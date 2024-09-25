'Billionaire Boys Club', la película que inspiró el crimen de los hermanos Menéndez: ¿de qué trata?

Video ‘Monstruos’: ¿Qué fue de los hermanos Menéndez tras el juicio? Hubo una modificación en su condena

' Monstruos: La historia de Lyle y Erik Menéndez’, es la serie basada en hechos reales más popular del momento, pues se centra en narrar el arresto, juicio y encarcelamiento de los hermanos Menéndez, quienes asesinaron a sus padres al dispararles con armas de fuego.

Al inicio de la trama se da a entender que los jóvenes de 21 y 18 años edad, tuvieron la idea de llevar a cabo su crimen tras ver en la televisión una película llamada 'Billionaire Boys Club', lo cual incluso un conocido de los hermanos le menciona a la policía y desde entonces, comenzaron a planearlo.

Este detalle hizo que la audiencia se preguntara si la cinta realmente influyó en sus decisiones y aquí tenemos la respuesta.

¿Cuál es la trama de 'Billionaire Boys Club'?

'Billionaire Boys Club' es una película televisiva de 1987 basada en hechos reales. La trama gira en torno a un grupo de jóvenes de clase alta en Los Ángeles, liderados po Joe Hunt, que forman un exclusivo club de inversiones con la promesa de obtener grandes ganancias rápidas. Sin embargo, el esquema financiero resulta ser una estafa piramidal.

Al unirse a la agrupación un hombre llamado Ron Levin las cosas comienzan a complicarse, ya que Levin trata de aprovecharse de Hunt y arrebatarle dinero. El protagonista con el fin de vengarse por la traición, lo obliga a entregar el efectivo que robó antes de asesinarlo y evitar que difunda la verdad de la BBC. Al final, el creador del club es arrestado y condenado por fraude y homicidio.



Si bien Joe Hunt, no mata a sus padres, pero si a su socio, ver la escena del asesinato pudo haber sido el detonante para que los hermanos Menéndez pensaran en hacer lo mismo y salirse con la suya.

¿Los hermanos Menéndez vieron la película antes de asesinar a sus padres?

Sobre si realmente los Menéndez se inspiraron en la película, de acuerdo al portal 'Daily Mail' existen pruebas de que esto fue real. Por ejemplo, al atestiguar en el juicio el psicólogo de los acusados, L. Jerome Oziel, reveló que efectivamente, Erik le confesó durante una sesión que la película lo inspiró, lo cual llegó a oídos de la policía.

Este hecho podría haber tenido un impacto en la mentalidad de los jóvenes, quienes enfrentaban tensiones familiares y resentimiento hacia sus padres. Por otro lado, el diario 'LA Times' explicó que el terapeuta intentó que la película le fuera mostrada al jurado, pero la petición fue denegada.

Si bien es posible que los Menéndez hayan visto la película y reflexionado sobre su trama, no hay pruebas definitivas de que 'Billionaire Boys Club' fuera el principal catalizador de su crimen.

