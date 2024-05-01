¿‘Challengers’ está basada en una historia real? La verdad detrás de la película de Zendaya

Protagonizada por Zendaya, Josh O’Connor y Mike Faist, ‘Challengers’ ha cautivado a la audiencia desde su estreno a finales de abril.

La película sigue a Tashi, una joven estrella del tenis cuya carrera se ve frustrada a consecuencia de una lesión en la rodilla. Tras dejar la cancha, se convierte en entrenadora de Art, a quien conoció en su juventud y quien también es su esposo. Cuando el atleta se enfrenta a una racha de derrotas, ella crea un plan para levantar sus ánimos. No obstante, sus objetivos dan un giro inesperado cuando Art debe enfrentarse a Patrick (Josh O’Connor), su antiguo mejor amigo y exnovio de Tashi.

PUBLICIDAD

Tanto por la autenticidad con la que se representó a los tenistas y el deporte, así como por el auge de cintas basadas en historias reales, muchos se han preguntado si la historia es real. Aquí te contamos.

Película 'Challengers'. Imagen Frenesy Film Company/Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

¿‘Challengers’ está basada en una historia real?

A pesar de la autenticidad de la representación de la vida de los tenistas en ‘Challengers’, la película no está basada en una historia real. Según el guionista Justin Kuritzkes, la idea para la película surgió mientras veía la final del US Open 2018 entre Naomi Osaka y Serena Williams.

“Hubo una llamada realmente controvertida hacia el final del partido donde Serena Williams fue penalizada por recibir instrucciones desde la banda. Ella se molestó mucho y dijo que eso no había sucedido. Pero el árbitro aún así la penalizó. Y nunca había oído hablar de esa regla, que no puedes hablar con tu entrenador durante el partido. E inmediatamente me di cuenta que podía ser realmente cinematográfico”, recordó.

Un partido de Naomi Osaka y Serena Williams en 2018 fue la semilla para la película 'Challengers'. Imagen Getty Images

Los personajes de ‘Challengers’ sí están inspirados en tenistas de la vida real

De igual manera, los personajes de la película son completamente ficticios, pero Kuritzkes se inspiró en muchos tenistas reales y en historias conocidas dentro del llamado deporte blanco.

Quizás el ejemplo más claro es el de la extenista convertida en entrenadora Tashi: el personaje interpretado por Zendaya tiene un gran paralelismo con Mirka Federer, esposa de Roger Federer.

El personaje de Tashi en 'Challengers' tiene una historia similar a Mirka Federer, esposa de Roger Federer. Imagen Getty Images / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)



Kuritzkes comentó en una entrevista con ‘GQ’ que pensó en el personaje cuando la vio “muy estresada” en la final de Wimbledon 2019.

PUBLICIDAD

“La estaba mirando y pensando: ‘¿Por qué están tan estresados? Ustedes tienen todo el dinero del mundo. Han ganado 20 Grand Slams. ¿Qué es tan estresante para ustedes? Tiene que ser otra cosa’”, recordó.

Al adentrarse un poco más en su historia, descubrió que ella también era jugadora de tenis antes de que una lesión en el tobillo frenara su carrera. Después de eso, se convirtió en “una especie de manager” para Roger Federer, comentó en la citada conversación.

'Challengers'. Imagen Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)



Adicionalmente, el guionista de la ‘Challengers’ ha revelado que el libro ‘Open’ del tenista Andre Agassi “fue una gran inspiración para la película”, ya que “es muy específico sobre la vida de un atleta y la sensación de estar en la cima de tu juego, y desenamorarte del deporte y todavía tener que hacerlo”.

¿Ya viste ‘Challengers’? Cuéntanos en los comentarios qué te pareció la película de Zendaya.