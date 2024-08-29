Famosos

¿'Inexpertos' es la 'Superbad' de las nuevas generaciones? Diferencias y similitudes

Algunos fans dicen que 'Inexpertos', película de Netflix, es una actualización de 'Superbad'. ¿En qué se parecen ambas películas y en qué son diferentes?

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Univision Fallback Image
Por:
Mariana Rosas.
Video ¿'That '90s Show' logrará superar a 'That '70s Show'? Todas las referencias ocultas

'Inexpertos' de Netflix ha sorprendido por ser su gran similitud con la película clásica 'Superbad' de Seth Rogen. ¿En qué se parecen ambas películas y en qué son diferentes?

¿De qué trata ‘Inexpertos’?

PUBLICIDAD

‘Inexpertos’ es una comedia juvenil de Netflix dirigida por los hermanos Dave y John Chernin. La trama sigue a cuatro adolescentes que enfrentan su primera semana en la preparatoria y se preparan para la mayor fiesta del año.

La historia se centra en Benj, interpretado por Mason Thames (famoso por ‘Teléfono negro’). Benji está enamorado de Bailey (Isabella Ferreira), la mejor amiga de su hermana mayor. Esto se mezcla con los deseos de su grupo de amigos por mejorar su estatus social en la escuela, lo cual da lugar a una serie de situaciones que van desde lo divertido hasta lo incómodo.

Más sobre Famosos

¿Quién es el actor que interpreta a Erick de niño en 'El secreto del río'? Sorprendió con su talento
2 mins

¿Quién es el actor que interpreta a Erick de niño en 'El secreto del río'? Sorprendió con su talento

Cine y Series
A Emma Stone le gustaría que la llamaran por su verdadero nombre: explicó la razón
2 mins

A Emma Stone le gustaría que la llamaran por su verdadero nombre: explicó la razón

Cine y Series
Papá de Wendy quería invitar gente a la fiesta de su hija y no lo dejaron: "Me siento triste"
3 mins

Papá de Wendy quería invitar gente a la fiesta de su hija y no lo dejaron: "Me siento triste"

Cine y Series
‘Chabelo’ le dio una cachetada a ‘Cantinflas’ en una película: se “desquitó” y la improvisó
2 mins

‘Chabelo’ le dio una cachetada a ‘Cantinflas’ en una película: se “desquitó” y la improvisó

Cine y Series
¿Qué fue de Lana Lang luego de ‘Smallville’? La actriz ya tiene 40 años y presume sus canas
3 mins

¿Qué fue de Lana Lang luego de ‘Smallville’? La actriz ya tiene 40 años y presume sus canas

Cine y Series
¿Keanu Reeves tiene un fan acosador? Irrumpe en su casa e insiste en que es su pariente
2 mins

¿Keanu Reeves tiene un fan acosador? Irrumpe en su casa e insiste en que es su pariente

Cine y Series
Jennifer Lawrence se paseaba desnuda por el set de ‘Red Sparrow’: incomodó a sus compañeros
3 mins

Jennifer Lawrence se paseaba desnuda por el set de ‘Red Sparrow’: incomodó a sus compañeros

Cine y Series
Falleció Lisa Loring, la Merlina original: sus 4 momentos más icónicos en ‘The Addams Family’
3 mins

Falleció Lisa Loring, la Merlina original: sus 4 momentos más icónicos en ‘The Addams Family’

Cine y Series
Pepe 'El Toro' no gritó "¡Torito!" cuando murió su hijo, ¿entonces por qué lo recordamos así?
3 mins

Pepe 'El Toro' no gritó "¡Torito!" cuando murió su hijo, ¿entonces por qué lo recordamos así?

Cine y Series
Latinos nominados a los Golden Globes 2023: Jenna Ortega, Guillermo del Toro y más
3 mins

Latinos nominados a los Golden Globes 2023: Jenna Ortega, Guillermo del Toro y más

Cine y Series

Los Chernin trataron de combinar el humor típico del género con momentos de ternura adolescente, por lo que se centraron en las desventuras de los chicos mientras intentan navegar por una noche de caos.

Imagen Instagram @netflix

El parecido con la icónica ‘Superbad’

‘Superbad’ es una comedia estadounidense dirigida en 2007 por Greg Mottola. La historia sigue a dos amigos, Seth y Evan ( basados en Seth Rogen y Evan Goldenberg), que están a punto de graduarse de la preparatoria.

El dúo planea asistir a una fiesta para conseguir por primera vez alcohol y chicas, con la esperanza de integrarse en el grupo popular. La película es conocida por su humor obsceno y sus situaciones exageradas.

Película 'Superbad'
Película 'Superbad'
Imagen The Grosby Group

Las diferencias en el contexto de ‘Inexpertos’ y ‘Superbad’

Aunque ambas cintas giran en torno a la promesa de una gran fiesta, las películas, al igual que las series y la música, se actualizan según su contexto. ‘Inexpertos’ no es la excepción, pues está ambientada en el 2024, mientras que ‘Superbad’ ocurre en los años 2000, lo que se refleja en la moda, la tecnología y las referencias culturales de la época.

PUBLICIDAD

El humor también es distinto: en ‘Superbad’ es más crudo y explícito, con muchas situaciones que bordean lo absurdo y lo políticamente incorrecto. ‘Inexpertos’ procura abordar más la ternura y un elenco más diverso en términos de etnicidad y género, mostrando una mayor inclusión.

Relacionados:
FamososNetflixPelículasEstrenosVideoSEO

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD