'Cobra Kai 6': Revelan fecha de estreno y primeras imágenes de la temporada final en Netflix

Video 'Cobra Kai' esconde más tributos a 'Karate Kid' de los que has notado: hay escenas inéditas de la película

La exitosa serie 'Cobra Kai', que es una secuela de las famosas películas de 'Karate Kid', llegará a su fin con su sexta temporada.

Tras una larga espera para los fans de dicha producción, Netflix finalmente ha revelado el tráiler y las primeras imágenes de esta última entrega, protagonizada por Ralph Macchino y William Zabka.

¿De qué tratará la última temporada de 'Cobra Kai', serie de Netflix?

La sexta temporada retomará la historia, luego de que Cobra Kai fuera eliminado de El Valle, los senseis y estudiantes deberán decidir si competirán en el Sekai Taikai (campeonato mundial de karate) y cómo lo harán.

Cobra Kai. (L to R) Khalil Everage as Chris, Nathaniel Oh as Nate, Griffin Santopeitro as Anthony Larusso, Owen Morgan as Bert, Mary Mouser as Samantha LaRusso, Aedin Mincks as Mitch, Gianni DeCenzo as Demetri, Xolo Maridueña as Miguel Diaz, Jacob Bertrand as Eli 'Hawk' Moskowitz, Tanner Buchanan as Robby Keene, Peyton List as Tory Nichols in Cobra Kai. Cr. Curtis Bonds Baker/Netflix © 2024 Imagen CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX

En el tráiler, además, vemos nuevamente a Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y Johnny Lawrence (William Zabka) en el Miyagi-Do Karate junto a todos sus alumnos, incluyendo a Sam, Robby, Miguel y Tory.

Cobra Kai. (L to R) Gianni DeCenzo as Demetri, Jacob Bertrand as Eli 'Hawk' Moskowitz, Tanner Buchanan as Robby Keene, Xolo Maridueña as Miguel Diaz in Cobra Kai. Cr. Curtis Bonds Baker/Netflix © 2024 Imagen CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX

También se han compartido imágenes exclusivas, como la de Johnny Lawrence junto a Carmen, la mamá de Miguel, sosteniendo ropa de bebé, por lo que se especula que ambos podrían convertirse en padres.

Cobra Kai. (L to R) Tanner Buchanan as Robby Keene, Vanessa Rubio as Carmen, William Zabka as Johnny Lawrence, Rose Bianco as Rosa in Cobra Kai. Cr. Curtis Bonds Baker/Netflix © 2024 Imagen CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX

¿Cuándo se estrena la temporada 6 de 'Cobra Kai'?

La última temporada de la serie de Netflix se dividirá en tres partes para que poco a poco los espectadores puedan ver el desenlace y despedirse de sus personajes favoritos de la mejor manera.

En total serán 15 capítulos divididos en estas tres partes (lo cual quiere decir que probablemente Netflix lance de cinco en cinco en cada una de las fechas).

Cobra Kai. (L to R) William Zabka as Johnny Lawrence, Ralph Macchio as Daniel LaRusso, Yuji Okumoto as Chozen in Cobra Kai. Cr. Curtis Bonds Baker/Netflix © 2024 Imagen CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX

1. Primera parte: La primera parte de la temporada final se estrenará el 18 de julio de 2024 en Netflix.

2. Segunda parte: La segunda parte estará disponible en la plataforma de streaming el 28 de noviembre.

3. Tercera parte: Para el gran final, los fanáticos deberán esperar un poco más, ya que Netflix adelantó que la última parte de la sexta temporada llegará hasta el 2025, sin haber revelado aún la fecha exacta.

Cobra Kai. (L to R) Alicia Hannah-Kim as Kim Da-Eun, Martin Kove as John Kreese in Cobra Kai. Cr. Curtis Bonds Baker/Netflix © 2024 Imagen CURTIS BONDS BAKER/NETFLIX

La serie ha mantenido a los fanáticos al filo del asiento, recordando la historia que llevó al estrellato a Ralph Macchio y Pat Morita. Sin duda, esta temporada final promete emociones intensas y un cierre épico para la saga de 'Cobra Kai'. ¡Prepárate para más acción, nostalgia y giros inesperados!