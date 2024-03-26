'Bridgerton 3': los actores de las primeras temporadas que no veremos en la nueva (y por qué)
La temporada 3 de ‘Bridgerton’ está más cerca que nunca. Entre los cambios que veremos en esta nueva entrega están nuevos actores y otros que no regresarán a la serie de Netflix. Te contamos de quiénes hablamos.
La tercera temporada de ‘Bridgerton’ se centrará en la historia de amor de Penelope y Colin (aunque eso rompe con el orden cronológico de los libros en los que se basa la trama). El enfoque en la pareja no es lo único nuevo de la siguiente entrega: te contamos quiénes se suman y quiénes no volverán a estar en la serie de Netflix.
‘Bridgerton 3’ deja fuera de su elenco a actores de temporadas pasadas, ¿por qué?
Los fans de la exitosa serie de Netflix se tendrán que despedir de los personajes de Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), Simon Basset (Regé-Jean Page) y Edwina Sharma (Charithra Chandran), quienes no aparecerán en esta nueva entrega (posiblemente, tampoco en lo que resta de la serie).
Esto obedece a la estructura narrativa de ‘Bridgerton’. Desde los libros de Julia Quinn, cada entrega se enfoca en una pareja de los hijos de la familia, por lo que se le resta importancia a los demás.
En la temporada 2, ya se había hecho evidente la ausencia de Regé-Jean Page, si bien Phoebe Dynevor regresó para algunos episodios.
Por su parte, Charithra Chandran no tendría razón para retomar el papel de la hermana menor de Kate Sharma, pues en los libros no se le menciona de nuevo tras su boda con Anthony.
Si bien el tráiler de la temporada 3 de ‘Bridgerton’ nos dio un vistazo de Jonathan Bailey y Simone Ashley en sus papeles, se puede esperar que ‘Kanthony’ tenga una participación menor en esta nueva entrega.
‘Bridgerton’ integra nuevos actores a su reparto de la temporada 3
Otra actriz que no volverá a ‘Bridgerton’ en la tercera temporada es Ruby Stokes, quien, debido a otros compromisos laborales, dejó el papel de Francesca en manos de Hannah Dood.
El elenco de la serie contará con otras tres caras nuevas: Daniel Francis interpretará a Marcus Anderson, un carismático nuevo miembro de la alta sociedad; James Phoon tiene el papel de Harry Dankworth, un galán poco ingenioso pero adinerado y con una apariencia elegante, y Sam Phillips, quien dará vida a Lord Debling, un nuevo pretendiente de Penélope. Todos estos personajes competirán por ganar el corazón de la autora de ‘Lady Whistledown’, por lo que Colin tendrá que probar que es quien más la merece.
El resto del elenco de ‘Bridgerton 3’
Fuera de las bajas y las adiciones ya mencionadas, la mayoría del reparto de la serie de Netflix se mantiene igual:
- Nicola Coughlan interpreta a Penelope
- Luke Newton interpreta a Colin
- Claudia Jessie interpreta a Eloise
- Luke Thompson interpreta a Benedict Bridgerton
- Ruth Gemmell interpreta a Violet Bridgerton
- Florence Hunt interpreta a Hyacinth Bridgerton
- Will Tilston interpreta a Gregory Bridgerton
- Golda Rosheuvel interpreta a la reina Charlotte
- Adjoa Andoh interpreta a Lady Danbury
- Harriet Cains interpreta a Philipa Featherington
- Bessie Carter interpreta a Prudence Featherington
- Jessica Madsen interpreta a Cressida Cowper
- Polly Walker interpreta a Portia Featherington
¿Cuándo se estrena la temporada 3 de ‘Bridgerton’?
La tercera temporada de la serie Bridgerton está programada para llegar en dos partes. La primera parte se estrenará el 16 de mayo de 2024, mientras que la segunda parte estará disponible en Netflix a partir del 13 de junio de 2024.
¿Te emociona el estreno de ‘Bridgerton 3’? Cuéntanos en los comentarios cuáles son tus expectativas de la serie.