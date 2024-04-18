¿Qué significa A-113, el misterioso código que aparece en las películas de Disney y Pixar?

Video Disney revela quién es su personaje masculino más atractivo y no es un príncipe

En el universo de las películas de Pixar, la camioneta de Pizza Planeta, que vemos por primera vez en ‘Toy Story’ (1995), ha sido una constante en las películas del estudio, pero los fanáticos de estas cintas animadas se percataron de la presencia de un código: 'A-113'.

La clave 'A-113' ha aparecido en varias películas de Disney y Pixar. Imagen Disney/Pixar

El enigma del código 'A-113' en las Películas de Disney y Pixar

PUBLICIDAD

En el mundo de las películas animadas de Disney y Pixar existe un guiño que se repite constantemente: el código A-113. Este número misterioso aparece en escenas importantes de producciones como ‘Buscando a Nemo’, ‘Toy Story', ‘Cars', ‘Los Increíbles', ‘Bichos' y ‘Ratatouille'.

Durante años, las teorías conspirativas han girado en torno a su significado, pero la verdad es más sencilla de lo que se pensaba.

El A-113 no es más que el número de salón en el California Institute of the Arts (CalArts), donde estudiaron muchos animadores de Pixar, de acuerdo con la información del sitio Disney Latino.

Lo que inició como una broma interna entre diseñadores gráficos y estudiantes de animación de personajes se convirtió en un homenaje a su escuela y una forma para que los graduados reconocieran el trabajo de los demás, reporta CBR.

Este pequeño 'easter egg' se ha convertido en una especie de firma para los animadores de Pixar. A lo largo de las décadas, han camuflado su particular huella en las películas animadas.

¿En qué películas de Disney y Pixar aparece el código ‘A-113’?

En ‘La Princesa y el Sapo’, el código aparece en el tranvía que Tiana está por abordar. Observa con atención y encontrarás el código en una escena.

‘La Princesa y el Sapo’ se estrenó en 2009. Imagen Disney



En la película ‘Buscando a Nemo’, verás esa clave en la cámara del dentista que le toma una foto a Marlin antes de llevarse a Nemon.

‘Buscando a Nemo’ se estrenó en 2003. Imagen Disney/Pixar



En ‘Toy Story’, la clave ‘A-113’ aparece en la minivan de la mamá de Andy, el niño que tiene a Buzz y Woody.

La película '‘Toy Story’ se estrenó en 1995. Imagen Disney/Pixar



Cuando Flik llega a la ciudad en ‘Bichos’, se puede apreciar dicha numeración en una de las cajas que simulan paredes.

'Bichos: una aventura en miniatura' se estrenó en 1998. Imagen Disney/Pixar



Cuando Miguel se encuentra en la Tierra de los Muertos en ‘Coco’, el número aparece en la oficina de Quejas Familiares, en la escena en la que Mamá Imelda se queja que no puede cruzar al otro lado el Día de Muertos.

'Coco' se estrenó en 2017. Imagen Disney/Pixar



Después de colarse en una sala de control y ver qué celdas consumen más energía, Elastigirl descubre que Mr. Increíble está en el nivel A1 de la celda 13 en ‘Los Increíbles’.

‘Los Increíbles’ se estrenó en 2004. Imagen Disney/Pixar



Incluso en ‘Elementos’, la última película de Pixar’, aparece la numeración en una escena de Wade.

'Elementos' se estrenó en 2023. Imagen Disney/Pixar

¿En qué otras películas has visto la clave ‘A-113’ de Disney y Pixar?