'Bridgerton 3': ¿Quién es Lord Debling, el pretendiente de Penelope que le hará competencia a Colin?

Video Actriz de ‘Bridgerton’ pidió que la próxima temporada no tenga escenas candentes

‘Bridgerton 3’ está a unas semanas de estrenarse y las expectativas de los fans están a tope. Tanto así, que hasta los mínimos detalles de las imágenes publicitarias de la serie de Netflix han dado de qué hablar.

El pasado 3 de abril, el servicio de streaming lanzó nuevos vistazos, en los que se puede ver a Penelope (Nicola Coughlan) con un hombre rubio, hasta ahora desconocido por la audiencia, lo que dio pie a un sinfín de preguntas entre los fans.

PUBLICIDAD

¿Quién es Lord Debling, el personaje de Sam Phillips en ‘Bridgerton’?

Las publicaciones en redes sociales de Netflix apenas y revelaron el nombre del nuevo personaje: Lord Debling.

Lord Debling y Penelope en 'Bridgerton 3'. Imagen Netflix



Lamentablemente para los fans, en este caso, los libros de ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’ no tienen respuestas sobre la identidad del hombre en cuestión, puesto que nunca aparece en la saga.

Más bien, se trata de una adición de parte del equipo creativo de Netflix, que se ha limitado a mencionar que es un pretendiente de Penelope en esta temporada.

'Bridgerton 3' Imagen Netflix



Sam Phillips, el actor encargado de interpretar a Lord Debling en la tercera temporada de ‘Bridgerton’, describió en una entrevista con ‘Shondaland’ a su personaje como “un ‘outsider’” que “vive al margen de la sociedad [...] interesado en otras cosas fuera de las normas de la sociedad, ama la vida silvestre, es conservacionista y vegetariano”.

El galán en cuestión “esta temporada busca un matrimonio por amor; busca a alguien que vaya contra la corriente, alguien que sea un poco extraño como él”, por lo que podría parecer la pareja perfecta para la autora de ‘Lady Whistledown’: “Ve a Penélope. Él piensa que ella es especial porque también la ven como una outsider.

'Bridgerton 3' Imagen Netflix



No obstante, como sabemos, en la temporada 3 de ‘Bridgerton’, finalmente se concretará el amor de Penelope y Colin, ‘Polin’ para los fans, por lo que el rol de Lord Debling apunta más hacia un triángulo amoroso.

Sam Phillips interpreta a Lord Debling en la temporada 3 de 'Bridgerton'. Imagen Getty Images / Netflix

‘Bridgerton 3’ presentará otros personajes que no salen en los libros

Además de Lord Debling, Netflix ha anunciado la incorporación de dos personajes que no salen en los libros (al menos de nombre, dejando abierta la posibilidad de que eventualmente se encuentren paralelismos con otros): Marcus Anderson y Harry Dankworth.

PUBLICIDAD

El primero será interpretado por Daniel Francis y es descrito como una “presencia carismática que ilumina cualquier habitación” en la que entra, por lo que atraerá la atención de muchas matriarcas de la alta sociedad y la ira de otras.

El papel de Harry Dankworth correrá a cargo de James Phoon. Sobre este personaje solo se sabe que, aunque puede carecer de ingenio, lo compensa con una apariencia elegante.

Daniel Francis y James Phoon se integran al elenco de la temporada 3 de 'Bridgerton'. Imagen Getty Images

¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘Bridgerton’?

La tercera entrega de la serie de Netflix se lanzará de manera dividida en dos lotes de cuatro episodios cada uno. El estreno de la parte 1 está programado para el 16 de mayo, mientras que la parte 2 llegará un mes después, el 13 de junio.

Cuéntanos en los comentarios si te emociona la temporada 3 de ‘Bridgerton’.