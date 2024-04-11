El trailer de 'Bridgerton 3' revela que Penelope sufrirá una traición y si Colin será digno de su amor

Video ¿La temporada 3 de 'Bridgerton' romperá con la línea temporal de los libros? La pista es Francesca

La tercera temporada de ‘Bridgerton’ se centrará en la historia de amor entre Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan), quienes pasarán de ser amigos a algo más. Eso se había anunciado con anterioridad. Sin embargo, el trailer de la serie de Netflix, lanzado este 11 de abril, nos regala el primer vistazo más amplio de la trama de adaptación televisiva de los libros de Julia Quinn, ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’.

Trailer de la temporada 3 de ‘Bridgerton’ muestra lo que veremos en la serie de Netflix

El adelanto comienza con Penélope declarando que está lista para encontrar marido. Colin, quien regresa de sus viajes por el mundo convertido en un soltero codiciado, se ofrece a ayudarla y llegan a un acuerdo que podría poner a prueba su amistad.

Mientras Colin le enseña a Penélope cómo conquistar pretendientes, ella llama la atención de Lord Debling (Sam Phillips). Sin embargo, parece que Colin también comienza a desarrollar sentimientos por ella.

Una imagen que llama la atención del tráiler de ‘Bridgerton 3’ es la de Eloise Bridgerton con Cressida Cowper, a quien previamente rechazaba y con quien parece formar una relación de amistad. Esta nueva alianza es una sorpresa para los fans, ya que no aparece en las novelas de Julia Quinn en las que se basa la serie.

Hay que recordar que la temporada 2 de ‘Bridgerton’ terminó con una fuerte pelea entre Penélope y Eloise, luego de que esta última descubriera que la primera es la autora de ‘Lady Whistledown’. El trailer de la temporada 3 no muestra señales de reconciliación entre las amigas, sino el nacimiento de una nueva amistad.

En ese sentido, una de las cosas que la serie de Netflix deberá abordar en su siguiente entrega es si se reconcilian y cómo maneja Eloise que su hermano se enamore de su antigua mejor amiga.

El trailer de ‘Bridgerton 3’ adelanta el cambio de look de Penelope Featherington

Otro de los detalles que resalta en este primer vistazo de la serie de Netflix es la evolución en el estilo de la nueva protagonista. Este cambio no es solo estético, sino que también refleja el crecimiento del personaje.

En las temporadas anteriores, Penelope se presentaba con los distintivos colores amarillos de la familia Featherington, así como peinados muy elaborados y altos. Sin embargo, según se pudo ver, en esta nueva entrega adoptará un nuevo estilo que refleja su deseo de independencia y su creciente confianza en sí misma. (El tráiler de la temporada 3 de ‘Bridgerton’ muestra su primera aparición en un baile con un vestido verde).

Su renovada imagen propiciará que su belleza e inteligencia comiencen a brillar, atrayendo la atención de otros pretendientes, incluyendo al Lord Debling y el propio Colin Bridgerton.

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

La tercera temporada de ‘Bridgerton’ tendrá un total de ocho episodios divididos en dos partes. Los primeros cuatro episodios se estrenarán el 16 de mayo de 2024, mientras que los cuatro siguientes estarán disponibles a partir del 13 de junio de 2024.