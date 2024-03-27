Mamá' de Drake Bell en 'Drake & Josh' le envía mensaje al saber el horror que vivió en Nickelodeon

"No eran mis verdaderos hijos, pero siempre los querré. Me rompió el corazón en mil pedazos escuchar lo mucho que Drake guardaba en su interior mientras trabajábamos juntos. Me sentí devastada y orgullosa a la vez al ver al hombre en el que se ha convertido sentarse ante la cámara y contar su verdad con valentía. Los malos tratos del pasado no nos definen y no tienen derecho a gobernar nuestras vidas. Espero que los recuerdos de la alegría que tuvo en nuestros programas eclipsen algún día el dolor. Enviando amor a Drake para una profunda curación y para una rica y hermosa vida por delante", fue lo que comentó al respecto.