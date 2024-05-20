¿Por qué Penélope usa vestidos verdes luego de su transformación en 'Bridgerton 3'? El significado

Video 'Penélope' pidió aparecer lo más desnuda posible en 'Bridgerton 3' para callar a sus 'haters'

En ‘Bridgerton’, los vestuarios son intencionales y a menudo se utilizan para reflejar las personalidades y evoluciones de sus personajes. Prueba de ello es que, en la temporada 3, Colin cambia los trajes con los que lo conocimos en las primeras entregas por un look más parecido al de un pirata.

Tomando esto en cuenta, la transformación o ‘glow up’ que atraviesa Penélope en la más reciente entrega esconde un significado especial.

¿Por qué Penélope Featherington usa verde después de su transformación en la temporada 3 de Bridgerton?

En la tercera temporada, Penélope Featherington, interpretada por Nicola Coughlan, experimenta una transformación significativa: decide dejar atrás a su madre y hermanas en todos los sentidos para tomar las riendas de su vida. Este cambio se refleja en su vestuario, que se aleja de los colores cítricos que su familia le imponía y adopta nuevas tonalidades.

El primer vestido que le vemos después de su cambio de look es uno verde que recuerda a una esmeralda.

John Glaser, diseñador de vestuario de la serie, explicó en una entrevista con ‘Varierty’ que dicho color está “del otro lado de la rueda de colores de los amarillos y naranjas” de su familia, con lo que marca su distancia de las Featherington y “ hace una declaración de que hará las cosas a su manera esta temporada”.

Ese primer look tiene otro significado. Es el más oscuro (sus guantes son negros) de todos los que lleva en la temporada, lo que representa que es “su primer intento”, y quizás uno demasiado exagerado, de su renovada imagen, señaló Glaser a ‘Glamour’.

Sin embargo, conforme avanzan los episodios, Penélope recae en tonalidades pastel, que varían entre el verde y el azul. Según comentó Glaser en ‘Teen Vogue’ y ‘Glamour’, estos colores representan un jardín o una flor, que hacen referencia a que la autora de Lady Whistledown florecerá en esta temporada.

Adicionalmente, el equipo creativo de ‘Bridgerton’ se alejó de los colores llamativos para la protagonista para que siguiera pasando desapercibida en las fiestas y así escuchar los rumores más jugosos de la sociedad.

Otro detalle que destaca del vestuario de Penelope Featherington en la temporada 3 de 'Bridgerton' es que es un tanto más revelador: "Intentamos, debido a lo que hace su personaje, mostrar la mayor cantidad de piel posible. Por eso muchas de sus mangas y guantes son transparentes. Incluso sus pequeños guantes son sólo indicios: indicios de joyas, indicios de guantes, por lo que vemos su piel y la forma de su cuerpo", explicó Glaser a 'Glamour'.

Penélope Featherington ya había usado un vestido verde en la temporada 2 de ‘Bridgerton’

Aunque el verde se convierte en un color significativo para Penélope en la temporada 3, no es la primera vez que lo lleva. En la temporada 2, Penelope ya había incorporado el verde en su vestuario. Sin embargo, en aquella ocasión, tenía una intención diferente. En mayo de 2022, la diseñadora de vestuario Sophie Canale explicó que era un guiño a que la siguiente entrega se centraría en ‘Polin’, pues es la combinación del verde y amarillo.

Según John Glaser, en la tercera temporada evitaron vestidos que fueran distintivamente verdes para que los fans no hicieran teorías sobre el final de la historia.

