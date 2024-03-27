Mamá' de Drake Bell en 'Drake & Josh' le envía mensaje al saber el horror que vivió en Nickelodeon
Nancy Sullivan, la actriz que le dio vida a Audrey Parker-Nichols en 'Drake & Josh', mandó un mensaje a Drake Bell que dejó conmovido a todo Internet.
La actriz Nancy Sullivan, reconocida por su papel como la mamá en la popular serie juvenil 'Drake & Josh', ha manifestado su profunda tristeza y consternación ante las recientes declaraciones de abuso sexual que sufrió Drake Bell cuando era una estrella de Nickelodeon.
Nancy Sullivan, actriz de 'Drake & Josh', envía mensaje de apoyo a Drake Bell
Fue en el documental 'Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV' donde el también cantante dio detalles sobre el abuso que sufrió, los cuales dejaron perplejo a Internet. Si bien Josh Peck, quien era su antiguo compañero de trabajo, mostró empatía, ahora quien se le suma es la actriz Nancy Sullivan, quien encarnó a Audrey Parker-Nichols en la serie 'Drake & Josh', es decir, la madre del joven.
La famosa compartió pantalla con Bell durante años en la exitosa serie y se mostró sorprendida y entristecida por la situación que vivió, destacando que seguramente fue un momento difícil para él.
De acuerdo con la revista 'People', fue el pasado 20 de marzo, poco después del estreno del documental 'Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV', cuando Sullivan publicó en su cuenta de Instagram una antigua foto de Bell con un mensaje contundente.
"No eran mis verdaderos hijos, pero siempre los querré. Me rompió el corazón en mil pedazos escuchar lo mucho que Drake guardaba en su interior mientras trabajábamos juntos. Me sentí devastada y orgullosa a la vez al ver al hombre en el que se ha convertido sentarse ante la cámara y contar su verdad con valentía. Los malos tratos del pasado no nos definen y no tienen derecho a gobernar nuestras vidas. Espero que los recuerdos de la alegría que tuvo en nuestros programas eclipsen algún día el dolor. Enviando amor a Drake para una profunda curación y para una rica y hermosa vida por delante", fue lo que comentó al respecto.
Fans de Drake Bell agradecieron a Nancy Sullivan por el apoyo que mostró al actor
El post rápidamente se hizo viral recibiendo miles de likes y se volvió viral en las redes sociales, donde los internautas no perdieron la oportunidad para felicitarla por mostrar su apoyo incondicional a Bell sin importar que llevaran años sin trabajar juntos.
"Qué linda", "Seguro Drake te lo agradece", "Sí estoy llorando amigos", "Usted realmente es su mamá por ayudarlo en esto", "Gracias por mostrarle cariño en un momento muy difícil", "Es usted un sol", "Amo esto", "Es increíble", "Ay, es un ángel", "Amo esto, se volvió su "mamá" en la vida real", "No puedo soportar tanto, se que Drake estará eternamente agradecido por esto", "Gracias por ser en la vida real la mamá de Drake Bell" o "Amo que sea así de linda con Drake", resultaron ser algunos de ellos.
Por ahora, la industria del entretenimiento se enfrenta a un momento de reflexión y reevaluación de sus prácticas y valores, recordando la importancia de crear un entorno seguro y respetuoso para todos los involucrados. La tristeza expresada por Nancy Sullivan refleja el impacto profundo que estas acusaciones tienen en la comunidad del entretenimiento y la necesidad de abordar con seriedad y sensibilidad cualquier situación de abuso o violencia.
