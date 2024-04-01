Películas que se estrenan en los cines en abril: hay terror, drama e inspiración en la cartelera

Este mes, los cines mexicanos se preparan para recibir una emocionante variedad de estrenos cinematográficos que prometen cautivar a los espectadores. Ten a la mano tu calendario, porque querrás anotar las fechas para ver estas películas.

Estrenos de películas en cines en abril 2024

PUBLICIDAD

‘Arthur: una amistad sin límites’

Mikael Light, un deportista que lleva años intentando ganar una carrera, tiene una última oportunidad para cumplir su sueño en República Dominicana. En el camino, se encuentra a un perro callejero herido, a quien, junto con su equipo, decide adoptar y llamar Arthur.

Fecha de estreno: 4 de abril.

‘Arthur: una amistad sin límites’ Imagen Lionsgate Films

‘Un actor malo’

Daniel Zavala, un actor mediocre, es acusado de violación por su compañera de reparto, ,Sandra Navarro, durante una filmación. La película explora las controversias del poder y la verdad en el mundo del espectáculo.

Fecha de estreno: 4 de abril.

‘La primera profecía’

Una joven estadounidense es enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la Iglesia. Ahí, descubre una terrible verdad que la lleva a cuestionar su propia fe y revela una terrible conspiración.

Fecha de estreno: 4 de abril.

'La primera profecía' Imagen 20th Century Studios

‘La laguna rosa’

Mariana es una bailarina con Síndrome de Down que tiene que recurrir a su hermano, Arturo, para bailar frente a un público. A lo largo de la historia, reforzarán sus lazos familiares.

Fecha de estreno: 4 de abril.

‘SUGA Agust D TOUR'D-DAY THE MOVIE’

La grabación de la gira del miembro de BTS llegará al cine en un espectáculo que promete cautivar a los fans.

Fecha de estreno: 10 de abril.

‘Un gato con suerte’

Beckett es un gato consentido que da por sentada la suerte que ha tenido, pero, todo cambia cuando pierde su novena vida. Tras sus largas súplicas, el ‘Guardián’ le concede una vida más, aunque las cosas no serán como antes y tendrá que enfrentarse a las acciones y momentos más importantes de sus vidas pasadas.

PUBLICIDAD

Fecha de estreno: 11 de abril.

‘Back to Black’

La película biográfica de Amy Winehouse retratará su ascenso a la fama y la creación del álbum del mismo título.

Fecha de estreno: 11 de abril.

'Back to Black', la película biográfica de Amy Winehouse Imagen Focus Features/ Getty Images

‘V de Victor’

Un exboxeador que ve resurgir su pasión por el ring gracias a su hija Luna, quien lo motiva a volver a pelear contra su antiguo rival ‘El Toro’. Víctor encontrará el apoyo que necesita en el anciano del asilo donde trabaja, sus compañeros y su exesposa.

Fecha de estreno: 18 de abril.

‘El hombre de los sueños’ (‘Dream Scenario’)

Un hombre del común, dedicado a su familia, comienza a aparecer en los sueños de millones de personas. Su presencia se vuelve violenta, y debe enfrentar las consecuencias de su nueva fama onírica.

Fecha de estreno: 18 de abril.

‘Winnie Pooh. Miel y sangre 2’

La secuela de la popular película de terror presenta a Winnie Pooh y Piglet convertidos en asesinos sedientos de venganza tras ser abandonados por Christopher Robin.

Fecha de estreno: 18 de abril.

‘Desafiantes’

Tashi, una exjugadora de tenis convertida en entrenadora, ha transformado a su esposo de un jugador mediocre en un campeón de Grand Slam de fama mundial. Para sacarlo de su racha de derrotas recientes, lo hace participar en un torneo Challenger, cercano al nivel más bajo del circuito profesional. Las tensiones aumentan cuando se encuentra frente a frente en la cancha con Patrick, su antiguo mejor amigo y exnovio de Tashi.

Fecha de estreno: 25 de abril.

'Challengers' Imagen Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)