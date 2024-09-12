Secretos de 'Beetlejuice 2': hay una referencia a 'Batman' que solo los más fans notaron

Video Beetlejuice 2 y todas las referencias que no notaste: groserías, homenajes a otras películas y más

Ver la película 'Beetlejuice Beetlejuice' es hacer un viaje directo a la nostalgia, pues la secuela protagonizada por Michael Keaton y Winona Ryder tiene varios guiños a la primera película y a otros elementos de la cultura pop, ¿los notaste todos?

Mencionan el título original de la película: 'Beetlejuice' se iba a llamar ‘Ghost House’

PUBLICIDAD

Winona Ryder tenía solo 15 años cuando interpretó por primera vez a Lydia Deetz, la adolescente gótica de ‘Beetlejuice’. En la secuela, ella ya es una adulta y tiene un programa de televisión sobre investigación paranormal, llamado 'Ghost House With Lydia Deetz' ('Casa embrujada con Lydia Deetz').

El nombre 'Ghost house' iba a ser el título original de la primera película. De acuerdo con el guionista Al Gough, a la productora no le gustaba el nombre ‘Beetlejuice’ y Tim Burton tuvo que insistir mucho para que se quedara su propuesta de título.

‘Day-O’, la canción que la familia de Lydia baila por culpa de Beetlejuice

Una de las escenas más recordables de la primera película de 'Beetlejuice' es cuando, en medio de una cena, los padres de Lydia y sus invitados son poseídos por fantasmas que cantan ‘Day-O’ de Harry Belafonte, canción que también es conocida como ‘Banana Boat’.

En ‘Beetlejuice Beetlejuice’ no podía faltar una aparición de esta famosa canción, aunque con un ritmo un poco diferente. Un coro de niños canta una versión gospel de la melodía en el funeral de Charles, el papá de Lydia y esposo de Delia, quien murió en un accidente de avión.

Además, hay otro número musical al estilo de la película original, pero esta vez con las mujeres Deetz interpretando ‘MacArthur Park’ de Donna Summer.

El cameo de

Danny DeVito en 'Beetlejuice 2' es un easter egg de 'Batman'

Danny DeVito es uno de los actores predilectos de Tim Burton y tuvo una participación ‘Beetlejuice Beetlejuice’. Él interpreta al conserje fantasma que libera por accidente a la ex esposa de Juice (interpretada por Monica Bellucci).

PUBLICIDAD

El fantasma muere (de nuevo) al envenenarse con un limpiador de color azul. El químico le escurre por la boca y la barbilla, y la imagen es un homenaje a otro personaje muy importante de DeVito: el Pingüino en ‘Batman Returns’, quien muere mientras le sale una sustancia viscosa por lu boca.

La galería de arte de Delia Deetz

En una escena, Delia (Catherine O'Hara) y Lydia (Winona Ryder) van a visitar a Astrid (Jenna Ortega) al campus en el que vive, para informarle que su abuelo Charles ha muerto.