¿Quién era la novia de Drake Bell cuando lo dañaron en Nickelodeon? La menciona en 'Quiet on Set'

Tras las fuertes revelaciones que Drake Bell realizó sobre los abusos que sufrió a manos de Brian Peck, mientras era aún un adolescente, en el documental de Investigation Discovery llamado 'Quiet On Set: The Dark Side of Kids TV', los fans del cantante han indagado aún más sobre el asunto.

En uno de los casos, han querido saber más sobre quién es la novia a la que mencionó la estrella de 'Drake & Josh' en la docuserie, hasta el grado de investigar sobre ella y dar con su identidad.

¿Qué dijo Drake Bell sobre su novia en ese entonces?

El actor reveló en 'Quiet on Set' que mientras sufría de los abusos de Brian Peck, no sólo su padre se dio cuenta de que algo estaba mal, sino también su novia de ese momento y hasta su suegra.

Drake contó en una entrevista con Yordi Rosado, después de que el documental salió a la luz que él solía ir a Disneyland, fiestas o a cenas con Peck y sus amigos, lo cual fue cuestionado por su novia de ese entonces.

"Mi novia decía: '¿Por qué esta persona está tan apegada a ti fuera del trabajo? ¿Qué está pasando?' Y a su mamá no le gustaba para nada", expresó.



Además de esta situación, Bell confesó un terrible episodio que pasó cuando Brian quería verlo a como diera lugar, acosándolo por teléfono, incluso en casa de su novia, a quien solía también poner de pretexto para no verlo. Fue ahí cuando la mamá de la joven se dio cuenta de que tanta insistencia de aquel adulto hacia aquel adolescente no era nada normal.

"Empecé a pasar mucho tiempo en la casa de mi novia, porque ahí me sentía seguro. Su mamá era muy protectora conmigo, teníamos una relación maravillosa y mi novia y yo éramos simplemente mejores amigos. Creo que voy a llorar (hace una pausa). Éramos inseparables ella y yo, así que me sentía realmente muy cómodo. Amábamos la misma música, las mismas películas, estábamos muy conectados. Y creo que en esa edad se convierte en todo tu mundo. De verdad estábamos tan conectados que ella lo sabía, puedo asegurarlo. Hace poco hablamos y me dijo: 'Recuerdas esa vez que llamó a mi casa como 100 veces?' Ella estaba tan enojada que arrancó el teléfono", compartió.

Tras hablar con la madre de la joven, ella lo canalizó con un terapeuta, que las estaba ayudando a superar la muerte de su esposo, quien había fallecido pocos años antes por cáncer cerebral.

"Cuando le dije a mi novia, estábamos en su casa y no pudimos contener las lágrimas, terminamos acostados en el sillón toda la noche, abrazándonos y llorando. Ella estaba, aún hasta ahora, digamos que él no querría encontrarla en un callejón oscuro. Ella me protegía mucho y no lo tomó nada bien. Creo que le dije a ella antes de decirle a mi mamá, recuerdo que me dijo: 'Tienes que decir algo, esta persona no puede seguir conviviendo contigo, sino va a terminar trabajando contigo en el show ('Drake & Josh')'. Ahí exploté y le dije a mi mamá", reveló.

¿Quién era la novia de Drake Bell cuando todo sucedió?

El creador de contenido de TikTok Joshua Stallings fue uno de los seguidores de este caso que investigó quién era la pareja que tanto apoyó a Drake en ese entonces y era su amor incondicional: la cantautora canadiense Fefe Dobson.

TORONTO, ONTARIO - SEPTEMBER 25: Fefe Dobson attends The Legacy Awards 2022 at History on September 25, 2022 in Toronto, Ontario.

Ambos aparecen juntos en el video musical de la canción 'Don't go' en 2004, pues, de acuerdo a varios medios de comunicación, ambos cantantes tuvieron una relación de noviazgo de 2002 a 2005, justo cuando Drake estaba pasando por la etapa más oscura de su vida, es por eso que describe el hogar de Fefe como su refugio.

TORONTO, ONTARIO - DECEMBER 02: Fefe Dobson attends the Canada's Walk of Fame 25th Anniversary Celebration at Metro Toronto Convention Centre on December 02, 2023 in Toronto, Ontario.

Fefe le escribió una canción a Drake Bell donde se refleja lo que le estaba sucediendo

Un par de años después, Fefe estaba por lanzar un álbum que se archivó y nunca vio la luz como tal, pero se publicó en línea y después se dio a conocer. En este material discográfico existía una canción llamada 'Man meets boy' ('Hombre conoce chico'): la letra es reveladora y desgarradora.

"El hombre conoce al chico / Verano destrozado / Sueños rotos / Demasiado joven para saber / Lo que quiere es tan extremo. Él te sostuvo / Te dije que no gritaras ni lloraras / Desde ese día en adelante, bebé / Te preguntaste por qué / Oh niño, no es tu culpa / No frotes tus heridas con sal / Él ya no puede lastimarte. Yo soy tu amiga / Mi amor será tu cura / Él ya no puede lastimarte / Dame tu mano/ Te ayudaré a pelear tu guerra / Porque ya no puede hacerte daño. Secretos almacenados / Detrás de puertas cerradas / Entre las sábanas / Oh, nadie lo sabe hasta que sea demasiado tarde. / El daño se profundiza. Lo aguantaste durante tanto tiempo / Sabía que algo anda mal / Él ya no puede lastimarte", dice la canción.

Se podría decir que en realidad sí fue el amor de Fefe Dobson quien salvó la vida de Drake Bell, al ayudarlo, ella y su madre, a hablar sobre lo que le estaba pasando y denunciarlo para hacer al menos un poco de justicia en ese entonces.

Drake asegura que reaccionó antes de que Brian Peck se convirtiera en su entrenador de diálogos en la exitosa serie 'Drake & Josh', la cual no había comenzado a grabar y en la que también intentó aparecer su agresor en el papel del padre de ambos chicos, sin embargo fue rechazado por no ser actor.