¿’Wicked’ tiene escenas postcréditos? No querrás perderte este detalle

Después de largos meses de publicidad, ‘Wicked’ por fin llegó a los cines de todo el mundo, y ha dejado tras de sí reacciones diversas. Es una historia llena de música, amistad e intensidad que está haciendo vibrar a quienes la ven, pero ¿de qué trata?

¿Cuál es la trama de ‘Wicked’ parte 1?

Aunque muchos no lo saben, ‘Wicked’ es la adaptación cinematográfica del famoso musical homónimo de Broadway.

Pero este musical está basado, a su vez, en la novela ‘Wicked: Memorias de una bruja mala’ de Gregory Maguire, que narra una historia paralela a los famosos hechos del clásico libro ‘El mago de Oz’ de L. Frank Baum y de la película ‘El mago de Oz’ de 1939.

'Wicked' Imagen Universal Pictures



‘Wicked’ se centra en Elphaba, una joven de piel verde, y en su amistad con Glinda, una popular y aristócrata chica. Sus caminos se cruzan y aprenden bastante la una de la otra.

Por un lado, Elphaba es rechazada por su apariencia y lucha por las injusticias, mientras que Glinda, quien en un inicio es una persona superficial, evoluciona a partir de su vínculo con Elphaba.

‘Wicked’ es en sí una historia de origen, pues Elphaba está predestinada a convertirse en la Malvada Bruja del Oeste, mientras que Glinda acabará por convertirse en Glinda la Buena, personajes conocidos de ‘El mago de Oz’.

¿Qué papel interpreta Ariana Grande en ‘Wicked’?



En ‘Wicked’ Ariana Grande da vida a Glinda Upland, protagonista de la película que a lo largo de la trama se convierte en la Bruja Buena del Norte.

En ‘Wicked’ lo que vemos es la historia de Glinda años antes de la llegada de Dorothy al Mundo de Oz. La película se centra principalmente en la relación de Glinda y Elphaba, quienes desarrollan una amistad luego de compartir habitación en la universidad.

Glinda, Wicked Imagen @wickedmovie



Ariana Grande ha dejado en claro en diversas ocasiones lo especial que ha sido para ella dar vida a este clásico y querido personaje. No solo por el gran amor que le tiene a los musicales, si no también porque ‘Wicked’ ha sido una gran inspiración para ella desde que era muy joven.

Ariana Grande siempre soñó con dar vida a Glinda, y trabajó hasta el cansancio hasta quedarse con el papel. Fue así como impresionó a Jon M. Chu, el director de la película, y se volvió la protagonista de ‘Wicked’.

¿‘Wicked’ tiene escenas postcréditos?

Como tal, ‘Wicked’ no tiene escenas postcréditos. Sin embargo, los fans han notado un pequeño detalle revelador: que la escena del principio se conecta con la historia de ‘El Mago de Oz’.

Y es que en la escena inicial de ‘Wicked’ se revela cómo, en el futuro, Dorothy destruye a Elphaba para que los ciudadanos de Oz ya no vivan con miedo. A partir de esto, Glinda empieza a contar la historia de Elphaba, que es en sí el argumento de ‘Wicked’.

Además, la película de Ariana Grande y Cyntia Erivo acaba con un mensaje que dice “To be continued” (“Continuará”), pues es la primera entrega de una historia conformada por dos cintas.

Wicked Imagen Universal Pictures.



‘Wicked: Parte 2’ está prevista para llegar a los cines de todo el mundo a finales de noviembre de 2025. En ella continuará la historia de Elphaba y Glinda en la Tierra de Oz, y hará mayor énfasis en sus respectivas transformaciones en la Malvada Bruja del Oeste y la Bruja Buena del Norte.