Drake & Josh: la amistad de Drake Bell y Josh Peck se fractura aún más por nuevas declaraciones

A finales de los noventa, ‘El Show de Amanda’ unió los caminos de Drake Bell y Josh Peck. Posteriormente, la química entre los actores dio pie al spin-off ‘Drake & Josh’.

La serie de comedia de Nickelodeon mostró una gran complicidad y química entre los actores. Su vínculo se sentía tan natural que muchos fans del show creyeron que su amistad iba más allá del programa.

No obstante, en junio 2017, más de nueve años después del último episodio de ‘Drake & Josh’, la idea de que los protagonistas eran amigos se desvaneció por una boda y unos tweets.

Cinco años después de esto, periodo en el que aparentemente Drake y Josh habían limado asperezas, su amistad vuelve a ser blanco de críticas debido a nuevas declaraciones de los actores.

¿Qué pasó entre Drake Bell y Josh Peck de Drake & Josh?

En junio de 2017, Josh Peck se casó con Paige O’Brien. Su ceremonia fue bastante íntima y para sorpresa de muchos, no incluyó la presencia de Drake Bell.

El cantante mostró su decepción al no ser invitado en una serie de tweets que posteriormente eliminó y que provocaron una gran ola de memes en redes sociales.



No obstante, dos meses después, los actores coincidieron en los VMAs en donde hablaron y aparentemente arreglaron los malentendidos. Incluso compartieron una foto de un tierno abrazo con la que hicieron creer que todo estaba bien entre ellos.

Además, esta foto de su reencuentro no fue un momento aislado, ya que posteriormente Drake y Josh también compartieron un par de proyectos juntos. Por ejemplo, Peck invitó a Bell a uno de sus videos de YouTube, titulado ‘Drake and Josh Reunion’.



Desafortunadamente, parece que esta renovada amistad no era realmente la más sincera.

Cinco años después, Josh hizo un par de declaraciones sobre los VMAs y el estatus actual de su amistad con Drake que provocó no sólo que Janet, la esposa de Drake, arremetiera contra el actor y lo llamara mentiroso, sino también el lanzamiento de un podcast titulado ‘Drake y Janet’ en donde Bell también dio su versión sobre las cosas.

Josh Peck confesó que realmente no es amigo de Drake Bell



Durante una dinámica en el podcast ‘BFF’, estrenado el pasado jueves 17 de marzo de 2022, Josh Peck se sinceró sobre su relación con sus compañeros de elenco de ‘Drake & Josh’.

Por un lado, el actor derrochó amor por Miranda Cosgrove, quien interpretó a su hermana menor Megan en la serie. “La mejor, la amo”, expresó Peck.

No obstante, cuando surgió la foto de Drake Bell, el entusiasmo del actor bajó significativamente y sólo expresó “Él está bien”. Su respuesta provocó que le preguntaran si eran o no amigos y para la sorpresa de muchos Josh expresó ‘No realmente. No’.

Esta respuesta se sumó a más comentarios de Peck sobre su amistad con Drake. El actor explicó que no lo invitó a su boda porque llevaban casi 10 años sin hablarse.

También señaló que la forma en la que Drake manejó la situación públicamente no fue realmente la más honesta, ya que no eran tan cercanos como lo planteó en su momento Bell.

Todo esto provocó que Josh y su esposa Paige recibieran hate de muchos fans, lo cual a la larga motivó al actor a demandarle a Drake, de una forma muy dura, que se disculpara con Paige.

"Me acerco a él, y esto podría ser lo más Soprano que he hecho en mi vida, lo miro y digo: 'Ve a disculparte con mi esposa ahora mismo'. Y él dice, ‘OK’ y se dirigió directamente a mi esposa, y lo veo hacer toda esta actuación de disculpa de cinco minutos… Yo estaba como, 'Ve a disculparte con mi esposa o algo malo va a pasar”.



Después de contar esta anécdota, Josh advirtió que tras ese encuentro realmente no tuvieron mucho contacto.

Drake Bell y su esposa Janet contestaron a declaraciones de Josh Peck con nuevo podcast

Las recientes declaraciones de Josh provocaron que Janet, esposa de Drake Bell, arremetiera contra el actor en un video de Instagram en donde lo llamó mentiroso.

Si bien, el video ya no se encuentra en su perfil. No obstante, Janet volvió a mencionar el problema en un nuevo podcast que lanzó junto con Drake el sábado 19 de marzo, el cual se llama ‘Drake & Janet’, título con el que hacen alusión a la serie ‘Drake & Josh’ tanto con el nombre, como con el logo.

En este podcast, Janet explicó que muchas de las cosas que recientemente dijo Josh no eran ciertas. La esposa de Drake contó que ella estaba con ellos en los VMAs y Josh nunca intimidó o fue “rudo” con Bell, sino que le pidió amablemente que se disculpara con su esposa.

Drake también explicó en este podcast que Josh le pidió muy tranquilamente esta disculpa.

“El dijo ‘Hey, no tienes que decirme perdón a mi, pero realmente necesito que te disculpes con Paige’.



A diferencia de lo que dice Josh sobre que no existió interacción entre él y Drake tras este encuentro, Janet señaló que más allá de sus compromiso profesionales, Josh, Paige, Drake y ella salieron juntos en varias ocasiones.



Drake también mostró su sorpresa al hecho de que Josh dijera que realmente no eran cercanos tras el término de ‘Drake & Josh’, ya que, de acuerdo con él y su esposa, tuvieron múltiples momentos juntos en donde parecía que sí existía una amistad y apoyo genuino.

Tras mencionar esto, Drake reiteró su decepción con respecto a no ser invitado a la boda de Josh, ya que genuinamente lo consideraba un amigo cercano.

Bell también explicó que su amistad con Josh podía parecerse a una montaña rusa, a veces eran más cercanos y otras veces no tanto. No obstante, el cariño que le tuvo y tiene se mantiene constante.

El cantante advirtió que no tenía idea de muchos de los problemas por los que estaba pasando Josh cuando eran jóvenes, los cuales recientemente detalló Peck en sus memorias.

“Él es mi ‘bro’ [hermano] y no sé, tal vez no siempre fui el mejor amigo pero realmente no tenía idea qué tipo de problemas estaba pasando”.

El primer episodio de ‘Drake & Janet’ dura 55 minutos, y en repetidas ocasiones Drake expresa que para él, Josh continúa siendo una persona importante en su vida.

No obstante, al final, su esposa advierte que a pesar que le duela admitírselo debe ser clara, así que expresa que Josh no soporta a Drake. “Él [Josh] literalmente te odia”, declaró.

Tras esta declaración, Drake no mostró sentir lo mismo por Josh e incluso le dedicó un par de halagos por las cosas que están sucediendo en su carrera.

Sin embargo, si dejó en claro que estaría mejor que se enfocara en hablar sobre esos triunfos en lugar de recordar una “pelea que tuvieron hace cinco años”.