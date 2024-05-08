¿‘Profesión peligro' tiene escenas post-créditos? Te decimos si levantarte o no de tu asiento

Video Emily Blunt confiesa que ha querido vomitar al besar a algunos actores, ¿se refiere a Ryan Gosling?

La película ‘Profesión peligro’ es una comedia de acción en la que Ryan Gosling interpreta a Colt Seavers, un doble de acción que intenta recuperar su carrera mientras investiga la desaparición de la estrella de Hollywood Tom Ryder, interpretado por Aaron Taylor-Johnson. La trama se complica cuando Colt intenta reconciliarse con la directora Jody Moreno, interpretada por Emily Blunt, con quien previamente había tenido una relación romántica.

Si estás pensando en verla próximamente, esto es lo que debes saber sobre lo que pasa al final.

<b>Advertencia: El texto a continuación contiene spoilers</b> Imagen VIX



Advertencia: a continuación se revelarán 'spoilers' de la película 'Profesión peligro'.

PUBLICIDAD

¿La película ‘Profesión peligro' tiene escenas post-créditos?

La respuesta es sí, pero un tanto distintos a los que las películas de Marvel acostumbraron a la audiencia. Para empezar, la película protagonizada por Ryan Gosling y Emily Blunt cuenta con metraje especial mientras corren los créditos, no al final de estos, además de que son dos vistazos extra que ofrece a los espectadores.

Por un lado, se muestran grabaciones de actores de acción reales, mostrando las acrobacias que logran frente a la cámara, pero también los riesgos de su profesión, como lesiones y hasta la muerte.

Además, a mitad de los créditos vemos una escena que da un cierre final a ‘Profesión peligro’: dos policías arrestando a al actor Tom Ryder. También somos testigos de cómo Tom Ryder explota al intentar escapar, tras lo cual su representante, Alma Milan (Stephanie Hsu) pide que la contacten con Jason Momoa.

Película 'The Fall Guy'. Imagen Universal Pictures



Es decir, la escena post-créditos de 'Profesión peligro’ no da pistas o avances de una secuela.

Dado que tanto el director como el elenco de la película se han referido al proyecto como una “carta de amor a los actores de doblaje”, no es de extrañar que termine de esa manera.

Película 'The Fall Guy'. Imagen Universal Pictures

El ‘easter egg’ de la escena post-créditos de la película ‘Profesión peligro’

Si bien el metraje es el cierre definitivo de la historia, tiene un guiño que quizás no todos reconozcan: los policías que detienen a Tom Ryder son interpretados por Lee Majors y Heather Thomas, quienes protagonizaron ‘The Fall Guy’, la serie de televisión de los 80 cuya historia se reinventó para la película.

PUBLICIDAD

En entrevista con ‘NBC’, el director de ‘Profesión peligro’, David Leitch, contó que fue el propio Lee quien se puso en contacto con él para ser parte de la cinta:

“Estaba muy emocionado de que finalmente rehicieran [la historia de Colt Seavers]. Se acercó personalmente y hablamos sobre lo que estaba haciendo. Majors dijo: ‘Hagas lo que hagas con él [personaje], confío en ti’. Yo estaba como, ¿¿En serio? Wow eso es genial.’”.

'The Fall Guy', serie de TV. Imagen 20th Century Fox Television



Después de esa primera conversación, decidieron sumar a Heather Thomas a la escena post-créditos: “Creo que ambos estaban emocionados por reunirse de esta manera divertida”, añadió el cineasta.

¿Te llama la atención ‘Profesión peligro’? Cuéntanos en los comentarios si planeas ver la película próximamente.