a trabajar juntos para protegerse de un niño que amenaza con destruirlos, a la vez que deben volver a casa.

'Toy Story' de 1995. Imagen Walt Disney Pictures / Pixar



La primera película de Pixar sin duda debe formar parte de tu lista, ya que esta historia ha trascendido generaciones con sus otras 3 películas a lo largo de 20 años y próximamente se estrenará la quinta cinta.

‘El rey león’ (1994)

Esta película de Disney cuenta la historia de Simba, un joven león que debe aprender a ser rey después de la muerte de su padre, Mufasa.

Simba es engañado por su tío Scar para que crea que él es responsable de la muerte de Mufasa, y huye del reino. Sin embargo, años después, Simba regresa para reclamar su lugar como rey legítimo.

'El rey león', un clásico de Disney. Imagen Disney



Este clásico del estudio tiene un poderoso mensaje sobre las pérdidas y cómo reponerse de ellas, además de la importancia de la amistad y del amor con xcelentes temas musicales.

‘El viaje de Chihiro’ (2001)

Esta película de Studio Ghibli cuenta la historia de Chihiro, una niña de 10 años que se muda a un nuevo vecindario y descubre que se ha convertido en un mundo mágico. Para salvar a sus padres, Chihiro debe trabajar en una casa de baños para espíritus.

'El viaje de Chihiro' Imagen Studio Ghibli



Si lo tuyo también es la animación japonesa, esta cinta de Studio Ghibli es para ti. También le podría gustar a tu hijo la cinta ‘Ponyo’ (2008), que pertenece al mismo estudio, que narra la amistad entre un niño de 5 años y una princesa pez que desea convertirse en humana.

‘El Lórax’ (2012)

Este filme animado narra la historia de Ted, un niño curioso que busca un árbol fuera de su ciudad, ya que han desaparecido.



Basada en la historia de Dr. Seuss, esta cinta animada enseña a los niños sobre el cuidado de la naturaleza y su importancia de preservarla.

‘Intensa-mente’ (2015)

La película sigue las aventuras de las emociones dentro de la mente de una niña llamada Riley. Alegría, Tristeza, Ira, Miedo y Asco trabajan juntas para guiarla a través de los desafíos de la vida, como mudarse a una nueva ciudad, dejar a sus antiguos amigos y adaptarse a un nuevo entorno.

Alegría de 'Intensa-mente' Imagen Pixar Animation Studios/Walt Disney Pictures



Este filme es ideal para hablar sobre las emociones con los más pequeños del hogar, además de que la secuela se estrena este verano en cines.

‘Shrek’ (2001)

Shrek, un ogro solitario, se embarca en una misión para rescatar a la princesa Fiona y recuperar su pantano de Lord Farquaad.

'Shrek' se estrenó en 2001 Imagen DreamWorks Animation/Dreamworks Pictures



La primera cinta de una de las franquicias animadas más queridas en los últimos años te garantiza muchas risas en casa, además de aprender sobre aceptar nuestras diferencias y querernos como somos.

‘Garfield: Fuera de casa’ (2024)

Si tienen pensado asistir al cine, la película ‘Garfield: fuera de casa’ formará parte de la cartelera en México desde este 30 de abril, mientras que en Estados Unidos estará disponible el 19 de mayo.

'Garfield: fuera de casa' se estrena este 2024 Imagen Sony Pictures



Esta cinta es ideal para presentar a este icónico personaje a tu hijo con una nueva historia, compartiendo un emotivo momento juntos.

‘Nessie & yo’ (2016)

Si tienes cuenta de ViX, esta cinta de aventura es ideal para ver en familia.

Este filme narra la historia de un niño que se muda a un pueblo y se hace amigo de un capitán que afirma que una criatura mística llamada Nessie existe, aunque muchos no creen en ella. Clic aquí para verla en ViX.

Nessi y yo Imagen Team4Films

‘Una aventura en hielo’ (2015)

Esta cinta de animación china es protagonizada por Buffet, un pingüino inseguro que recluta a sus amigos para resolver un misterio.

Este filme también lo puedes encontrar dentro del catálogo de ViX, da clic aquí.

‘Las tortugas ninja’ (1990)

Estos 4 hermanos ninja han sido parte importante de la televisión y el cine, y en ViX encontrarás la versión live-action que sigue dando de qué hablar ( da clic aquí). Es ideal para chicos y grandes.



¿Qué otra película consideras ideal para ver con tu hijo en el Día del niño?