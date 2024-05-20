¿'Penélope' aparecerá desnuda en la parte 2 de 'Bridgerton 3'? Actriz asegura "fue empoderador"

Video Bridgerton 3': ¿Penelope tendrá un ‘glow up’ y bajará de peso como en los libros?

A pocos días del estreno de la tercera temporada de 'Bridgerton', los fans ya han comenzado a expresar lo mucho que les gustaron los primeros cuatro episodios, que se centran en el romance entre Colin Bridgerton y Penélope Featherington.

Quien dio un adelanto de lo que podremos ver en los próximos capítulos a estrenarse en el mes de junio fue la misma Nicola Coughlan, quien es la protagonista actual. Te lo explicamos.

'Bridgerton' Imagen Netflix

Nicola Coughlan se desnudará en 'Bridgerton 3': La actriz habló sobre la escena

PUBLICIDAD

A pesar de que 'Bridgerton' es una serie centrada en el romance, en algunas ocasiones se muestran escenas de desnudos parciales que han dado de qué hablar en el pasado. La actriz de 37 años comentó que tendrá una escena con poca ropa en la segunda entrega.

En una reciente entrevista con el portal 'Stylist', la actriz reveló que está entusiasmada por esta escena que ocurrirá en la segunda mitad de la temporada. Aseguró que fue completamente su decisión hacerla, ya que se había sentido conflictuada con su cuerpo.

"Hay una escena en la que estoy muy desnuda ante la cámara, y esa fue mi idea, mi elección". Simplemente me sentí como el mayor 'Vete a la *****" en toda la conversación sobre mi cuerpo'. Fue increíblemente empoderador."



Coughlan explicó que trabajó estrechamente con la coordinadora de intimidad Lizzy Talbot, en las escenas de sexo de esta temporada. De hecho, Talbot fue quien la ayudó a determinar cuánta piel expuesta se sentía segura de mostrar en la pantalla.

Imagen Getty Images y Netflix

"Dices: 'Está bien, ¿qué quiero mostrar? ¿Qué no quiero mostrar? ¿Qué está escrito y qué quiero agregar? Pedí específicamente que se incluyeran ciertas líneas y momentos".

Actriz de Penélope reveló cómo fue grabar escenas de desnudo con Colin

En el pasado, la actriz irlandesa expresó que había recibido duras críticas respecto a su cuerpo, las cuales afectaron su autoestima. Para sentirse mejor, decidió dar este paso; lo cual, según sus palabras, la hizo sentir "sexy" y mejor que nunca.

Por último, aseguró que tanto ella como su compañero Luke Newton, quien intrepreta a Colin Bridgerton, se sintió cómodo al grabar las escenas, lo que facilitó el trabajo de manera exponencial.

"Al final del día, ambos estábamos acostados bajo una manta, sin ropa, simplemente relajándono. Pensamos: "Por eso los nudistas lo hacen"".



Al darse a conocer en redes sociales este pequeño detalle sobre la intimidad de Colin y Penélope, sus fans la felicitaron por ignorar los malos comentarios y mandar un mensaje de body positive con sus palabras.

Las declaraciones contrastan con la antigua idea de que Coughlan había pedido a Netflix que creara una versión alterada de 'Bridgerton 3' sin escenas para adultos. Esto, debido a que proviene de una familia ultracatólica y desea que sus padres la vean actuar, pero sin aparecer desnuda en pantalla. Se dice que la empresa accedió a esta solicitud.

PUBLICIDAD

Esto podría significar que la versión con escenas subidas de tono sería la que se mostrará en televisión, mientras que la versión sin ellas posiblemente solo estará disponible en Irlanda o para la familia de la joven. Sin embargo, por el momento no se conocen más detalles al respecto.

Imagen Netflix