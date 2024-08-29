¿'Inexpertos' es la 'Superbad' de las nuevas generaciones? Diferencias y similitudes

'Inexpertos' de Netflix ha sorprendido por ser su gran similitud con la película clásica 'Superbad' de Seth Rogen. ¿En qué se parecen ambas películas y en qué son diferentes?

¿De qué trata ‘Inexpertos’?

‘Inexpertos’ es una comedia juvenil de Netflix dirigida por los hermanos Dave y John Chernin. La trama sigue a cuatro adolescentes que enfrentan su primera semana en la preparatoria y se preparan para la mayor fiesta del año.

La historia se centra en Benj, interpretado por Mason Thames (famoso por ‘Teléfono negro’). Benji está enamorado de Bailey (Isabella Ferreira), la mejor amiga de su hermana mayor. Esto se mezcla con los deseos de su grupo de amigos por mejorar su estatus social en la escuela, lo cual da lugar a una serie de situaciones que van desde lo divertido hasta lo incómodo.

Los Chernin trataron de combinar el humor típico del género con momentos de ternura adolescente, por lo que se centraron en las desventuras de los chicos mientras intentan navegar por una noche de caos.

El parecido con la icónica ‘Superbad’

‘Superbad’ es una comedia estadounidense dirigida en 2007 por Greg Mottola. La historia sigue a dos amigos, Seth y Evan ( basados en Seth Rogen y Evan Goldenberg), que están a punto de graduarse de la preparatoria.

El dúo planea asistir a una fiesta para conseguir por primera vez alcohol y chicas, con la esperanza de integrarse en el grupo popular. La película es conocida por su humor obsceno y sus situaciones exageradas.

Las diferencias en el contexto de ‘Inexpertos’ y ‘Superbad’

Aunque ambas cintas giran en torno a la promesa de una gran fiesta, las películas, al igual que las series y la música, se actualizan según su contexto. ‘Inexpertos’ no es la excepción, pues está ambientada en el 2024, mientras que ‘Superbad’ ocurre en los años 2000, lo que se refleja en la moda, la tecnología y las referencias culturales de la época.

