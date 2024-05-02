'Observados', la película de terror de Dakota Fanning basada en un libro: estreno, trama y más

Video Científicos revelan cuáles son las 10 películas más aterradoras de todos los tiempos

Los aficionados al terror tienen una larga lista de películas que prometen sacarles uno que otro susto a lo largo del 2024. Una de estas cintas es ‘The Watchers’, estelarizada por Dakota Fanning.

A finales de abril pasado, Warner Bros. lanzó el trailer de la prometedora cinta y a continuación te contamos los detalles más relevantes del mismo.

‘Observados’: ¿de qué trata la película de terror con Dakota Fanning?

‘The Watchers’ sigue la historia de Mina, una artista de 28 años que queda varada en un extenso bosque virgen en el oeste de Irlanda. Al encontrar refugio, Mina, sin saberlo, queda atrapada junto a tres extraños que son observados y acechados por criaturas misteriosas cada noche.

Un dato que vale la pena resaltar es que la cinta está dirigida por Ishana Night Shyamalan, hija del reconocido cineasta de terror M. Night Shyamalan. Esta será la cinta que marque su debut como directora.

La película ‘Observados’ está basada en un libro de A.M. Shine

La película ‘The Watchers’ está basada en la novela homónima de A.M. Shine.

Si bien, la audiencia tendrá que esperar hasta que salga la película para descubrir qué tan fiel es la adaptación cinematográfica.

De momento, el trailer de ‘The Watchers’, lanzado el 22 de abril pasado, parece indicar que respetó la trama general. En el primer avance de la cinta también se puede ver que Mina intentará descubrir quiénes son los Observadores y qué planean hacer con sus víctimas, aunque se enfrentará a las creencias de sus compañeros.

¿Qué actores conforman el reparto de ‘Observados’?

El elenco de ‘Observados’ está liderado por Dakota Fanning. Junto a ella, la película también cuenta con las actuaciones de Georgina Campbell, Olwen Fouéré, Oliver Finnegan, Hannah Howland, Alistair Brammer, entre otros.

¿Cuándo se estrena la película de terror ‘Observados’?

La película ‘Observados’ llegará a los cines de México y Latinoamérica el próximo 6 de junio de 2024. Con su intrigante trama y su talentoso elenco, ‘Observados’ promete ser una adición emocionante al género del cine de terror.

¿Dónde se filmó la película ‘Observados’?

La historia se desarrolla en Irlanda, y la producción viajó hasta ese país para grabar la cinta. Algunas de sus locaciones fueron Dublín, Wicklow y Galway.