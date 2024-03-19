Jenna Ortega

El elenco perfecto para el live action de 'Teen Titans', según los fans (Jenna Ortega está incluida)

'Los jóvenes titanes' se alistan para tener su propia cinta y los fans ya escogieron a los actores que les gustaría ver en pantalla.

Lili Diaz's profile picture
Por:Lili Diaz
El universo de los superhéroes sigue expandiéndose en la pantalla grande y los nuevos directivos de los estudios DC, James Gunn y Peter Safran, no solo están trabajando en mostrar nuevas versiones de Batman y Superman, pues también se confirmó que 'Los jóvenes titanes' tendrán su propio largometraje.

'Teen Titans', tendrán su propia película live action: fans piden que Jenna Ortega e Iñaki Godoy participen

Fue el pasado 15 de marzo cuando el portal 'The Hollywood Reporter' mencionó que la división de películas de cómics de Warner Bros. Discovery contrató a Ana Nogueira para escribir el guión del proyecto, quien a la par también trabaja en la redacción de 'Supergirl: Woman of Tomorrow'.

Lamentablemente, la fecha para su producción, posible estreno y actores participantes aún no están confirmados, pero eso sí, los fans no tardaron en mencionar en redes sociales a quiénes les gustaría ver en esta nueva propuesta y lo más impresionante es que dos nombres se mencionaron de manera repetida: Jenna Ortega e Iñaki Godoy.

Ambas estrellas de Netflix han tenido en los últimos años un aumento de popularidad gracias a sus proyectos 'Merlina' y 'One Piece' respectivamente; no obstante, a los internautas les encantaría verlos como Raven y Chico Bestia.

Internet estuvo a favor de los actores latinos en la nueva cinta de DC Comics

Así lo dejaron en claro en Twitter, donde rápidamente los actores se volvieron tendencia, pues aseguraron que las personalidades y capacidades actorales de los dos podrían adaptarse a dichos superhéroes.

Imagen Warner Bros. Animation
"Nunca lo había pensado, a Jenna le queda como anillo al dedo el papel", "Propongo a Jenna para Raven", "¿Alguien pensó en Iñaki Godoy para Chico Bestia?", "No creo que Jenna Ortega sea mala idea para Raven", "He visto un buen de banda subiendo el fancast de Iñaki Godoy como Chico Bestia para la peli de los Jóvenes Titanes que acaban de anunciar.Concuerdo con esto", "¿Podemos hablar del buen cast que sería Iñaki Godoy como Chico Bestia en la peli live action de los Teen Titans del DCU?" o "Ya inician los fan-castings de Teen Titans, Iñaki Godoy como Chico Bestia y Jenna Ortega como Raven, fin", fueron algunos de ellos.


A pesar de los comentarios en contra de la elección de los actores, lo curioso es que ambos son latinos esto no ha generado tanto debate entre los fans de DC, quienes estarían dispuestos a aceptar a Raven y a Chico Bestia con un origen diferente al que se muestra en los cómics.

De hecho, en el pasado, Ortega triunfó en la nueva versión de 'Merlina' cuando describieron que provenía de una familia con raíces latinas, mientras que Godoy, por su parte, terminó protagonizando el live action de 'One Piece' a pesar de ser de México y no de Japón, lugar donde se escribió el manga original de la historia.

Por otra parte, respecto a la película, hubo división sobre cuáles deberían ser los superhéroes protagonistas del filme, pues si bien los más famosos son Robin, Starfire, Raven, Cyborg y Chico Bestia, en los cómics originales existen otros miembros como Kid Flash y Donna Troy.

Imagen Getty Images y DC Comics


¿Tú qué piensas al respecto? Dinos en los comentarios.

