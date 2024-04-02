‘Bridgerton 3’: el significado oculto del espejo en los teasers y su relación con los libros

Video ¿La temporada 3 de 'Bridgerton' romperá con la línea temporal de los libros? La pista es Francesca

La tercera temporada de ‘Bridgerton’ está más cerca que nunca. Situada en la época de la Regencia de Inglaterra, la serie sigue a cada uno de los hermanos Bridgerton en su busca por el amor. La siguiente entrega se centrará en Colin y Penelope (la autora de ‘Lady Whistledown’) y no cabe duda de que las expectativas de los fans están por los cielos.

En las imágenes promocionales que Netflix ha distribuido de la serie, se puede ver a los personajes a través o frente a espejos, un detalle que quizás haya pasado desapercibido para algunos, pero que, en realidad, podría delatar uno de los momentos más esperados de la próxima temporada.

PUBLICIDAD

El significado del espejo en los ‘teasers’ de ‘Bridgerton 3’

En un video de tan solo 30 segundos difundido en redes sociales el pasado 27 de marzo, vemos a Penelope y Colin frente a un espejo. En este momento, la dupla apenas intercambia miradas y caricias, pero bastó para emocionar a más de un fan, ¿a qué se debe?

A look such as this from Mister Colin Bridgerton would surely make even the most perennial of wallflowers swoon, would it not? pic.twitter.com/KRC6nsx7H1 — Bridgerton (@bridgerton) March 27, 2024

En los libros ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’ (en los que se basa ‘Bridgerton’) se relata que, después de que consuman su relación, Colin expresa le expresa a Penelope su deseo de que se vea a sí misma como él la ve, por lo que le pide que tengan relaciones frente a un espejo. Según el hermano Bridgerton, así, ella podrá descubrirse bella. Esta escena no solo revela la profundidad de los sentimientos de Colin hacia Penelope, sino que también sugiere un momento de autodescubrimiento y aceptación para ella.

Hay que resaltar que en los libros de Julia Quinn nunca se narró si ‘Polin’ tuvo sexo frente a un espejo, por lo que solo se queda como una fantasía. No obstante, Netflix parece sugerir que los fans podrán, finalmente, ver el momento en la pantalla chica.

Nicola Coughlan, quien le da vida a Penelope en ‘Bridgerton’, también ha hecho múltiples publicaciones en redes sociales con emojis de espejos, lo que sustenta las teorías de que la escena sí llegará a la serie de Netflix.

Colin y Penelope tendrían un momento romántico frente a un espejo en la temporada 3 de 'Bridgerton'. Imagen Netflix

Colin y Penelope podrían tener otra escena importante en un carruaje

Otro de los momentos más esperados de ‘Bridgerton 3’ por los fans es el encuentro entre Colin y Penelope en un carruaje.

PUBLICIDAD

En los libros ‘Seduciendo a Mr. Bridgerton’, se relata que ahí es donde tienen su primer encuentro romántico.

'Bridgerton 3'. Imagen Netflix



Según la historia, tras descubrir la verdad sobre Lady Whistledown, Colin recrimina a Penelope por sus acciones en el carruaje de regreso a Mayfair. En medio de su furia, termina elogiando su belleza y la besa apasionadamente. Lo que comienza como un momento de tensión se transforma en una ardiente sesión de besos que lleva a Penélope a creer que está a punto de cumplir sus sueños con el hombre que ama. No obstante, la cercanía al acto íntimo se ve interrumpida justo a tiempo cuando el carruaje se detiene frente a la casa de Featherington, lo que crea un instante de comedia.

¿Cuándo sale ‘Bridgerton 3’? Las fechas de estreno de la siguiente temporada

La tercera temporada de 'Bridgerton' se estrenará en dos partes. La primera llegará a Netflix el 16 de mayo, mientras que la segunda parte estará disponible a partir del 13 de junio.