La película biográfica de Amy Winehouse está cerca: cuándo se estrena, qué canciones tendrá y más

La figura de Amy Winehouse sigue fascinado al mundo, a más de una década de su muerte en 2011. Prueba de ello es que este 2024 llegará a la pantalla grande una película que busca retratar una parte de su vida: esto es lo que hay que saber de ‘Back to Black’.

¿De qué tratará la película biográfica de Amy Winehouse ‘Back to Black’?

Como se puede suponer, la cinta contará la vida de la famosa cantante, desde sus humildes comienzos hasta alcanzar un estrellato mundial, con especial énfasis en cómo fue la creación de su álbum ‘Back to Black’ y la relación que ayudó a darle vida.

También mostrará lo entrelazada que estaba la vida personal de Amy Winehouse con sus canciones. Toda la historia estará contada desde la perspectiva de la fallecida artista, en un relato profundamente personal.

La película contó con el apoyo del patrimonio de Amy Winehouse, Universal Music Group y Sony Music Publishing para su realización.

¿Qué actores participan en la película ‘Back to Black’? El elenco completo

El reparto de la ‘biopic’ de Amy Winehouse contará con talentos poco conocidos fuera de Reino Unido, pero no por eso menos prometedores:

Eddie Marsan como Mitch Winehouse, su padre

Juliet Cowan como Janis Winehouse, su madre

Lesley Manville como Cynthia Winehouse, su abuela

Jack O'Connell como Blake Fielder-Civil, el exesposo de la cantante

Marisa Abela interpreta a Amy Winehouse en la película biográfica 'Back to Black' Imagen Focus Features / Getty Images



La película está dirigida por Sam Taylor-Johnson y cuenta con un guion de Matt Greenhalgh. La dupla ya había trabajado junta previamente en ‘Nowhere Boy’, que relata los primeros años de vida de John Lennon.

¿Cuándo se estrena ‘Back to Black’, la película biográfica de Amy Winehouse?

La cinta llegará a las carteleras de cine de México el próximo 12 de abril, si bien en Estados Unidos, su estreno será el 17 de mayo.

¿Qué canciones de Amy Winehouse tendrá la película ‘Back to Black’?

De momento, no se ha revelado la lista completa de temas aparecerán en la cinta, aunque en el tráiler se pueden escuchar pedazos de ‘Rehab’ y ‘Back to Black’. Dado que el título del filme es el mismo de su segundo álbum, se pueden esperar otros éxitos del mismo como ‘Valerie’.

De acuerdo con ‘Variety’, Nick Cave y Warren Ellis compusieron “entre 20 y 30 minutos de música” para la ‘biopic’ de Winehouse. Una de sus composiciones lleva por título ‘Song for Amy’.

En paralelo con el estreno de la película, se lanzará un CD y vinilo con la banda sonora del filme, que incluirá canciones de Amy Winehouse, artistas que le sirvieron de inspiración como Billie Holiday o The Shangri-Las y ‘Song for Amy’.

La película biográfica de Amy Winehouse, 'Back to Black' contará con canciones de ella y originales. Imagen Getty Images

¿Dónde ver la película ‘Back to Black’?

El estreno de la cinta biográfica de Amy Winehouse será exclusivamente por cines, por lo que habrá que esperar un par de meses más para que se dé a conocer si y en qué plataformas de streaming se distribuirá.