James Gunn comparte foto del elenco de 'Superman: Legacy' por primera vez: ¿Qué papel hará cada quién?

Video ¿Quién es el mejor Superman? Desde Christopher Reeve hasta Henry Cavill y su sucesor, David Corenswet

Fue el pasado 27 de junio de 2023 que James Gunn, codirector de DC Studios, confirmó mediante su cuenta oficial de X (antes Twitter) que, tras una larga búsqueda, David Corenswet será el nuevo actor que le dará vida a Superman en las próximas películas de la franquicia, sustituyendo a Henry Cavill.

A casi ocho meses del anuncio, ya hay noticias sobre el resto del elenco de la nueva película que se encuentra ya en filmación: 'Superman:Legacy'.

¿Qué es Superman: Legacy?

James Gunn presentó la que será su próxima película como director y guionista, que será el mayor proyecto cinematográfico de superhéroes de la historia de Warner Bros. y que constituye el renacer cinematográfico de 'El hombre de acero' y DC studios.

'Superman: Legacy' será la primera película del nuevo Universo DC, que unificará a partir de ella a todos los proyectos asociados con DC cómics en el cine, la televisión y los videojuegos, conservando a los mismos actores en todos los medios.

Gunn mostró el guión terminado el pasado 18 de abril de 2023.

I’m honored to be a part of the legacy. And what better day than #SupermanAnniversary Day to dive fully into early pre-production on #SupermanLegacy? Costumes, production design, and more now up and running. pic.twitter.com/TJYpCRmdsf — James Gunn (@JamesGunn) April 18, 2023

¿De qué trata 'Superman: Legacy'?

James Gunn ha declarado que la película está basada en el cómic 'All Star Superman', una serie ganadora de un premio Eisner con texto de Grant Morrison y dibujo de Frank Quitely.

"'Superman: Legacy' cuenta la historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Él es la encarnación de la verdad, la justicia y el estilo de vida estadounidense, guiado por la bondad humana en un mundo que ve la bondad como algo pasado de moda", narra la sinopsis.

Just received this stunningly gorgeous Absolute edition of Superman for All Seasons, one of my favorite Superman stories & a huge influence on Legacy (& a strangely perfect bookend with All-Star Superman). The late, great Tim Sales artwork & Bjarne Hansen’s watercolor work have… pic.twitter.com/Rasns26uIz — James Gunn (@JamesGunn) September 20, 2023



Como en otras cintas, no se retomará su origen, pero sí veremos a un Superman más puro, joven e inspirado en el que interpretó Christopher Reeve, además de que Gunn plasmará el modo en el que tanto sus padres aristocráticos kryptonianos como sus padres granjeros de Kansas le dan forma a su personalidad y determinarán las decisiones que toma.

En esta saga, Lois Lane introducirá a Superman a un grupo muy poco ortodoxo, él no estará solo, incluso veremos a Kripto, el superperro con las mismas habilidades de Superman.

La foto del elenco de 'Superman: Legacy' que se volvió viral

Este jueves 22 de febrero, James Gunn compartió un nuevo detalle sobre la película: el elenco, a través de una fotografía con ellos, durante la primera lectura del guión, la cual fue compartida tanto en sus redes sociales como en las de DC.

El actor Nathan Fillion, quien dará vida a Linterna verde en la saga, fue quien capturó la imagen en la que aparecen también Gunn y el productor Peter Safran y que se volvió viral a tan sólo unas horas de salir a la luz.

Elenco Superman Imagen Instagram

Pero, ¿quiénes son parte del elenco y qué papel interpretará cada quien?

El elenco de 'Superman: Legacy' y sus personajes

Personajes de nuevo elenco de Superman Imagen Instagram

Sara Sampaio será Eve Teschmacher, quien debutó como asistenta de Lex Luthor en las películas originales de Superman y ha reaparecido en diferentes medios.

David Corenswet es el nuevo Superman.

Rachel Brosnahan da vida a Lois Lane, la periodista estrella del diario 'El Planeta' y el punto débil de Superman.

Nicholas Hoult, quien luce su cabeza recién rapada, hará de Lex Luthor, el archienemigo de Superman. Hoult también se había postulado para interpretar al protagonista, por cierto.

Skyler Gisondo nació para interpretar a Jimmy Olsen, al ser pelirrojo y con una sonrisa de oreja a oreja. Es el mejor amigo de Superman y becario del diario 'El Planeta'.

Isabela Merced es Chica Halcón, la reencarnación de la princesa egipcia Chay-Ara, una justiciera alada.

Nathan Fillion es Linterna verde (Guy Gardner).

Edi Gathegi es Mr. Terrific, también conocido como Michael Holt, un genio respaldado por la tecnología de sus Esferas-T.

Anthony Carrigan es Metamorpho (Rex Mason), miembro fundador del grupo Outsiders, con la capacidad de alterar la forma y la composición química de su cuerpo.

María Gabriela de Faría hará de Angela Spica / The Engineer (la Ingeniera).

I am unbelievably excited for Metamorpho (and this opportunity to work with Anthony Carrigan.) https://t.co/tdWrBsX1il — James Gunn (@JamesGunn) July 12, 2023

¿Cuándo se estrenará 'Superman: Legacy'?

La película aún se encuentra en producción y se prevé que se estrene el 11 de julio de 2025 en las salas de cine.

Thanks to the efforts of our talented crew, who never lost faith during the longest strikes in Hollywood history, and who never let their foot off the pedal, continuing to barrel forward, creating the most amazing character and set designs I’ve seen in my entire career,… pic.twitter.com/ntnEbA2fC0 — James Gunn (@JamesGunn) November 11, 2023

Esta fecha responde a la intención de Warner Bros. de que la película sea el gran estreno de verano y a que no comparta taquillas con su rival directa, Marvel Studios, quienes estrenarán 'Los 4 fantásticos' en mayo del mismo año. Además, el 11 de julio era el cumpleaños del fallecido padre de James Gunn, director y guionista de la película, quien asegura que "fue una casualidad".