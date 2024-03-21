Las primeras imágenes de 'Beetlejuice 2': Jenna Ortega luce fantástica en su nuevo papel

En 1988 se estrenó ‘Beetlejuice’, película dirigida por Tim Burton que se volvió todo un clásico. En la historia, un par de fantasmas recurren a medidas desesperadas para sacar a las personas que actualmente habitan su casa.

Jenna Ortega es parte del elenco de la secuela de 'Beetlejuice' Imagen Warner Bros./Entertainment Weekly

Michael Keaton interpreta nuevamente a Beetlejuice en la secuela: primeras imágenes

Tras dar vida a Batman en la película ‘The Flash’ de 2023, Michael Keaton está listo para Beetlejuice, otro de los personajes icónicos de su carrera, a quien encarnó hace 36 años.

Fue la revista Entertainment Weekly quien tuvo el primer vistazo de ‘Beetlejuice, Beetlejuice’, título oficial de la secuela, en la que Keaton trabaja nuevamente con Catherine O’Hara y Winona Ryder.

Entertainment Weekly presentó las primeras imágenes de 'Beetlejuice, Beetlejuice' Imagen Warner Bros./Entertainment Weekly



La cinta ‘Beetlejuice 2’ comienza con la muerte de un personaje, al menos eso fue lo que dijo Tim Burton al portal especializado, quien prefirió no dar más detalles.

“Ya veremos (si muere el padre de Lydia). Una cosa es segura: Beetlejuice está de vuelta en el juego”, dijo el director.



El cineasta compartió que fue una extraña experiencia ver nuevamente a Michael Keaton caracterizado, a pesar de que no estaba muy interesado en participar en el proyecto.

“Fue algo tan hermoso para mí ver a todo el elenco, pero con él fue como si fuera una posesión demoníaca, simplemente volvió a hacerlo”, expresó.



La película llegará a cines a casi 4 décadas de su estreno debido a la historia, ya que el cineasta quería presentar un filme que no cambiara la esencia de los personajes, además de que solo tenía sentido si tenía ‘un gancho emocional’.

Aunque los detalles de la trama se mantienen aún en secreto, gracias a las imágenes oficiales sabemos que la historia girará en torno a Lydia (Winona Ryder) junto a su madre Delian (Catherine O’Hara) y su hija Astrid (Jenna Ortega), además que el personaje de Justin Theroux se llama Rory.

Catherine O'Hara, Jenna Ortega, Winona Ryder y Justin Theroux en 'Beetlejuice Beetlejuice' Imagen Warner Bros./Entertainment Weekly



Esta es la segunda ocasión en la que Jenna Ortega trabaja con Tim Burton, ya que el cineasta estuvo a cargo de ‘Merlina’, el spin-off de la familia Addams que ha sido todo un éxito en Netflix.

¿Cuándo se estrena ‘Beetlejuice 2’?

La película ‘Beetlejuice, Beetlejuice’ tiene un gran elenco conformado por Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O’Hara, Jenna Ortega, Justin Theroux, Arthur Conti y Willem Dafoe, siendo este último quien revela que su personaje es una estrella de acción que murió y se convirtió en oficial de policía del más allá.

La secuela de este clásico de Tim Burton llegará a los cines en Estados Unidos el 6 de septiembre, así que solo queda esperar para saber si tendrá la misma fecha en México y Latinoamérica.

Póster oficial de 'Beetlejuice, Beetlejuice', la nueva película de Tim Burton Imagen Warner Bros.