‘Alien: Romulus’: todo lo que debes saber antes de ver la película ¿en qué punto de la franquicia se sitúa?

Video 4 películas de terror donde se vivieron pesadillas detrás de escenas: 'The Exorcist' tenía una "maldición"

Hay muchas películas sobre invasiones extraterrestres , pero la saga de ‘Alien’ se ha posicionado como un referente de esta vertiente de la ciencia ficción.

‘Alien: Romulus’ llega a cines el 15 de agosto de 2024, y su trama sigue a un grupo de jóvenes en una estación espacial abandonada que se enfrentan de cara a la “forma de vida más aterradora del universo”.

PUBLICIDAD

La cinta es protagonizada por Cailee Spaeny, Isabela Merced, Dadid Jonsson y Archi Renaux. Sin embargo, hay otros detalles que debes tener presentes antes de ver la película:

¿Cuántas películas anteriores de ‘Alien’ existen?



‘Alien: Romulus’ sigue la tradición de la película original del director Ridley Scott. En 1979 se estrenó la primera de ellas, ‘Alien: El octavo pasajero’, en la que el famoso alienígena Xenomorfo hizo su debut en la pantalla grande.

Después se lanzaron dos secuelas noventeras: ‘Aliens’ de 1986 y ‘Alien: Resurrección’ de 1997. Las tres películas siguen al personaje de Ellen Ripley, interpretado por Sigourney Weaver, quien se enfrenta a diferentes amenazas alienígenas. De hecho, la actriz regresó al personaje en una parodia de la película en 2017.

Después en los dos mil se estrenaron nuevas versiones de 'Alien’ que funcionan como precuelas a la historia original. Se trata de ‘Prometheus’ de 2012 y ‘Alien: Covenant’ de 2017.

'Alien' Imagen FlixPix

¿Qué lugar tiene ‘Alien: Romulus’ en la saga ‘Alien’?



‘Alien: Romulus’ se sitúa entre las películas ‘Alien: El octavo pasajero’ (1979) y ‘Aliens’ (1986), y el cineasta Fede Álvarez es el director a cargo de la cinta.

Sin embargo, recibió consejos de Ridley Scott y de James Cameron, quienes dirigieron las películas originales de los ochenta:

“[Alien: Romulus] transcurre 20 años después de la primera película y, para mí, no lo veo como una alteración del canon. Es algo que personalmente me complace hacer, asegurándome de que todo siga y sea parte de la historia de la franquicia Alien, pero no solo en la trama, sino también en lo que respecta a cómo hacerla. Hablé con Ridley [Scott] como productor y tuve largas charlas con James Cameron sobre la película a nivel de guion. Una vez terminada la película, se las mostré.



‘Alien: Romulus’ promete introducir nuevos elementos y personajes, al ofrecer una perspectiva fresca y expandida del universo de ‘Alien’.

De esta forma, los fanáticos de la saga disfrutarán de una continuidad en la narrativa, al mismo tiempo de que los nuevos espectadores podrán sumergirse en la historia sin necesidad de conocer todos los detalles de las películas anteriores.

'Alien: Romulus' Imagen 20th Century Studios

Las referencias de ‘Alien: Romulus’ a las películas originales



‘Alien: Romulus’ estará repleta de referencias nostálgicas hacia las películas originales, y así se pudo apreciar en los cortos promocionales de la cinta. Igualmente, se espera que el famoso Xenomorfo adquiera nuevas y creativas maneras de terminar con sus presas.

PUBLICIDAD

Sin embargo, algunos críticos como Ross Bonaime de ‘Collider’ piensan que Fede Álvarez podría haber abusado de las referencias a ‘Alien’ de 1976, como en el tipo de efectos especiales o en la elección musical.